20+ человек, которые точно знают, как устроить персоналу незабываемый рабочий день
Не зря говорят, что те, кто работал с людьми, в цирке не смеются. Работникам сферы обслуживания приходится сталкиваться с самыми разными персонажами: одни из них добры и любезны, другие же становятся героями историй и анекдотов, которые рассказывают друзьям и вспоминают в сети.
Мы в AdMe.ru покопались в историях тех, кто работает в сфере услуг, и выбрали самые интересные из них.
- Стою я как-то на кассе, обслуживаю покупательницу. Через 2 часа эта женщина возвращается с чеком и говорит: «Вы мне пробили ваш пакет, но это был мой пакет, я его просто в корзинку положила, когда выбирала продукты. Верните 4 рубля». Я отдаю, и женщина, сообщив о том, какой наш магазин плохой, уходит, добавив в конце: «Пришлось из-за вашей невнимательности с другого конца города ехать на автобусе!» А это 20 рублей до нас и 20 рублей обратно. Ну зато 4 рубля вернула. © goodmix / Pikabu
- Начальник пишет:
— Вот заказчик смешной, прислал список замечаний, а там только один пункт, и то какая-то глупость.
Я говорю:
— Но там написано «Переделайте все». © Молочная Демонология / Twitter
- Я работала официанткой. Как-то раз пришел парень с маленькой дочкой и беременной женой. Жена пошла в туалет, а парень попросил счет. Я просто обомлела, когда поняла, что он написал на нем свой номер телефона и фразу «Позвони мне, детка». Я его рассчитала, дождалась возвращения жены и отдала ей карточку и счет. © kill4sleep / Reddit
«Даже кассе страшно работать».
- Записался клиент. Ждем, а его нет и нет. Звонит:
— А как вас найти?
— Мы находимся в бизнес-центре таком-то.
— Что? Какой бизнес-центр? Вокруг меня завод!
Я начинаю понимать:
— А в каком городе вы находитесь?
— В Мурманске.
— А мы в Санкт-Петербурге. © PapaDenCustoms / Pikabu
- Написал заказчик логотипа, пропавший кучу лет назад. Я за это время женился, развелся, 3 раза лежал на операционном столе, любил и ненавидел, а тут он такой как ни в чем не бывало продолжает диалог, даже не поздоровавшись:
— Давайте вот это слово подвинем вниз. © Гоша Бондарев / Twitter
- Работаю мастером по ремонту электроники в сервисном центре. Приходит клиентка:
— Ваш прибор не включается! Купили месяц назад, а вчера перестал работать!
— У вас просто села батарейка. Поменяйте батарейки или пользуйтесь адаптером, никаких проблем не будет.
— Молодой человек, не указывайте мне, что делать! Я столько времени потратила на то, чтобы сюда приехать, а вы мне еще и хамите!
Вот тут я не выдержал и улыбнулся. Ведь именно я, такой подлец, заставил ее сюда ехать, вместо того чтобы обратить внимание на индикатор севшей батарейки на экране прибора.
© TrupDenazawra / Pikabu
- Диалог с клиентом.
— Вы мне не то даете! Я спрашивала обогреватель на 500 кВт, а тут 480 Вт!
— Женщина, нагревателей такой мощности не существует. Может, вы имели в виду 500 Вт?
— Не путайте меня, мне в туалет деревенский нужен обогреватель 500 кВт.
— Это огромная мощность, у вас из туалета получится электрокрематорий.
— У нас зимы холодные! © HromoiHomyak / Pikabu
- Я работал в мясной лавке. Каждую субботу женщина покупала у нас 30 куриных ножек. Кажется, что это безобидный заказ? Как бы не так. Она требовала, чтобы ей взвесили ровно килограмм. Каждый раз в течение получаса она наблюдала за тем, как несчастный кассир подбирает ножки по весу, и наслаждалась зрелищем. © Sketchetic / Reddit
«Самый главный покупатель».
- Работаю в банке — с кредитами. Приходит сегодня мужик, весь взъерошенный и на нервах, с женой. Сели ко мне, и мужик, показывая на меня, говорит жене: «Вот моя любовница, сюда я ношу деньги каждый месяц». Оказалось, мужик решил сделать жене сюрприз и закрыть ипотеку до лета, и последние 3 месяца стал вносить большие суммы. Его жена, заметив, что денег в семейном бюджете стало меньше, подумала, что муж пошел налево, и устроила ему скандал. © Argyntina19 / Pikabu
- Работаю в головном офисе крупной сети гипермаркетов нашей страны. Занимаюсь оборудованием и часто получаю кляузные письма. Из последнего: одна женщина собралась подавать в суд на гипермаркет из-за того, что на нее наехал тележкой другой покупатель. Суть судебного акта: в магазине нет табличек ограничения скорости телег. © «Подслушано» / vk
- Работаю юристом. Один мой знакомый купил в магазине телефон, а тот сломался через неделю. Он приходит ко мне с круглыми глазами и просит помочь. Предлагаю простой, рабочий и бесплатный вариант. Приятеля моего испугала простота и бесплатность, а потому он пошел к другому юристу, который выставил ценник в 27 тыс. рублей при цене телефона в 36 тыс. В итоге он в минусе на 11 тыс., но доволен, потому что его делом занимался настоящий юрист. © ProvincialLawyer / Pikabu
«Плохие люди в качестве покупателей».
- Есть у нас такой посетитель, который придумал гениальную схему экономии денег. Он каждый товар в корзине пробивал отдельным чеком. И все потому, что в нашем магазине все копейки округляются в меньшую сторону. И вот наш находчивый посетитель обычно раз в месяц приходил, набирал полную тележку и каждый товар пробивал отдельно. © goodmix / Pikabu
- Работаю на автомойке, у нас система предварительной записи. Часто клиенты сохраняют в телефоне наш рабочий номер, подписывая моим именем, а мне потом звонят их разъяренные жены, выясняя, какие у меня отношения с их мужьями. © «Подслушано» / vk
- Пришла девушка платье на выпускной выбирать, выбрала самое вычурное: с рюшами, бантиками, даже перья там были. Начали покупку оформлять, а она и спрашивает:
— А теперь можете все это отпороть и в отдельные пакеты разложить?
Все сделали, упаковали, она оплатила и ушла. Мы так опешили, что даже не поинтересовались, зачем ей все это. © tttt4uu / Pikabu
- Работал в кондитерском магазине. Вошла женщина с половиной торта, сказала, что вчера ее сын съел кусок и ему поплохело. Она протянула мне коробку, я открыл ее, посмотрел и едва удержался от смеха. Там был торт, который сделали полгода назад. Они все это время его хранили. © Romiress / Reddit
«Гас, чертовски красивый покупатель».
- Я работал в органическом ресторане. Мы были известны тем, что у нас большое диетическое меню. Однажды к нам на ужин пришел мужчина и сказал, что у него аллергия на 11 основных пищевых групп, включая арахис, лесные и кедровые орехи, морепродукты, молочные продукты, чечевицу, горох, а также пшеницу. В итоге мужчина заказал стейк. Все время, пока он его ел, я дежурил на страже с телефоном в руке, готовый в случае чего звонить в службу спасения. © swansandelephants / Reddit
- Моя мама — флорист. Как-то раз к ней 8 марта пришел покупатель и заказал 2 букета. Один для своей жены, а второй для любимой кошки! Сказал: «Она ведь тоже женщина, пусть хоть погрызет его». © «Подслушано» / vk
А вы становились свидетелями забавных ситуаций в магазинах?