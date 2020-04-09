20+ полезных бытовых хитростей от людей, которым пора давать титул «король лайфхаков»

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В скандинавских странах творчество и индивидуальный подход к решению проблем неразделимы. К примеру, в Швеции школьники будут в обязательном порядке изучать на уроках Minecraft: компьютерную игру включили в программу, чтобы прокачать нестандартное мышление у детей. Пожалуй, именно после таких уроков и появляются на свет хитрости, которые позволяют нам справляться с трудностями в быту и на работе. Конечно, иногда то, что получается, может выглядеть по меньшей мере странно. Но это не значит, что не стоит сделать себе закладочку на будущее: вдруг пригодится.

Мы в AdMe.ru за то, чтобы всеми силами делать мир вокруг себя проще и удобнее, а потому вот подборка очередных идей от тех, кто отпустил свою смекалку в свободный полет.

«Когда мои дети нарушают правила, я вынимаю сим-карту из их дорогого телефона и вставляю в дешевый Blackberry 2000-х годов. Телефон работает, а социальные сети практически не существуют»

«Запустила GTA 5, вручила брату отключенный геймпад и сказала, что он играет за полицию. Время идет, а лайфхаки в играх с младшими не меняются»

Когда не хочется лезть в настройки системы, чтобы отключить спящий режим, а компьютер должен работать, просто положите мышь на часы

Когда канцелярские резинки закончились, а провода все путаются и путаются, на помощь приходят старые резиновые перчатки

Отличный способ сохранить свой кошелек в неприкосновенности

Сестра на днях сумку у меня дома забыла. Вечером в тот же день звонит, просит CVC-код ей продиктовать с одной из карт в кошельке. Открываю бумажничек ее, а там фото какого-то незнакомого мне мужичка в форме прокурора. На вопрос, кто это и когда приглашение на свадьбу ждать, ответила: «Да нет. Я в интернете нашла и распечатала рандомную фотку. Один раз в автобусе у меня сумку уже порезали и кошелек утащили, а так воришка хоть понервничает пусть. Или вернет вообще, будто нашел где-нибудь. Я и номер на бумажке в соседнем кармашке оставила». Semental / Pikabu

Когда нет денег на дорогие спецэффекты. Да, собственно, и не нужно

А что, так можно было?

Детское масло поможет натереть раковину до блеска

«Сама не совсем уверена, что получилось, но я вот так закрыла дырку в своем свитере»

Простой способ быстро разморозить нужное количество масла

Как пройти полное ТО совершенно бесплатно

Приезжаю в самый пафосный дилерский центр по продаже машин той же марки, что и моя. Выбираю самый дорогой из имеющихся в продаже автомобиль и говорю, что хочу купить его, но по Trade-in, то есть с зачетом стоимости моего. После этого мой автомобиль диагностируется на совесть, выискиваются не только неисправности, но и намек на них с целью сбить цену. rusvod17 / Pikabu

Если в деловой поездке помялась рубашка, отпарьте ее в душе, она снова станет идеально отглаженной

Раз — и идеальный подарок девушке готов

«Наклейте квадрат на полу, разбросайте ватные шарики по дому (особенно в пыльных местах), устройте для ребенка игру: собрать их все вместе щеткой. Расслабьтесь, наблюдая, как дети подметают пол»

И грязи нет, и возиться с пылесосом не надо

Как не проспать и не разбудить детей

На работу встаю очень рано, от стандартных будильников в телефоне ребенок тоже просыпался. Захотелось установить необычную мелодию. Хотел пение дельфинов, но не нашел. Тогда установил пение птиц в лесу. И заметил интересную вещь: теперь, сколько бы будильник ни звонил, ребенок на него просто не реагирует. Думал, такое только с моим. Рассказал это другу — у него маленькая дочка, с моим разница полгода. У него тоже ребенок никак не реагирует на пение птиц в лесу. Не знаю, как это работает, но работает. Eqiulibr / Pikabu

«Оказывается, я всю свою жизнь делал это неправильно»

«Осторожно, он гений»

Нобелевская премия по геометрии, или как впихнуть максимальное количество колбасы на сковородку

Простой способ отчистить и дезинфицировать кран

Пожалуй, лучший способ избежать споров с ребенком в магазине

Когда ребенок подрос (3–4 года), каждый день после садика началось: «Купи машинку!» И просто просил, и закатывал истерики, и пытался манипулировать. В какой-то момент я психанул, подвел ребенка к настенному календарю, обвел кружочком день зарплаты. И максимально спокойно сказал: «Давай договоримся: как только квадратик дойдет до кружочка, мы с тобой обязательно идем покупать машину!» После этого было всего пару истерик, и они пресекались очень быстро — мол, мы с тобой договорились, что когда квадратик дойдет до кружочка, то купим? Договорились! Он еще не дошел, значит, надо чуть-чуть подождать еще. Eqiulibr / Pikabu

Кусок проволоки вместо переходника — это вообще законно?

Баночки из-под специй и соли идеально подходят для освежающих напитков

«Собака сгрызла угол моего дивана. Я взял 2 бесплатных образца ткани из мебельного магазина и залатал его»