20+ пользователей сети, чьи комментарии острее заточенных ножей
Если бы этим людям доверили комментировать какое-нибудь культурное или спортивное мероприятие, то исход был бы один: тысячи слушателей по всему миру надорвали бы животы от смеха. Эти остряки не знают, где проходит грань между смешной и по-настоящему рисковой шуткой, и всегда говорят первое, что приходит на ум. Наверное, даже хорошо, что их зона влияния ограничивается интернетом.
AdMe.ru во время очередного веб-серфинга наткнулся на 21 человека, не знающего себе равных в комментировании чужих постов.
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Какой комментарий, на ваш взгляд, попал в яблочко?
Фото на превью alibukhariii / Twitter