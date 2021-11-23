20+ покупателей, которые отдали свои кровные, а получили сплошное разочарование

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Перед покупкой мы можем долго рассматривать фото товаров и читать отзывы покупателей. Но никто из нас не застрахован от того, чтобы получить бракованную вещь или встретить недобросовестного производителя.

Мы в AdMe.ru прочитали немало историй пользователей социальных сетей, глубоко посочувствовали им и надеемся, что с вами такого не приключится.

«Я заказал диван, и вот что получил. Вторую половину мне даже не отправили»

Стратегия гениального бизнеса

«Заплатила за это $ 150. Я делала маникюр впервые и думала, что так и надо»

«Заказал маску, которая рекламировалась как 3D, и получил кусок картонки за € 7»

«Я купила маме на день рождения поросенка ручной работы. И вот что пришло сегодня с опозданием на несколько месяцев»

«Заплатил $ 500 за 2 ночи в номере отеля, в котором нет горячей воды. А потом стало еще хуже: я нашел там это»

«Заказала помаду. Чувствую себя обманутой на $ 19»

«Пытаюсь насладиться душем в квартире, арендованной на Airbnb»

«Заказал цыпленка с апельсинами за $ 13, и вот что я получил»

«Я заплатил за две ночи. Две бессонные ночи в холодной сырой комнате с плесенью на занавесках»

«Сходила на педикюр. Попросила дизайн паутины. Когда они закончили первый ноготь, я подумала, что, может быть, меня не расслышали, но они все равно нарисовали это»

«Магазин доставил мне пустой пакет, который даже не был запечатан»

«Я был так ошарашен тем, что мне прислали! Трижды проверил, не напутал ли я чего»

«Специально доплатил за номер с окном, чтобы иметь возможность любоваться видом»

«Я заказал 2 этих шкафа для обуви через интернет. И вот что пришло»

«Сегодня мне пришла пластинка за $ 450»

«Я заплатил £ 8,50 за „размазанный авокадо на тосте“ в центре Лондона»

«Я доплатил за билет, чтобы буквально сидеть в проходе»

«Ну здорово... мы заплатили за это $ 30»

«Заказал сверхпрочные ботинки»

«Чипсы с соусом, за которые я заплатил $ 5 в самолете»

«То, что я хотел, и то, что получил»

«Это обед в школе, за которую мы платим $ 40 000 в год»