20+ питомцев, у которых под слоем лишней шерсти обнаружилась бездна обаяния
Встреча с профессиональным парикмахером способна преобразить не только человека, но и его лучшего друга — собаку. Более того, многим породам необходимо делать стрижку во избежание перегрева или проблем со зрением. Зачастую груминг настолько преображает питомцев, что у хозяев возникает вопрос: «А это точно мой пес?»
Мы в AdMe.ru посмотрели сотни фотографий домашних любимцев до и после посещения парикмахера. Уверены, что наши читатели будут впечатлены увиденным так же, как мы.
«После первого визита к парикмахеру наша собака выглядит так царственно!»
«Наконец-то, впервые за полгода, мы попали к грумеру»
«После посещения грумера от моей собаки осталось 2/3»
Моп вернулся из парикмахерской совсем другим
«Моему другу пришлось трижды переспросить грумера, чтобы убедиться в том, что он увозит домой свою собаку»
После стрижки он снова похож на щенка
«Трудно поверить в то, что это один и тот же пес. Мне нравится, что он будто бы улыбается на фотографии после стрижки»
«Наконец-то свозили Боба к грумеру»
«Я отвез свою собаку к парикмахеру, а теперь даже не уверен, что мне вернули именно моего питомца»
Хвостатым тоже нужны стрижки
«Мой питомец по дороге к парикмахеру и обратно»
«Мы стрижем собак каждую весну, чтобы они не мучились от жары летом. Мой папа покупает им вкусняшки за хорошее поведение у парикмахера»
«После посещения грумера я не узнал своего питомца»
Ему уже 15 лет, но после стрижки он выглядит как щенок
До и после удаления лишней шерсти
«У меня все еще есть сомнения в том, что от грумера вернулся именно мой пес»
До и после посещения парикмахерской
«Первая стрижка требовала большого доверия, но я почти уверен, что сделал правильный выбор»
«Я поражен тем, насколько стрижка может изменить собаку»
«Не уверен, что грумер вернул мне моего питомца»
«Мой пес до стрижки: выглядит на 34 года, вялый, бородатый, похож на дровосека. Он же после груминга: выглядит на 13 и хочет играть»
«Уверен, что мы забрали из парикмахерской не ту собаку»
«Так выглядит мой щенок до и после визита к грумеру»
А как преображались после посещения парикмахерской вы или ваши питомцы?