17 пользователей поделились историями о своих суперспособностях, и по их рассказам можно снять комедийный сериал
Желание иметь некие суперспособности встречается не только у детей, но, как ни странно, и у взрослых. По крайней мере это подтвердили герои нашей подборки, когда остроумно и с неподдельной увлеченностью рассказали в соцсетях о том, как они верили в то, что у них есть, пытались обнаружить, а в некоторых случаях действительно выявили у себя или среди знакомых своеобразные навыки, которые вполне могли бы сойти за суперсилу.
Мы в AdMe.ru любим креативных людей с хорошим чувством юмора, поэтому с искренним интересом почитали их неординарные истории.
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Сегодня утром ударило током, когда неосторожно выключал чайник. Сразу обнаружил у себя суперспособность. Отныне я — человек-обаяшка. Подмигиваю абсолютно всем прохожим. Когда же этот долбаный тик наконец пройдет? © Палата № 6 / Vk
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Помню, лет в 8–10 ездил к бабушке в село, и туда приезжал дядя. Он рассказывал, что умеет становиться невидимым, но только когда темно и не видно. А ведь я верил ему и реально восхищался этим талантом. © PaRos / Pikabu
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У меня есть, как говорят мои друзья и родные, суперспособность: я засыпаю очень крепким сном в течение 10 секунд, как закрою глаза. Друзья завидуют, что могу отключиться даже во время разговора, как только прилягу. Жена очень радуется тому, что это передалось нашим троим детям: засыпают моментально. Даже не знаю, откуда такой эффект, но мне нравится. © Ondoroi / Pikabu
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Моя суперспособность — вовремя ретироваться из комнаты, когда разговор начинает склоняться к моим косякам. © Палата № 6 / Vk
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— Какая у тебя суперспособность?
— Сам скажи.
— Делегирование?
— Да. © zakkozzy / Pikabu
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С появлением ребенка у нас с мужем появились суперспособности. У меня — не спать, несмотря ни на что, а у мужа — спать, несмотря ни на что. © Палата № 6 / Vk
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Я каждое утро просыпаюсь в 6:30 утра с точностью до минуты. Мне бы крупно не повезло, если бы я была частью команды людей Икс, потому что мне пришлось бы готовить всем завтраки. © HyenaMoon / Reddit
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Всегда удивлялся своей рефлекторной способности ругаться при друзьях как сапожник, а при родственниках разговаривать как зажиточный аристократ. © Fenucco / Pikabu
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Есть у меня необычная суперспособность. Если я где-то появляюсь, то вокруг наступает лютый хаос. Причем я остаюсь цела и невредима, а остальных задевает сильно. Ехала как-то раз в другой город автобусом, дело было зимой. Нас 20 человек. К слову, ехать туда 6 часов, не считая дороги до автовокзала. Едем по трассе, попали в пробку, перекрыли Т-образный перекресток. И в один прекрасный момент в нас влетает легковушка и отшибает автобус к чертям, попадая прямо в мое место. В итоге 12 человек с переломами, у семи сотрясение вдобавок. А я что? Да ничего... Вся в синяках и ссадинах, но целая. © Палата № 6 / Vk
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Я умею тренироваться утром перед работой и разбирать белье сразу, как оно высохнет. © NotBearhound / Reddit
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Моя суперспособность в моем смехе. Он настолько заразителен и беспощаден, что, пока я не замолчу, никто не замолчит. Но суть в том, что я слышу свой смех и тоже смеюсь все больше и больше и не могу остановиться. Я Смехохалк. © Палата № 6 / Vk
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А у меня целых 8 зубов мудрости, и все в порядке! © khosikulu / Reddit
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Почему мой организм способен ежегодно за каких-то 9 месяцев сформировать в себе нового полностью функционирующего сложного человека, а вырастить еще 1 здоровый зуб — НЕТ?! © kate_ne_smeshno / Twitter
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Я становлюсь невидимым на общественных мероприятиях. © persona_dos / Reddit
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Я умею спокойно оплачивать долги и не впадать при этом в депрессию. Мне кажется, это довольно необычно. © flintdickwood / Tumblr
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Мама недавно рассказала, что, когда мне было около пяти лет, она стала подозревать у меня проблемы со слухом. Причина: я игнорировала крики, ругань, некоторые просьбы. Врачи ничего не нашли. Оказалось, что я просто умела ловить дзен в ситуациях, которые были мне неприятны. И где эта суперспособность сейчас?.. © Подслушано / Vk
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Где-то с год назад у друга начали синеть руки. Пару дней он так походил, потом друзья из универа настояли и свозили его в больницу. Доктор ничего не мог понять и внятного ответа не дал, отправил к другим врачам. Выдвигали разные диагнозы, чуть ли не ампутацию предсказывали. Дело было зимой, и, пока ребята ездили по больницам, друг начал проверять себя на наличие суперспособностей: пытался поднять снег силой мысли или создать ветер. Зашел к очередному врачу и ввел его в курс дела. Доктор взял ватный шарик, намочил его спиртом и провел по руке. Рука приняла прежний цвет. Оказалось, друг купил новые джинсы, которые сильно красились, — доктор сразу обратил внимание. Долго смеялись над этой историей. А друг расстроился, что так и не получил суперспособность. © Палата № 6 / Vk
О каких навыках или просто похожих ситуациях, которые можно было бы присоединить к этим историям, могли бы рассказать вы?