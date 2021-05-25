20 переписок, в которых драмы не меньше, чем в бразильском сериале

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У каждого из нас бывали настолько курьезные телефонные разговоры, что мы просто не можем забыть их до сих пор. Но в переписке уровень напряжения или неловкости бывает ничуть не меньшим. А грамматические ошибки, игра слов и странные реакции адресата только добавляют пикантности таким историям.

Мы в AdMe.ru считаем, что незабываемыми переписками стоит делиться в сети, ведь они могут не только собрать лайки, но и поднять кому-то настроение.

Учитель решил задать вопрос в чате

«Забираю себе премию „Самая неловкая ситуация года“»

У всех свои приоритеты

«Жены с ребенком нет дома, к их приезду решил прибрать. Спросил, что сделать»

Не только таксисты не любят долгое ожидание

«Мой холостой друг активно пытается найти себе девушку в приложениях для знакомств»

«Типичный диалог с заказчиком»

Достойно ответить — это тоже искусство

В отношениях главное — взаимоуважение

«Люблю общаться с подписчиками»

«Вот поэтому я до сих пор один»

Когда служба поддержки не очень-то и поддерживает

Ведь круто накраситься — большая удача

«Они говорят: „Приходите к нам в чаты русскоговорящих в Германии“. Тем временем чаты русскоговорящих...»

Жизнь оператора скрывает немало нюансов

Не стоит переоценивать важность знаков препинания в переписках

Когда ты очень терпеливый стратег

Когда не каждый понимает твое образное мышление

«Я ремонтировал ее телефон, как оказалось, более 2 лет назад»

В рабочих переписках приходится быть очень осторожным