20+ полных драматизма фото, на которых все пошло не так
Иногда кажется, что жизнь — игра, а все действия, которые мы предпринимаем, находятся под контролем кого-то другого. Главная задача в таких случаях — сохранять спокойствие, трезвость ума и не терять чувство юмора. Даже если создается впечатление, что мир повернулся к нам спиной, а реальность все чаще напоминает кадры из фильма «Шоу Трумана».
AdMe.ru искренне сопереживает героям этой подборки и не может не рассказать о них.
Да что вы знаете о забытых вещах?
«Моя 4-летняя племянница не умеет читать. Она купила мне эту поздравительную открытку, потому что на ней изображена „милая собака в колпачке для вечеринки“»
«Умри наконец».
«Зашел пообедать, а на кассе такое объявление. Интересно, тот, кто поел, уже заметил, что списано столько денег?»
«SPF 10 будет достаточно», — говорили они
«Кинул в муху мухобойкой. Не спрашивайте ничего, у меня нет ответов»
Путь зожника оборвался, толком не начавшись
«Мне нужен был размер 7,5, и это была единственная оставшаяся пара»
«Сканировал чернику, и она разлетелась по всей кассе»
Он просто хотел поесть пиццу, но у судьбы были на этот вечер другие планы
«Забирал свою собаку у грумера, и у меня случился приступ смеха. Похоже, он не очень понял мою просьбу и сделал ему эту чудовищную стрижку»
«Уронил свой телефон в промышленную краску»
«Проснулся рано утром из-за строительного шума. А пару минут спустя...»
«Я должна была выступить с важной презентацией, но случилось это»
«Только я могла пролить на себя весь чай».
А вы тоже испытывали чувство разочарования, когда кусаешь красивое яблоко, а оно полностью гнилое внутри?
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Когда форма не совпала с содержанием
Как думаете, может, такие ситуации, с которыми столкнулись наши герои, даны, чтобы нас немного встряхнуть и заставить над чем-то задуматься? Или все же это происки судьбы, чтобы в жизни были не только светлые, но и темные полосы?
Фото на превью Camgelting / Twitter