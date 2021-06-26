20 полетов на самолете, о которых люди не забудут, даже если у них отобьет память
Когда группа незнакомцев оказывается в замкнутом пространстве, из которого нельзя просто взять и выйти, — что-то обязательно должно пойти не так. А в случае с самолетами, когда место действия переносится в небо, вероятность подобного развития событий увеличивается во сто крат. Хотя что тут говорить, у каждого, кто хоть раз перемещался из пункта А в пункт Б по воздуху, найдется парочка, а то и более занимательных историй, которые впору рассказывать со сцены в стендап-клубе.
Мы в AdMe.ru попросту не смогли пройти мимо 20 пользователей сети, которые рассказали о курьезах, произошедших с ними на борту самолета.
- Трансатлантический перелет, 3 часа ночи. В салоне выключен свет, всеобщий релакс, тишина. Я смотрю на планшете фильм, жена у окошка дрыхнет. Немного тряхнуло, она просыпается, смотрит в иллюминатор с кромешной тьмой и неизменяемой картинкой, поворачивается ко мне и с откровенным возмущением говорит: «Я не поняла, почему стоим?!» © TeslaCat / Pikabu
- У меня случилось пищевое отравление в самолете, и мне приходилось бегать в туалет каждые 10 минут на протяжении всех 8 часов полета. Люди, сидящие возле туалета, все прекрасно слышали. Я в этом более чем уверена, потому что я слышала все, о чем говорили они. Каждый раз, выходя из кабинки, я смотрела на них с извиняющимся видом. Как же это было ужасно ходить туда-сюда по этому проходу. © bebero1190 / Reddit
- Лечу со своим мужчиной в самолете, он спит, я читаю. Самолет заходит на посадку, я начинаю его толкать, чтобы просыпался, а он не просыпается. Толкаю сильнее, в живот тыкаю. Реакции нет. Бью по щекам, щипаю — ничего. Женщина, сидящая рядом с ним, вся побелела. Люди в креслах через проход смотрят тревожно. Я начинаю нажимать на кнопку вызова стюардессы, но самолет садится, никто не подходит. В горле ком, полная растерянность. Давлю из себя: «Помогите!» И тут этот прохвост открывает глаза и ржет. © Подслушано / VK
- Летал я как-то на Кубу. Рядом сидела женщина с явным страхом полетов. Начинается турбулентность. Женщина в панике спрашивает у стюардессы, все ли нормально. На что та отвечает фразой, которая подстегнула панику у женщины в тысячу раз. Она просто сказала: «Мы пролетаем над зоной Бермудского треугольника». © Подслушано / VK
- Сидим в самолете, до взлета еще минут 10. Сзади меня уже сидит девчонка лет 8 и УЖЕ пинает кресло. Я предала своего внутреннего пингвина-социофоба и, обернувшись, вежливо попросила так не делать. Ее мама транслировала эту мысль девочке:
— Катюша, не пинай кресло, мешаешь людям.
— Не... пинать?!
— Ну конечно, не надо пинать.
— Но... Но как же мне тогда лететь?!
Больше она меня не беспокоила, но ее бормотание «Я так не могу... Как же мне сидеть тогда?..» сопровождало нас, пока мы не взлетели и она не отвлеклась от своих экзистенциальных вопросов. © anihori / Pikabu
- Играл в стрелялки во время полета. В момент, когда в игре произнесли «Бомба заложена», у меня вылетели наушники из гнезда и все пассажиры услышали эту фразу. © Peter_R_de_Vries / Reddit
- 2010 год, мне 20, и мы с другом летим в Америку по программе Work and Travel. Перелет 9 часов. Подходит стюардесса и выдает плед и пакетики с наушниками. Я рукой чувствую, что в пакетике какая-то бумага. У меня начинает биться сердце, я говорю другу, что к чему, мы со страхом смотрим на запаянный пакетик, а там пачка кенийских шиллингов — 2 000 в сумме. Мы 9 часов не находили себе места, думая, что это контрабанда в миллион баксов. Кое-как в Штатах прошли контроль и расстроились, узнав, что это всего $ 30. © Подслушано / VK
- То неловкое чувство, когда ты принес в университет справку о том, что ложишься на стационарное лечение и будешь отсутствовать на учебе 2 недели. А у вас с деканом оказались рядом посадочные места на рейс в Турцию. © shepardie / Pikabu
- Я очень неуклюжая. Как-то во время полета я хотела сменить положение, дернула ногой и поранила палец о какую-то перекладину под передним сиденьем. Мне пришлось просидеть с беспрестанно болящим и кровоточащим пальцем остаток своего 12-часового полета (примерно 6 часов). © LitCroissant / Reddit
- Однажды летела в самолете, на переднем сиденье сидел мальчик лет 3. Вдруг он встал на свое сиденье ногами и обернулся, чтобы посмотреть на людей вокруг. Ничто не предвещало беды, пока его не стошнило прямо на меня. Тогда я летела через океан 8 часов с пересадкой в Европе, и это был только мой первый рейс. © Подслушано / VK
- Лечу сегодня в самолете. Турбулентность. Позже нахожу под ногами чужой паспорт. Отдаю его бортпроводнику. Он бежит к старшему смотреть списки. Потом возвращается и отдает его человеку, сидящему в кресле передо мной, со словами: «Больше не теряйте». У пассажира явно округляются глаза, он удивленно спрашивает у стюарда: «А откуда у вас мой паспорт?» Стюард ему отвечает: «Видимо, выпал у вас при турбулентности, а девушка, сидящая в кресле за вами, его нашла и нам отдала». Молодой человек явно проверяет свой паспорт, судя по наклонившейся макушке. Потом он поворачивается ко мне. Я вижу его голубые глаза. И как вы думаете, что он мне сказал? Кто подумал, что он сказал спасибо, — вы не угадали. Он сказал: «В паспорте были посадочные талоны. Где они?» © Anastasiia23 / Pikabu
- Однажды мне пришлось несколько раз переползать через женщину, чтобы выбраться в туалет, потому что она что-то приняла, чтобы ее напрочь вырубило во время 13-часового перелета. © Iggy363 / Reddit
- Как-то раз мой рейс задержали на 2 часа, потому что на борту самолета обнаружилось как минимум несколько сотен комаров. Когда все пассажиры наконец расселись по местам, по самолету все еще летали насекомые, они были повсюду. Нас через какое-то время высадили и потом, судя по всему, открыли двери, включили систему кондиционирования и попробовали их таким образом выдуть. Это вроде как сработало. © budtenderthrow / Reddit
- Знакомая работает стюардессой. Капитан судна в момент отрыва от земли включает громкую связь и говорит: «Ок, Google, как управлять самолетом?» Что творилось в салоне — история умалчивает, но мужика хотят увольнять из авиакомпании. © Подслушано / VK
- Однажды должна была лететь в другую страну, но в аэропорту мне вдруг стало плохо и я упала в обморок. В медпункте мне помогли, дали какие-то таблетки, и я благополучно вылетела, но тут же вырубилась, как только села в кресло. Оказалось, что все 5 часов полета я проспала, а проснулась от звука своего громкого пука. Все, кто сидел рядом, начали звать стюардессу и просить разбудить меня, ибо «достала всю дорогу портить воздух и храпеть». Хотелось сквозь землю провалиться. До посадки делала вид, что сплю. © Подслушано / VK
А какой из своих перелетов вы никогда не забудете?
Фото на превью bebero1190 / Reddit
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