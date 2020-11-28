17 пользователей поделились историями о своих суперспособностях, и по их рассказам можно снять комедийный сериал

Я каждое утро просыпаюсь в 6:30 утра с точностью до минуты. Мне бы крупно не повезло, если бы я была частью команды людей Икс, потому что мне пришлось бы готовить всем завтраки. © HyenaMoon / Reddit

Всегда удивлялся своей рефлекторной способности ругаться при друзьях как сапожник, а при родственниках разговаривать как зажиточный аристократ. © Fenucco / Pikabu

Есть у меня необычная суперспособность. Если я где-то появляюсь, то вокруг наступает лютый хаос. Причем я остаюсь цела и невредима, а остальных задевает сильно. Ехала как-то раз в другой город автобусом, дело было зимой. Нас 20 человек. К слову, ехать туда 6 часов, не считая дороги до автовокзала. Едем по трассе, попали в пробку, перекрыли Т-образный перекресток. И в один прекрасный момент в нас влетает легковушка и отшибает автобус к чертям, попадая прямо в мое место. В итоге 12 человек с переломами, у семи сотрясение вдобавок. А я что? Да ничего... Вся в синяках и ссадинах, но целая. © Палата № 6 / Vk

Я умею тренироваться утром перед работой и разбирать белье сразу, как оно высохнет. © NotBearhound / Reddit

Моя суперспособность в моем смехе. Он настолько заразителен и беспощаден, что, пока я не замолчу, никто не замолчит. Но суть в том, что я слышу свой смех и тоже смеюсь все больше и больше и не могу остановиться. Я Смехохалк. © Палата № 6 / Vk