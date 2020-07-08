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20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад

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Никто не выбирает быть перфекционистом, потому что жить с этим вечным стремлением к тотальному совершенству буквально во всем — то еще веселье. Там, где обычные люди пройдут и ничего не заметят, идеалисты найдут то приклеенные вверх ногами буквы, то выбивающийся из общей картины пазл, то фонарный столб, который, с одной стороны, ничем не примечателен, но вот если к нему присмотреться, то такое уже никогда не развидеть.

AdMe.ru решил немного поддержать людей, которые на ежедневной основе испытывают множество стрессов из-за несовершенства этого мира, и разделить их страдания. Признаться честно, даже нас эти 20+ фото немного вывели из состояния спокойствия.

1. «Это происходило прямо на моих глазах, и я ничего не мог с этим поделать»

20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад
© lifeisjuststories / Reddit

2. Обертка этого мороженого умеет обламывать

20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад
© multifocaall / Reddit

3. «Эта одна-единственная игральная кость способна свести меня с ума»

20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад
© Knight_Fisher61 / Reddit

4. «Прихожу в бешенство, когда кто-то не сбрасывает таймер на микроволновке»

20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад
© lts_nodnarb / Reddit

5. Представьте, если бы у вас в комнате были такие полы и вам бы приходилось их видеть на ежедневной основе

20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад
© jan882531 / Reddit

6. «Я прохожу мимо этого фонарного столба каждый день. Он сводит меня с ума»

20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад
© onemadfool / Reddit

7. «Остался у друга с ночевкой и обнаружил этот вопиющий ужас, когда решил воспользоваться ванной его 10-летнего сына»

20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад
© Justcallmeaunty / Reddit

8. А ведь они из одной серии

20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад
© persianrugs4sale / Reddit

9. Тот случай, когда у них была одна работа и они ее провалили

20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад
© AsakiYumemiru / Reddit

10. «Представляете, я умудрился проморгать этот грандиозный момент»

20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад
© JazzJune82 / Reddit

11. «Я знаю, что вы тоже испытывали эту боль прежде»

20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад
© CommanderZanderTGS / Reddit

12. «Прихожу в ярость от таких раковин, в которых ты еле можешь помыть руки»

20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад
© Fileffel / Reddit

13. «Заметила эту точку, сидя на заднем сиденье в машине родителей»

20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад
© Tottalynontoxic / Reddit

14. «Сначала мне все здесь показалось идеальным, а потом я заметила ЭТО»

20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад
© crumble-bee / Reddit

15. «Просто посмотрите, как этот парень распаковал свою приставку»

20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад
© mjimvincent / Reddit, © Matteo Guidicelli / YouTube

16. На это фото невозможно смотреть дольше трех секунд

20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад
© Digitai5 / Reddit

17. Какой изверг мог так поступить с человечеством?!

20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад
© ivili_4 / Reddit

18. И ведь кому-то в голову пришла эта гениальная идея, кто-то ее одобрил, а еще кто-то воплотил в реальность

20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад
© alinehp2 / Reddit

19. «Две из трех заглавных букв S приклеены вверх ногами»

20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад
© pingufan / Reddit

20. Ручки на этой двери разные. Как теперь с этим жить?

20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад
© Constant_Alamort / Reddit

21. Боль, которую никто не заслужил

20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад
© tomas_vorlicek / Reddit

22. Просто потому, что вот так

20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад
© maydeb / Reddit

23. «На всех раковинах в этой ванной комнате разные смесители»

20+ перфекционистов, которые показали, как выглядит их персональный ад
© HydrationStation215 / Reddit

Часто ли вам самим приходится сталкиваться с такими несовершенствами? Как вы на них реагируете?

Фото на превью Justcallmeaunty / Reddit
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