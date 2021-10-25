20 подтверждений того, что время несется быстрее, чем олимпийские бегуны
Зачастую мы замечаем время, лишь когда оно оставляет на чем-то или на ком-то явный след. И в таких случаях, кажется, можно почувствовать и даже потрогать его. И конечно, ощутить его силу и неотвратимость.
Мы в AdMe.ru решили напомнить самим себе и вам, что важно ценить каждую минуту, и выбрали снимки, которые позволяют ощутить, как время меняет все вокруг.
«Я на работе в 1992 году и в 2019-м, перед выходом на пенсию»
«До 20 лет мои глаза были полностью карими. А начиная с 2008 года они начали менять цвет»
«Около 15 лет обдирала кожу на пальце. Это нервное. Теперь у меня нет отпечатков на этом пальце»
«Кактус, который мои родители посадили 30 лет назад»
«Сняла кольцо, которое носила 8 лет, и вот что случилось на солнце. Ожог только на месте кольца»
Годами люди тыкают пальцами в точку на карте «Вы находитесь здесь»
Офисный порог почти стерся за 20 лет
Чем выше подниматься или ниже спускаться, тем чаще пользуются лифтом. Это заметно по кнопкам
5-летний баскетбольный мяч и новый
«Мама носит эту обувь уже 13 лет, и там остались отпечатки ее ног»
Монетка, которая застряла в стиральной машинке и провела там несколько лет
«Вот что педали велосипеда сделали с моей обувью»
Разница между новой клавиатурой и той, которой пользовались несколько лет
Качели на местной детской площадке. Тысячи маленьких ног протоптали асфальт до дыр
Разница в 18 месяцев
«Моя голубоглазая кукла пролежала 7 лет на чердаке и превратилась в красноглазую»
«У мамы почему-то износился только левый сланец»
Помните хоббита Сэма с малышкой? Это на самом деле дочь актера Шона Эстина, и в 2019 году она окончила университет
«Носил кепку 10 лет. Сейчас оторвал наклейку, а под ней — оригинальный цвет кепки»
«После школы увлекся гримом и сделал пару слепков своего лица. Теперь могу увидеть, как сильно выросло мое ухо за 35 лет»
Какие изменения напоминают вам о скоротечности времени?
Фото на превью dittidot / Reddit
Поделиться этой статьёй