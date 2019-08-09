20 пользователей, которые хотели сделать обычное фото, а получили целый шедевр
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Французский фотограф Атже Эжен как-то сказал: «Хорошая фотография как хорошая гончая: немая, но выразительная». Цитата отлично описывает снимки в этой подборке, ведь их создателям удалось запечатлеть ценные моменте, которые часто не замечают обычные люди.
AdMe.ru оценил удачу фотографов и решил разделить эти снимки с вами.
«Я делал панораму, когда на стадионе выключили свет»
Сойка знает, как стильно перекусить
«Друг сделал снимок в Таиланде, и теперь это мое любимое фото»
План побега со свадьбы не удался
Когда хождение по воде уже не впечатляет
А вы тоже подумали, что это фото разбитой кружки?
«Мой кот Огурчик оказался в нужное время в нужном месте»
«Ездить на велосипеде полезно», — говорили они
Вор схватил сумочку прямо в момент фотографирования
«Собака хотела облизать моего друга, когда тот смеялся»
Парень еще не осознал, что пиццы не будет
Кот Шредингера смотрит в два зеркала одновременно
Это фото излучает боль
Редкое солнечное затмение
«Завел маленького друга во время обеда. Теперь я диснеевская принцесса?»
Реклама на грузовике идеально соединилась с окружением
Первый опыт прыжков со скакалкой прошел не очень
«Момент, когда моя собака поняла, что больше не хочет играть с фрисби»
Кажется, будто так и задумано
Кто сказал, что бульдоги не летают?
Каким был ваш последний удачный снимок?
Фото на превью SirGuldog / Reddit