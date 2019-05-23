20 поездок на такси, которые врезались в память раз и навсегда

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Автомобиль давно перестал быть просто комфортным средством передвижения. А такси — это маленькая вселенная, в которой действуют свои правила. И нередко с его пассажирами происходят курьезные случаи, которые трудно забыть.

Мы в AdMe.ru считаем, что по мотивам некоторых поездок в такси можно писать романы. Вот 20 примеров, которые это подтверждают.

1.

Еду в такси. Перекинулись с водителем парой фраз, чувствую, начал «подлихачивать» (хочет покрасоваться). Говорю: — Милейший, давайте аккуратнее ехать. — Э-э, да вы что, аккуратно везу! — Нет, совсем аккуратно вези, как маму. Дальше ехали идеально. © kwentrid

2.

3.

Опаздывал на электричку, вызвал такси. По дороге звонок от диспетчера: — Забери людей от детского садика, радость моя. Таксист, расплываясь в улыбке: — Хорошо, от какого садика забирать? Диспетчер, раздраженно: — «РАДОСТЬ МОЯ»!!! © GRus86

4.

5.

Мир заслуживает таких водителей! Таксист: «Здравствуйте». Я: «Здравствуйте». Таксист: *молчит всю дорогу*. Я: «До свидания». Я: *ставлю 5 звезд*. © Airon

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7.

Мужик с бодуна едет до Нагаево. По дороге спит. На месте озирается и говорит: «Ой, а зачем я сюда приехал? Я же развелся, я тут больше не живу». Чувак, может, жизнь дала тебе второй шанс? © St_St_Princess

8.

Только что. Вызвал «Яндекс.Такси», сажусь в салон. Водитель очень дружелюбен, улыбается. Угощает конфеткой. Затем заботливо забирает фантик. Думаю: вот молодец. И выбрасывает в окно. Ко мне во двор. © SilentNero

9.

10.

— Эй... — Черт возьми! — водитель резко затормозил. — В чем дело? — пожаловался пассажир. Водитель ответил: — Извините, сегодня мой первый рабочий день, и я еще не уволился с прошлой работы. — Чем вы до этого занимались? — Водил катафалк. © BlueBlanker

11.

12.

Возвращался как-то поздно домой на «Яндекс.Такси». Чтобы не уснуть, разговорился с водителем. А он через каждое слово вставляет мат. Далее: Я, В — водитель. Я: «Ты поменьше ругайся, тебя записывают...» В.: «И кто?» Я: «Алиса». В.: «Что значит записывают?» Я: «То и значит, Алиса все записывает...» В.: «Не может быть, если это так, то я ее удалю». В, обращается к телефону: «Алиса, ты меня записываешь? — секундное молчание по Гоголю, приятный женской голос из телефона: — „Ну, ничего плохого в этом не вижу“». Я тихо с ним рассчитался, а он выяснял отношения с Алисой. © sMixMx

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14.

Едет теща на такси от станции до дачи. А таксист — разговорчивый веселый дядька, из тех, с кем порой диалог переходит в монолог. Видит, женщина сидит какая-то грустная, молчит что-то. Значит, надо разговорить — развеселить. — Ой, а вы знаете, что происходит сейчас, что творится? — ... — Тут, в Никольском, дом большой горит. Вы же туда едете? — ... — Интересно, чей же это? — Мой... Дальнейший путь прошел в сочувственной тишине со стороны водителя. Денег, кстати, таксист не взял. © Snakecatcher

15.

16.

Люблю платное ожидание: бензин не тратишь, а деньги капают. Как-то мужик спал на заднем сиденье час и заплатил около пятихатки. «Я, — говорит, — дома из-за трех детей не высыпаюсь». © St_St_Princess

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18.

Вызываю такси. Таксист: «Вы расслабьтесь. Чего так напряглись?» Я: «Опаздываю». Он: «Это не страшно. Вас хотя бы где-то ждут...» © _UNESCO_K

19.

Из моего телефонного разговора таксист, видимо, понял, где я работаю, и спрашивает: — А вы стюардесса? — Да. — А какая у вас зарплата? — Может, вы у меня еще спросите про трех топовых рэп-артистов? Таксист поржал и сказал: — Намек понял. Я тоже, кстати, Юра. © MaKondraaa

20.