20 переписок, в которых мужская логика столкнулась с женской

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Непонимание между парнями и девушками становится заметнее в чате, чем при живом общении: трудно догадаться, шутит любимый человек или и правда так думает. Поэтому обычное поздравление с Днем всех влюбленных или обещание сюрприза могут обернуться самым неожиданным финалом диалога.

Мы в AdMe.ru решили разыскать переписки, в которых мужская логика столкнулась с женской.

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Какой самый странный диалог между мужчиной и женщиной вы слышали?

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