20 переписок, в которых драмы не меньше, чем в бразильском сериале
У каждого из нас бывали настолько курьезные телефонные разговоры, что мы просто не можем забыть их до сих пор. Но в переписке уровень напряжения или неловкости бывает ничуть не меньшим. А грамматические ошибки, игра слов и странные реакции адресата только добавляют пикантности таким историям.
Мы в AdMe.ru считаем, что незабываемыми переписками стоит делиться в сети, ведь они могут не только собрать лайки, но и поднять кому-то настроение.
Учитель решил задать вопрос в чате
«Забираю себе премию „Самая неловкая ситуация года“»
У всех свои приоритеты
«Жены с ребенком нет дома, к их приезду решил прибрать. Спросил, что сделать»
Не только таксисты не любят долгое ожидание
«Мой холостой друг активно пытается найти себе девушку в приложениях для знакомств»
«Типичный диалог с заказчиком»
Достойно ответить — это тоже искусство
В отношениях главное — взаимоуважение
«Люблю общаться с подписчиками»
«Вот поэтому я до сих пор один»
Когда служба поддержки не очень-то и поддерживает
Ведь круто накраситься — большая удача
«Они говорят: „Приходите к нам в чаты русскоговорящих в Германии“. Тем временем чаты русскоговорящих...»
Жизнь оператора скрывает немало нюансов
Не стоит переоценивать важность знаков препинания в переписках
Когда ты очень терпеливый стратег
Когда не каждый понимает твое образное мышление
«Я ремонтировал ее телефон, как оказалось, более 2 лет назад»
В рабочих переписках приходится быть очень осторожным
Расскажите нам про свои самые эпичные СМС-переписки. А если сохранились скриншоты, то и покажите их!
Фото на превью Garyndra / Pikabu
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