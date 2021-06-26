20 полетов на самолете, о которых люди не забудут, даже если у них отобьет память

Когда группа незнакомцев оказывается в замкнутом пространстве, из которого нельзя просто взять и выйти, — что-то обязательно должно пойти не так. А в случае с самолетами, когда место действия переносится в небо, вероятность подобного развития событий увеличивается во сто крат. Хотя что тут говорить, у каждого, кто хоть раз перемещался из пункта А в пункт Б по воздуху, найдется парочка, а то и более занимательных историй, которые впору рассказывать со сцены в стендап-клубе.