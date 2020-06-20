20 питомцев, для которых игрушка — нечто большее, чем просто ткань с набивкой
Даже если задарить питомца игрушками, найдется одна, которую он будет выделять среди остальных. Носить с собой, спать рядом, а иногда вручать в знак особого расположения. И как бы фаворит четвероногого друга ни потрепался со временем, у хозяина не поднимется рука отнести его в мусорное ведро.
Мы в AdMe.ru с пониманием относимся к плюшевым слабостям питомцев. Мы бы и сами не отказались от медведя из пункта № 4.
1. Судя по взгляду, расставаться с подружкой ей не хотелось бы
2. «Мама дала щенку медведя, который был со мной с самого детства. Не думаю, что я смогу его вернуть»
3. Утенок мешает смотреть, но ее это не смущает
4. Плюшевого медведя много не бывает
5. Дэйзи сладко спит со своей лучшей подругой
6. С кем поведешься, от того и наберешься. Но это не повод не дружить с ленивцами
7. «Зайчик тоже должен попить»
8. Мы думаем, этого пса зовут Кристофер Робин
9. Кто-то нашел свою мини-копию
10. Единственный скунс, с которым можно дружить
11. Маленькому песику — маленький Йода
12. «Мистер Лягушка всегда со мной, где бы я ни был»
13. «Этой картине я умиляюсь каждое утро»
14. Поход к ветеринару перенести гораздо легче, если рядом любимый мишка
15. «Мой новый пес Марти увидел корзину с игрушками, повернулся ко мне и посмотрел так, что это тронуло до глубины души»
16. Солнечный котенок обрел такого же солнечного друга
17. Трогательность этого фото зашкаливает
18. «Я познакомлю вас с Сэди»
19. Только серьезный парень может дружить с бизоном
20. А эти парни, похоже, готовы открыть детский сад для игрушек
А какая любимая игрушка есть у вашего питомца? Дает ли он ее кому-нибудь в руки?
Фото на превью jessmc04 / reddit