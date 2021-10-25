20 подтверждений того, что время несется быстрее, чем олимпийские бегуны

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Зачастую мы замечаем время, лишь когда оно оставляет на чем-то или на ком-то явный след. И в таких случаях, кажется, можно почувствовать и даже потрогать его. И конечно, ощутить его силу и неотвратимость.

Мы в AdMe.ru решили напомнить самим себе и вам, что важно ценить каждую минуту, и выбрали снимки, которые позволяют ощутить, как время меняет все вокруг.

«Я на работе в 1992 году и в 2019-м, перед выходом на пенсию»

«До 20 лет мои глаза были полностью карими. А начиная с 2008 года они начали менять цвет»

«Около 15 лет обдирала кожу на пальце. Это нервное. Теперь у меня нет отпечатков на этом пальце»

«Кактус, который мои родители посадили 30 лет назад»

«Сняла кольцо, которое носила 8 лет, и вот что случилось на солнце. Ожог только на месте кольца»

Годами люди тыкают пальцами в точку на карте «Вы находитесь здесь»

Офисный порог почти стерся за 20 лет

Чем выше подниматься или ниже спускаться, тем чаще пользуются лифтом. Это заметно по кнопкам

5-летний баскетбольный мяч и новый

«Мама носит эту обувь уже 13 лет, и там остались отпечатки ее ног»

Монетка, которая застряла в стиральной машинке и провела там несколько лет

«Вот что педали велосипеда сделали с моей обувью»

Разница между новой клавиатурой и той, которой пользовались несколько лет

Качели на местной детской площадке. Тысячи маленьких ног протоптали асфальт до дыр

Разница в 18 месяцев

«Моя голубоглазая кукла пролежала 7 лет на чердаке и превратилась в красноглазую»

«У мамы почему-то износился только левый сланец»

Помните хоббита Сэма с малышкой? Это на самом деле дочь актера Шона Эстина, и в 2019 году она окончила университет

«Носил кепку 10 лет. Сейчас оторвал наклейку, а под ней — оригинальный цвет кепки»

«После школы увлекся гримом и сделал пару слепков своего лица. Теперь могу увидеть, как сильно выросло мое ухо за 35 лет»