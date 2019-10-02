20 переписок, в которых мужская логика столкнулась с женской
Непонимание между парнями и девушками становится заметнее в чате, чем при живом общении: трудно догадаться, шутит любимый человек или и правда так думает. Поэтому обычное поздравление с Днем всех влюбленных или обещание сюрприза могут обернуться самым неожиданным финалом диалога.
Мы в AdMe.ru решили разыскать переписки, в которых мужская логика столкнулась с женской.
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Какой самый странный диалог между мужчиной и женщиной вы слышали?