20+ пользователей сети, чьи комментарии острее заточенных ножей

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Если бы этим людям доверили комментировать какое-нибудь культурное или спортивное мероприятие, то исход был бы один: тысячи слушателей по всему миру надорвали бы животы от смеха. Эти остряки не знают, где проходит грань между смешной и по-настоящему рисковой шуткой, и всегда говорят первое, что приходит на ум. Наверное, даже хорошо, что их зона влияния ограничивается интернетом.