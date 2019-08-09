20 пользователей, которые хотели сделать обычное фото, а получили целый шедевр

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Французский фотограф Атже Эжен как-то сказал: «Хорошая фотография как хорошая гончая: немая, но выразительная». Цитата отлично описывает снимки в этой подборке, ведь их создателям удалось запечатлеть ценные моменте, которые часто не замечают обычные люди.

AdMe.ru оценил удачу фотографов и решил разделить эти снимки с вами.

«Я делал панораму, когда на стадионе выключили свет»

Сойка знает, как стильно перекусить

«Друг сделал снимок в Таиланде, и теперь это мое любимое фото»

План побега со свадьбы не удался

Когда хождение по воде уже не впечатляет

А вы тоже подумали, что это фото разбитой кружки?

«Мой кот Огурчик оказался в нужное время в нужном месте»

«Ездить на велосипеде полезно», — говорили они

Вор схватил сумочку прямо в момент фотографирования

«Собака хотела облизать моего друга, когда тот смеялся»

Парень еще не осознал, что пиццы не будет

Кот Шредингера смотрит в два зеркала одновременно

Это фото излучает боль

Редкое солнечное затмение

«Завел маленького друга во время обеда. Теперь я диснеевская принцесса?»

Реклама на грузовике идеально соединилась с окружением

Первый опыт прыжков со скакалкой прошел не очень

«Момент, когда моя собака поняла, что больше не хочет играть с фрисби»

Кажется, будто так и задумано

Кто сказал, что бульдоги не летают?

Каким был ваш последний удачный снимок?