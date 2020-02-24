20 пользователей, от которых ничего не утаишь
В эру свободного доступа к любой информации нас уже практически невозможно чем-то удивить. Но есть пользователи, которые обращают внимание на любые мелочи и рассказывают факты, о которых случайно не прочитаешь в «Википедии». Вы знали, как выглядела кукуруза сотни лет назад и почему прейскурант называется именно так?
Мы в AdMe.ru и сами каждый раз удивляемся, насколько любопытны и внимательны некоторые пользователи сети, поэтому и показываем вам их самые свежие находки.
Котам тоже нужны лайфхаки, чтобы нормально жить
«Справа — кукуруза до того, как ее культивировали»
Нас все детство обманывали!
«Скелет пингвина заставил меня задуматься об одной теории...»
«Щеночки по коже» тоже звучит получше
Зато в некоторых фильмах у женщин даже после пробуждения идеальный макияж
Да и «тысячелетний» в их системе исчисления может быть совсем не таким, как у нас
Вам тоже захотелось переслушать?
Видимо, это происходит гораздо реже
«На одном из недавних выступлений Шакира была одета как героиня „Зверополиса“, которую она озвучивала»
Кто-то даже подсчитал
Хоть и странно, но не запрещено
«Семья Дэвида Бекхэма наконец превратилась в полную коллекцию причесок, которые когда-либо были у Дэвида»
А у нас, получается, есть похожий аналог «на сносях»
Каждому свой язык кажется более простым, чем другие
Вот так смотришь любимые фильмы десятки раз и не подозреваешь, что режиссер вложил в них особый смысл
Иногда, чтобы понять этимологию слова, достаточно лишь поменять местами слоги
Создатели мульфильмов — те еще любители пасхалок
«В мультфильме „Шрек-2“ охранники перемалывают перец и засыпают его прямо в глаза Шрека, потому что перцовые баллончики еще не изобрели»
В каждом языке свои труднообъяснимые устойчивые выражения
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