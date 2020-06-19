20+ питомцев, у которых под слоем лишней шерсти обнаружилась бездна обаяния

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Встреча с профессиональным парикмахером способна преобразить не только человека, но и его лучшего друга — собаку. Более того, многим породам необходимо делать стрижку во избежание перегрева или проблем со зрением. Зачастую груминг настолько преображает питомцев, что у хозяев возникает вопрос: «А это точно мой пес?»

Мы в AdMe.ru посмотрели сотни фотографий домашних любимцев до и после посещения парикмахера. Уверены, что наши читатели будут впечатлены увиденным так же, как мы.

«После первого визита к парикмахеру наша собака выглядит так царственно!»

«Наконец-то, впервые за полгода, мы попали к грумеру»

«После посещения грумера от моей собаки осталось 2/3»

Моп вернулся из парикмахерской совсем другим

«Моему другу пришлось трижды переспросить грумера, чтобы убедиться в том, что он увозит домой свою собаку»

После стрижки он снова похож на щенка

«Трудно поверить в то, что это один и тот же пес. Мне нравится, что он будто бы улыбается на фотографии после стрижки»

«Наконец-то свозили Боба к грумеру»

«Я отвез свою собаку к парикмахеру, а теперь даже не уверен, что мне вернули именно моего питомца»

Хвостатым тоже нужны стрижки

«Мой питомец по дороге к парикмахеру и обратно»

«Мы стрижем собак каждую весну, чтобы они не мучились от жары летом. Мой папа покупает им вкусняшки за хорошее поведение у парикмахера»

«После посещения грумера я не узнал своего питомца»

Ему уже 15 лет, но после стрижки он выглядит как щенок

До и после удаления лишней шерсти

«У меня все еще есть сомнения в том, что от грумера вернулся именно мой пес»

До и после посещения парикмахерской

«Первая стрижка требовала большого доверия, но я почти уверен, что сделал правильный выбор»

«Я поражен тем, насколько стрижка может изменить собаку»

«Не уверен, что грумер вернул мне моего питомца»

«Мой пес до стрижки: выглядит на 34 года, вялый, бородатый, похож на дровосека. Он же после груминга: выглядит на 13 и хочет играть»

«Уверен, что мы забрали из парикмахерской не ту собаку»

«Так выглядит мой щенок до и после визита к грумеру»