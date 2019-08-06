20+ полных драматизма фото, на которых все пошло не так

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Иногда кажется, что жизнь — игра, а все действия, которые мы предпринимаем, находятся под контролем кого-то другого. Главная задача в таких случаях — сохранять спокойствие, трезвость ума и не терять чувство юмора. Даже если создается впечатление, что мир повернулся к нам спиной, а реальность все чаще напоминает кадры из фильма «Шоу Трумана».

AdMe.ru искренне сопереживает героям этой подборки и не может не рассказать о них.

Да что вы знаете о забытых вещах?

«Моя 4-летняя племянница не умеет читать. Она купила мне эту поздравительную открытку, потому что на ней изображена „милая собака в колпачке для вечеринки“»

«Умри наконец».

«Зашел пообедать, а на кассе такое объявление. Интересно, тот, кто поел, уже заметил, что списано столько денег?»

«SPF 10 будет достаточно», — говорили они

«Кинул в муху мухобойкой. Не спрашивайте ничего, у меня нет ответов»

Путь зожника оборвался, толком не начавшись

«Мне нужен был размер 7,5, и это была единственная оставшаяся пара»

«Сканировал чернику, и она разлетелась по всей кассе»

Он просто хотел поесть пиццу, но у судьбы были на этот вечер другие планы

«Забирал свою собаку у грумера, и у меня случился приступ смеха. Похоже, он не очень понял мою просьбу и сделал ему эту чудовищную стрижку»

«Уронил свой телефон в промышленную краску»

«Проснулся рано утром из-за строительного шума. А пару минут спустя...»

«Я должна была выступить с важной презентацией, но случилось это»

«Только я могла пролить на себя весь чай».

А вы тоже испытывали чувство разочарования, когда кусаешь красивое яблоко, а оно полностью гнилое внутри?

Тонкий намек от вселенной, что пора завязывать с алкоголем

«Мне плохо за владельца этого чемодана»

В Новоалтайске один из жителей многоэтажного дома решил вернуть провайдеру рекламные листовки, разбросанные по всему дому

«Я хранила эту куклу больше 20 лет. Дочь сломала ее в тот же день, когда я отдала ей эту Барби»

«После 7 часов прямого редактирования. Убейте меня»

А еще говорят, что дельфины дружелюбно относятся к людям

«На следующий день после нашей свадьбы у меня обострился аппендикс»

Когда форма не совпала с содержанием

Как думаете, может, такие ситуации, с которыми столкнулись наши герои, даны, чтобы нас немного встряхнуть и заставить над чем-то задуматься? Или все же это происки судьбы, чтобы в жизни были не только светлые, но и темные полосы?