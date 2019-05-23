20 поездок на такси, которые врезались в память раз и навсегда
Автомобиль давно перестал быть просто комфортным средством передвижения. А такси — это маленькая вселенная, в которой действуют свои правила. И нередко с его пассажирами происходят курьезные случаи, которые трудно забыть.
Мы в AdMe.ru считаем, что по мотивам некоторых поездок в такси можно писать романы. Вот 20 примеров, которые это подтверждают.
1.
Еду в такси. Перекинулись с водителем парой фраз, чувствую, начал «подлихачивать» (хочет покрасоваться). Говорю:
— Милейший, давайте аккуратнее ехать.
— Э-э, да вы что, аккуратно везу!
— Нет, совсем аккуратно вези, как маму.
Дальше ехали идеально. © kwentrid
2.
3.
Опаздывал на электричку, вызвал такси. По дороге звонок от диспетчера:
— Забери людей от детского садика, радость моя.
Таксист, расплываясь в улыбке:
— Хорошо, от какого садика забирать?
Диспетчер, раздраженно:
— «РАДОСТЬ МОЯ»!!! © GRus86
4.
5.
Мир заслуживает таких водителей!
Таксист: «Здравствуйте».
Я: «Здравствуйте».
Таксист: *молчит всю дорогу*.
Я: «До свидания».
Я: *ставлю 5 звезд*. © Airon
6.
7.
Мужик с бодуна едет до Нагаево. По дороге спит. На месте озирается и говорит: «Ой, а зачем я сюда приехал? Я же развелся, я тут больше не живу».
Чувак, может, жизнь дала тебе второй шанс? © St_St_Princess
8.
Только что. Вызвал «Яндекс.Такси», сажусь в салон. Водитель очень дружелюбен, улыбается. Угощает конфеткой. Затем заботливо забирает фантик. Думаю: вот молодец. И выбрасывает в окно. Ко мне во двор. © SilentNero
9.
10.
— Эй...
— Черт возьми! — водитель резко затормозил.
— В чем дело? — пожаловался пассажир.
Водитель ответил:
— Извините, сегодня мой первый рабочий день, и я еще не уволился с прошлой работы.
— Чем вы до этого занимались?
— Водил катафалк. © BlueBlanker
11.
12.
Возвращался как-то поздно домой на «Яндекс.Такси». Чтобы не уснуть, разговорился с водителем. А он через каждое слово вставляет мат. Далее: Я, В — водитель.
Я: «Ты поменьше ругайся, тебя записывают...»
В.: «И кто?»
Я: «Алиса».
В.: «Что значит записывают?»
Я: «То и значит, Алиса все записывает...»
В.: «Не может быть, если это так, то я ее удалю».
В, обращается к телефону: «Алиса, ты меня записываешь? — секундное молчание по Гоголю, приятный женской голос из телефона: — „Ну, ничего плохого в этом не вижу“».
Я тихо с ним рассчитался, а он выяснял отношения с Алисой. © sMixMx
13.
14.
Едет теща на такси от станции до дачи. А таксист — разговорчивый веселый дядька, из тех, с кем порой диалог переходит в монолог. Видит, женщина сидит какая-то грустная, молчит что-то. Значит, надо разговорить — развеселить.
— Ой, а вы знаете, что происходит сейчас, что творится?
— ...
— Тут, в Никольском, дом большой горит. Вы же туда едете?
— ...
— Интересно, чей же это?
— Мой...
Дальнейший путь прошел в сочувственной тишине со стороны водителя.
Денег, кстати, таксист не взял. © Snakecatcher
15.
16.
Люблю платное ожидание: бензин не тратишь, а деньги капают. Как-то мужик спал на заднем сиденье час и заплатил около пятихатки. «Я, — говорит, — дома из-за трех детей не высыпаюсь». © St_St_Princess
17.
18.
Вызываю такси.
Таксист: «Вы расслабьтесь. Чего так напряглись?»
Я: «Опаздываю».
Он: «Это не страшно. Вас хотя бы где-то ждут...» © _UNESCO_K
19.
Из моего телефонного разговора таксист, видимо, понял, где я работаю, и спрашивает:
— А вы стюардесса?
— Да.
— А какая у вас зарплата?
— Может, вы у меня еще спросите про трех топовых рэп-артистов?
Таксист поржал и сказал:
— Намек понял. Я тоже, кстати, Юра. © MaKondraaa
20.
А у вас происходили незабываемые случаи, связанные с такси?