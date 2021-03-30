20+ переписок, финал которых трудно предугадать и невозможно забыть

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Есть категория людей, с которыми просто невозможно вести обычную переписку. У них что ни сообщение, то новый шедевр СМС-искусства. Такие собеседники просто не могут не поделиться своим нестандартным мышлением с окружающими. Остается только скриншотить их перлы и делиться ими в интернете.

Мы в AdMe.ru нежно любим тех, кто способен одной перепиской сделать день миллионов людей. 20+ героев нашей подборки как раз из их числа.

23. Словарный запас, уровень: «Полина»

22. Все мы немного Олег

21. Уровень душевности зашкаливает

20. А ведь логично

19. Вот почему не стоит посылать парней за прокладками

18. От такого уровня продуманности даже чуть не по себе

17. «Мне 35, дочери 14»

16. Даша, как мы тебя понимаем!

15. В недалеком будущем

14. На пути к красоте иногда возникают неожиданные препятствия

13. «Мой папа военный, общаемся с ним четко и по делу. Но тут он устал мне отвечать»

12. Когда арендодатель требует подтверждений

11. «Мои родители развелись 7 лет назад и начали встречаться с другими людьми. Недавно они оба снова стали одиноки. И вот что мама прислала мне вчера вечером»

10. Пойдемте все в Fix Price за чашками

9. «Сумела убедить своего парня, что терка для сыра — это новый ночной клуб»

8. Проблема отцов и детей, версия 2.0

7. А вот сейчас обидно было

6. Умение делать комплименты 100-го левела

5. Мама, ну как так?

4. Он всю жизнь репетировал эту ситуацию в голове, и вот наконец она случилась

3. Умение отшить — тонкое искусство

2. Когда таксист — юморист

1. Требование выполнено