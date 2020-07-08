20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад

Никто не выбирает быть перфекционистом, потому что жить с этим вечным стремлением к тотальному совершенству буквально во всем — то еще веселье. Там, где обычные люди пройдут и ничего не заметят, идеалисты найдут то приклеенные вверх ногами буквы, то выбивающийся из общей картины пазл, то фонарный столб, который, с одной стороны, ничем не примечателен, но вот если к нему присмотреться, то такое уже никогда не развидеть.

AdMe.ru решил немного поддержать людей, которые на ежедневной основе испытывают множество стрессов из-за несовершенства этого мира, и разделить их страдания. Признаться честно, даже нас эти 20+ фото немного вывели из состояния спокойствия.

1. «Это происходило прямо на моих глазах, и я ничего не мог с этим поделать»

2. Обертка этого мороженого умеет обламывать

3. «Эта одна-единственная игральная кость способна свести меня с ума»

4. «Прихожу в бешенство, когда кто-то не сбрасывает таймер на микроволновке»

5. Представьте, если бы у вас в комнате были такие полы и вам бы приходилось их видеть на ежедневной основе

6. «Я прохожу мимо этого фонарного столба каждый день. Он сводит меня с ума»

7. «Остался у друга с ночевкой и обнаружил этот вопиющий ужас, когда решил воспользоваться ванной его 10-летнего сына»

8. А ведь они из одной серии

9. Тот случай, когда у них была одна работа и они ее провалили

10. «Представляете, я умудрился проморгать этот грандиозный момент»

11. «Я знаю, что вы тоже испытывали эту боль прежде»

12. «Прихожу в ярость от таких раковин, в которых ты еле можешь помыть руки»

13. «Заметила эту точку, сидя на заднем сиденье в машине родителей»

14. «Сначала мне все здесь показалось идеальным, а потом я заметила ЭТО»

15. «Просто посмотрите, как этот парень распаковал свою приставку»

16. На это фото невозможно смотреть дольше трех секунд

17. Какой изверг мог так поступить с человечеством?!

18. И ведь кому-то в голову пришла эта гениальная идея, кто-то ее одобрил, а еще кто-то воплотил в реальность

19. «Две из трех заглавных букв S приклеены вверх ногами»

20. Ручки на этой двери разные. Как теперь с этим жить?

21. Боль, которую никто не заслужил

22. Просто потому, что вот так

23. «На всех раковинах в этой ванной комнате разные смесители»