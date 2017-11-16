Пользователи поделились своими историями о муках выбора. И это комично и мило до слез!

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый день мы делаем выбор. Чаще всего это просто, но иногда от нашего решения зависит вся дальнейшая жизнь. AdMe.ru собрал для вас 20 жизненных фото о том, как иногда выбор превращается в самую настоящую пытку. Обязательно досмотрите до конца, и узнаете, кто, по нашему мнению, не только самый нерешительный, но и самый терпеливый.

«Самое легкое решение, которое я принял за день»

Мальчик зашел в магазин и принял решение, которое превратило его в мужчину

«Ну и что мне делать?»

«Принести домой эту 14-летнюю кошку было лучшим решением в моей жизни. Она была моим лучшим другом из всех, кто у меня когда-либо был. К сожалению, мы были вместе всего 2 года»

«Я должен сделать этот нелегкий выбор»

Самое время трезво оценить собственные красоты

«Примешь синюю таблетку — и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку — войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора»

«Я за справедливость или все-таки жлоб?»

«Самый нелегкий выбор моего детства»

Может, все-таки завести кота, а?

«Они действительно думают, что я засомневаюсь?»

А может, оба сразу?

«Я бы тоже выбрал пиво»

Когда нельзя, но очень хочется нарушить

Да и к черту эту диету!

«Пожалуй, возьму лекарство от аллергии...»

Так какой стороной все-таки ее вешать?

«Я все бросил и переехал за 800 км к девушке моей мечты. Я нашел жилье и работу за 2 недели. Прошло 2 месяца, и я невероятно счастлив! Это лучшее решение в моей жизни. Собираюсь сделать предложение моей любимой»

«Когда-то моя девушка поставила мне ультиматум: либо я брею ноги, либо она находит другого. Хех, это самое простое решение в моей жизни»

Итак, 1-е место! Самый нерешительный и терпеливый чувак: «Я храню упаковку карточек с покемонами с 1999 года, и неведение убивает меня»

А какой самый нелегкий выбор вставал перед вами?