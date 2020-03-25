20+ человек, которые точно знают, как устроить персоналу незабываемый рабочий день

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Не зря говорят, что те, кто работал с людьми, в цирке не смеются. Работникам сферы обслуживания приходится сталкиваться с самыми разными персонажами: одни из них добры и любезны, другие же становятся героями историй и анекдотов, которые рассказывают друзьям и вспоминают в сети.