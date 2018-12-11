20+ покупок, которые пользователи сети назвали самой безумной тратой денег в своей жизни

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Нет ничего хуже, чем купить какую-то вещь, а затем сильно пожалеть об этом. Порой подобные ошибки бывают смешными и раздражающими, а некоторые в прямом смысле заставляют нас плакать. И тогда мы говорим себе: «Больше никогда в жизни».

AdMe.ru узнал от пользователей Reddit о вещах, которых в будущем они никогда не купят. И мы надеемся, что вам не придется столкнуться с чем-то подобным.

Лежак для кота

«Больше никогда. С таким же успехом я могу использовать коробку из-под заказа на Amazon».

Автомобиль непроверенной модели

«Было дело, купил жене Chevrolet Sonic (они тогда как раз только вышли), и в этой машине сломалось очень много мелких и крупных деталей. Всегда считал, что автомобили Chevrolet очень надежны, но на этот раз прогадал».

Ферби

«Мне кажется, что они просыпаются посреди ночи и, разговаривая на своем ферби-языке, замышляют недоброе. Это просто ужасно».

Томатная маска для лица

«Я взяла эту маску чисто по прихоти, чтобы попробовать. Но как же после нее горит лицо...»

Свинка Пеппа

«Все, что говорит „Привет, я свинка Пеппа!“, мне хочется выключить и выбросить».

Скраб с абрикосовыми косточками

«Он не скрабирует, а скребет кожу, как наждачка».

Перчик хабанеро

«Чтобы унять огонь во рту, я выпил молока и думал, что все закончилось. Но в мой кишечник проник капсаицин из перца, и тот тоже стал полыхать. Я побежал в туалет, чувствуя, как кто-то словно встряхивает внутри меня коробку с огненными муравьями, а затем заливает все раскаленным железом...»

Струйный принтер

«Наверное, за все время я купил около десятка таких принтеров. У них все время заканчиваются то одни, то другие чернила, без которых продолжать работу невозможно. К счастью, пару лет назад я перешел на лазерный принтер и теперь уже точно никогда не вернусь к струйному».

Сыр не из молока

«Я люблю сыр, а эти веганские продукты мало чем похожи на него. Любого, кто попытается со мной спорить, я попрошу оставить свое мнение при себе».

Стеклянная мебель

«Стеклянный стол из IKEA служил мне около 2 лет, пока однажды утром вдруг внезапно не взорвался на мелкие кусочки. Не осталось ни одной частички размером больше ногтя. Мне потребовалось несколько дней, чтобы очистить дом от стекол».

Дешевые ватные палочки

«Достаешь их из коробки, а ваты уже нет».

Робот-пылесос

«Сорвал занавески, сбил телевизор, довел до истерики собак — и это пока он пылесосил 30 % ковра. А потом застрял в углу».

Попкорн со вкусом бекона

«Он не только ужасен на вкус: после него весь мой дом пропах так, как будто кто-то пускал в нем газы. Я не шучу, запах не выветривался несколько дней».

Очень дешевый номер в отеле

«Много лет назад мы поехали в Майами и были вынуждены остановиться в дешевом номере. Пару раз за людьми в соседних комнатах приходила полиция, и я думал, что нас убьют прежде, чем мы отправимся в путешествие. Теперь я выбираю номера только в приличных отелях, пусть даже они стоят дороже».

Уцененная мебель

«Дерево оказалось настолько мягким, что я несколько раз случайно поцарапал его ногтем. Теперь каркас моей кровати больше нельзя разбирать. Я вообще удивлен, что она пережила переезд, но с другим ей определенно не справиться».

Дешевые мешки для мусора

«Просто поверьте мне на слово и купите те, что подороже. Они того стоят».

Прихватка из магазина фиксированной цены

«Я не знаю как, но от нее рукам становится только горячее».

Дешевая обувь

«Она уродует ноги, портит их и после нескольких носок попадает в мусорку».

Крем для депиляции

«Я впервые сделала все четко по инструкции на упаковке (обычно я так не делаю) и была вознаграждена 10 днями ада. Моя кожа была красной, горящей и всюду испещренной ужасными мелкими пупырышками. Мне пришлось буквально обливаться кокосовым маслом, чтобы нормально ходить на работу, а не чесаться каждые 5 секунд».

Марокканский хлий

«Короче, ребята, это просто тухлое мясо. Я даже не пытался съесть его: один только запах был отвратителен. Мне пришлось выбросить кастрюлю, в которой я все приготовил, и оставить окна открытыми на всю ночь (и это в середине зимы). Но даже при таких условиях запах застрял в квартире на несколько дней».

Однослойная туалетная бумага

«Больше никогда. Я заслуживаю лучшего. Не стоит жалеть денег на туалетную бумагу. Тем более что, покупая однослойную, сэкономить не получится, так как она рвется и приходится отматывать намного больше бумаги, чем обычно».

Чили-лаймовые чипсы Doritos

«Эти чипсы оказались очень хитрыми. Сначала было неостро, вторая, третья, четвертая чипсина — и почти никакого эффекта. И так до тех пор, пока не съешь половину пачки... после чего твой рот превращается в адов котел».

Девчачьи штучки

«Дайте мне мужские бритвы, дезодорант, гель для душа и все остальное. Они стоят вдвое меньше и расходуются вдвое медленнее, чем все аналогичные продукты для женщин».

Есть ли у вас вещи, которых вы бы больше не купили ни разу в жизни? Делитесь ответами в комментариях.