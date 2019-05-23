20 поездок на такси, которые врезались в память раз и навсегда

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Автомобиль давно перестал быть просто комфортным средством передвижения. А такси — это маленькая вселенная, в которой действуют свои правила. И нередко с его пассажирами происходят курьезные случаи, которые трудно забыть.

Мы в AdMe.ru считаем, что по мотивам некоторых поездок в такси можно писать романы. Вот 20 примеров, которые это подтверждают.

1.

Еду в такси. Перекинулись с водителем парой фраз, чувствую, начал «подлихачивать» (хочет покрасоваться). Говорю:

— Милейший, давайте аккуратнее ехать.

— Э-э, да вы что, аккуратно везу!

— Нет, совсем аккуратно вези, как маму.

Дальше ехали идеально. © kwentrid

2.

3.

Опаздывал на электричку, вызвал такси. По дороге звонок от диспетчера:

— Забери людей от детского садика, радость моя.

Таксист, расплываясь в улыбке:

— Хорошо, от какого садика забирать?

Диспетчер, раздраженно:

— «РАДОСТЬ МОЯ»!!! © GRus86

4.

5.

Мир заслуживает таких водителей!

Таксист: «Здравствуйте».

Я: «Здравствуйте».

Таксист: *молчит всю дорогу*.

Я: «До свидания».

Я: *ставлю 5 звезд*. © Airon

6.

7.

Мужик с бодуна едет до Нагаево. По дороге спит. На месте озирается и говорит: «Ой, а зачем я сюда приехал? Я же развелся, я тут больше не живу».

Чувак, может, жизнь дала тебе второй шанс? © St_St_Princess

8.

Только что. Вызвал «Яндекс.Такси», сажусь в салон. Водитель очень дружелюбен, улыбается. Угощает конфеткой. Затем заботливо забирает фантик. Думаю: вот молодец. И выбрасывает в окно. Ко мне во двор. © SilentNero

9.

10.

— Эй...

— Черт возьми! — водитель резко затормозил.

— В чем дело? — пожаловался пассажир.

Водитель ответил:

— Извините, сегодня мой первый рабочий день, и я еще не уволился с прошлой работы.

— Чем вы до этого занимались?

— Водил катафалк. © BlueBlanker

11.

12.

Возвращался как-то поздно домой на «Яндекс.Такси». Чтобы не уснуть, разговорился с водителем. А он через каждое слово вставляет мат. Далее: Я, В — водитель.

Я: «Ты поменьше ругайся, тебя записывают...»

В.: «И кто?»

Я: «Алиса».

В.: «Что значит записывают?»

Я: «То и значит, Алиса все записывает...»

В.: «Не может быть, если это так, то я ее удалю».

В, обращается к телефону: «Алиса, ты меня записываешь? — секундное молчание по Гоголю, приятный женской голос из телефона: — „Ну, ничего плохого в этом не вижу“».

Я тихо с ним рассчитался, а он выяснял отношения с Алисой. © sMixMx

13.

14.

Едет теща на такси от станции до дачи. А таксист — разговорчивый веселый дядька, из тех, с кем порой диалог переходит в монолог. Видит, женщина сидит какая-то грустная, молчит что-то. Значит, надо разговорить — развеселить.

— Ой, а вы знаете, что происходит сейчас, что творится?

— ...

— Тут, в Никольском, дом большой горит. Вы же туда едете?

— ...

— Интересно, чей же это?

— Мой...

Дальнейший путь прошел в сочувственной тишине со стороны водителя.

Денег, кстати, таксист не взял. © Snakecatcher

15.

16.

Люблю платное ожидание: бензин не тратишь, а деньги капают. Как-то мужик спал на заднем сиденье час и заплатил около пятихатки. «Я, — говорит, — дома из-за трех детей не высыпаюсь». © St_St_Princess

17.

18.

Вызываю такси.

Таксист: «Вы расслабьтесь. Чего так напряглись?»

Я: «Опаздываю».

Он: «Это не страшно. Вас хотя бы где-то ждут...» © _UNESCO_K

19.

Из моего телефонного разговора таксист, видимо, понял, где я работаю, и спрашивает:

— А вы стюардесса?

— Да.

— А какая у вас зарплата?

— Может, вы у меня еще спросите про трех топовых рэп-артистов?

Таксист поржал и сказал:

— Намек понял. Я тоже, кстати, Юра. © MaKondraaa

20.

А у вас происходили незабываемые случаи, связанные с такси?

  • 35
    4
  • 25
  • 8
  • 18.5k

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