20+ поисковых запросов, которые доказывают, что жизнь многограннее, чем принято думать

А вы знаете, какова смертельная доза майонеза, как выглядит кадык у жирафа и как звучит «клятва гиппопотама» у медиков? Люди спрашивают у Google такие неожиданные вещи, что становится ясно: жизнь — это увлекательный квест, где есть место и смеху, и любопытству, и грусти, и глупости, и удивлению, и восторгу.

AdMe.ru сделал подборку поисковых запросов, которые доказывают, что для полета человеческой мысли нет предела.

Бонус: Google знает лучше

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