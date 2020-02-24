20 пользователей, от которых ничего не утаишь

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В эру свободного доступа к любой информации нас уже практически невозможно чем-то удивить. Но есть пользователи, которые обращают внимание на любые мелочи и рассказывают факты, о которых случайно не прочитаешь в «Википедии». Вы знали, как выглядела кукуруза сотни лет назад и почему прейскурант называется именно так?

Мы в AdMe.ru и сами каждый раз удивляемся, насколько любопытны и внимательны некоторые пользователи сети, поэтому и показываем вам их самые свежие находки.

Котам тоже нужны лайфхаки, чтобы нормально жить

«Справа — кукуруза до того, как ее культивировали»

Нас все детство обманывали!

«Скелет пингвина заставил меня задуматься об одной теории...»

«Щеночки по коже» тоже звучит получше

Зато в некоторых фильмах у женщин даже после пробуждения идеальный макияж

Да и «тысячелетний» в их системе исчисления может быть совсем не таким, как у нас

Вам тоже захотелось переслушать?

Видимо, это происходит гораздо реже

«На одном из недавних выступлений Шакира была одета как героиня „Зверополиса“, которую она озвучивала»

Кто-то даже подсчитал

Хоть и странно, но не запрещено

«Семья Дэвида Бекхэма наконец превратилась в полную коллекцию причесок, которые когда-либо были у Дэвида»

А у нас, получается, есть похожий аналог «на сносях»

Каждому свой язык кажется более простым, чем другие

Вот так смотришь любимые фильмы десятки раз и не подозреваешь, что режиссер вложил в них особый смысл

Иногда, чтобы понять этимологию слова, достаточно лишь поменять местами слоги

Создатели мульфильмов — те еще любители пасхалок

«В мультфильме „Шрек-2“ охранники перемалывают перец и засыпают его прямо в глаза Шрека, потому что перцовые баллончики еще не изобрели»

В каждом языке свои труднообъяснимые устойчивые выражения