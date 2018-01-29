20+ поисковых запросов, которые доказывают, что жизнь многограннее, чем принято думать
А вы знаете, какова смертельная доза майонеза, как выглядит кадык у жирафа и как звучит «клятва гиппопотама» у медиков? Люди спрашивают у Google такие неожиданные вещи, что становится ясно: жизнь — это увлекательный квест, где есть место и смеху, и любопытству, и грусти, и глупости, и удивлению, и восторгу.
AdMe.ru сделал подборку поисковых запросов, которые доказывают, что для полета человеческой мысли нет предела.
Бонус: Google знает лучше