20+ питомцев, с которыми человеческая любовь сотворила удивительные метаморфозы

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Фраза «бытие определяет сознание» вполне применима и к братьям нашим меньшим. Запертые в приюте, выброшенные на улицу, страдающие у нерадивых хозяев от недокорма или не менее опасного перекорма, они угрюмо и недоверчиво смотрят на мир. Но стоит животному обрести дом, семью и «своего» человека, как оно меняется до неузнаваемости: откуда ни возьмись появляются навыки улыбаться, кувыркаться и прыгать на ручки. А в глазах возникает неповторимое выражение, которое можно описать словами «вот оно — счастье».

AdMe.ru убедился в том, что животные, хотя и не могут произнести слово «дом», прекрасно понимают, что это такое, и буквально расцветают в любящих руках.

1.

«В прошлом году ко мне в офис пришел бездомный котенок и посмотрел на меня так, будто просил взять его. Похоже, эту замечательную девочку мне тоже придется забрать в семью».

2.

Разница между этими фотографиями «до и после» составляет всего 1 день.

3.

«За этой игуаной плохо ухаживали, прежде чем она попала ко мне. У животного даже не было сил стоять. Теперь Феликс — счастливый мальчик, который очень любит бегать».

4.

«Знакомьтесь, это Рокси. Наш дом для нее 5-й (без особых причин, просто у всех прежних хозяев не было на нее времени) и последний. Первые 2 дня Рокси не верила, что мы ее не оставим, но теперь она знает, что это навсегда».

5.

«Мой Роджер в приюте и 7 месяцев спустя».

6.

«В 2016 году от него отказался какой-то лентяй — только из-за того, что пес доставлял ему „слишком много хлопот“. Сегодня мы отпраздновали его 4-й день рождения».

7.

«Ему не меняли воду 3 года! Вот почему дети не должны нести исключительную ответственность за животных. Теперь он мой и может, по крайней мере, смотреть на мир из своего аквариума».

8.

«3 года назад Бадди бросили на свиноферме. Никто не кормил его месяцами, пока его не нашли и не забрали оттуда. Теперь этот здоровый парень — член нашей семьи, а на его шее шарф, который я ему связала».

9.

«Мы подкармливали его 4 месяца, а потом просто забрали себе. Скорее всего, прежние владельцы его бросили. Он классный».

10.

«Шайло кормили вредной пищей и не давали возможности достаточно двигаться. Она не могла пройти и 10 м без передышки. За 3 месяца она похудела на 13 кг и теперь может пройти 1 км без остановки!»

11.

«Оскар был найден в мусорном контейнере и многие годы не мог обрести хозяев. Но теперь он наконец нашел свой дом и больше никогда не будет брошен!»

12.

«Когда мы взяли его год назад, это был грязный мешочек с костями. Теперь он наш маленький ангел».

13.

«Она попала к нам истощенной и обезвоженной. Теперь Ши — всеобщая любимица в нашей семье. Разница между этими снимками составляет 6 месяцев».

14.

«Этот красавец до и через 4 дня после того, как он перестал быть уличной собакой».

15.

«Кто-то капнул на него горячим клеем, который сжег шерсть на носу и ухе. В приюте сказали, что проплешины не зарастут, но мне было все равно. Это мой малыш через 5 месяцев».

16.

«Это мой пес за день до того, как мы его „усыновили“, и через несколько месяцев после этого».

17.

«Когда Роджера отдали на „усыновление“, он весил 9 кг. Спустя год любви, диеты и надлежащего ветеринарного ухода он скинул около 2 кг. Роджер все еще большой мальчик, но теперь он активен и счастлив».

18.

«Год назад мы спасли этого милаху из приюта. Его использовали как „тренажер“ для бойцовых собак, у него были спилены зубы, а сломанная нога неудачно срослась. Сегодня он счастливее и здоровее, чем когда-либо прежде».

19.

«Месяц назад я нашел эту малышку в колесе моего погрузчика. Теперь она живет со мной. Познакомьтесь с Эмми!»

20.

«Он словно просил: „Возьмите меня к себе“. И мы взяли».

21.

«Никто не хотел „усыновлять“ его из-за обрезанных ушей и устрашающего вида. В приюте он перестал есть и сильно похудел. Теперь Бронко здоров, всегда улыбается и любим всеми, кто с ним знаком».

22.

Этот щенок продемонстрировал свою лучшую улыбку, после того как его взяли в семью.

Бонус

«Увидев эту беспризорницу, я упросила мужа „удочерить“ ее как можно скорее. Как только мы привезли ее домой, она родила 4 котят. Теперь муж называет ее троянским котом».

А вам приходилось быть свидетелем подобных метаморфоз?