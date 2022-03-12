20+ педагогов, которые словно специально учились на каких-то курсах для злодеев
Говорят, что школа — вторая семья, а учительница, получается, — вторая мама. Многие с теплотой в сердце хранят память об учебе, особенно о начальной школе. Но, увы, есть педагоги, чье имя вызывает лишь дрожь негодования у их бывших учеников.
Мы в AdMe.ru увидели некоторые истории о неоднозначных поступках учителей. И к школьникам нельзя не испытать сочувствия.
- В 5-м классе мы играли в «камень-ножницы-бумага». Суть в том, что победитель выбирал человека, которого проигравший звал на свидание. Нас собрала директриса и стала разглагольствовать, что эта игра неприлична. Она спросила: «Кто хоть раз играл?» Многие по-честному подняли руки. На следующий день весь класс лишили обеда, включая тех, кто не поднял руку. © Yui Lee / Quora
- 7–8-й класс. Классная руководительница организовала мне травлю. Я росла без родителей, и пожаловаться было некому. Все началось, когда я нечаянно уронила горшок с цветком. Цветок я принесла новый, но не помогло. Она постоянно на меня наговаривала. Одноклассник как-то сломал дверь — она начала орать на меня, что я имущество порчу. А когда настоящий виновник признался, так снова вопли, что я вру и прячусь за других. © Rory / Pikabu
- Лицей. Школьная дискотека. Мои одноклассники посрывали занавески и танцевали на столах. Учителя об этом узнали и хотели их наказать. Но стукачей не нашлось. Тогда наша классная руководительница — она же школьный психолог — пошла на хитрость. Под предлогом доверительный беседы с моей подругой пыталась выяснить у нее, кто это был. Как подло!
- В новой школе меня невзлюбила учительница. Хоть я и знала ее предмет лучше всех в классе, получала одни двойки. Пожаловалась маме и узнала, почему меня гнобили. Оказалось, что учительница еще в их школьные годы хотела у мамы увести моего будущего папу. А увидев меня, она решила отомстить. © Подслушано / VK
- Наш химик играл «в точки». Когда класс шумел, он открывал журнал и наугад ставил ручкой точку рандомному человеку. Это означало «двойка». Ее нужно было исправить ответом у доски.
- У моей подруги мать была не только учительницей, но и директором школы. То ли она боялась потерять лицо, то ли еще что, но гоняла мою подругу в школу даже с температурой 39 °С! Как по мне, это просто отстой.
- Учительница перед всем классом назвала меня худшей ученицей в школе. Причина: я второй день подряд забыла тетрадь дома. © Anagha Meera Manoharan / Quora
- У нас в старших классах была учительница математики, которую нереально раздражали счастливые люди. Она часто говорила девочкам: «Ты что тут улыбаешься? Ты что, Мона Лиза?» И был один парень, который сделал себе стрижку с челкой набок. Математичка начала его гнобить. Она ему: «Шторку с лица убери! Или ты боишься мне в глаза посмотреть?» А он ей: «А что мне на вас смотреть, вы что, Мона Лиза? А учебник я и так вижу». © AngelinaFrozen / Pikabu
- В нашей школе девочки могли носить только черные невидимки. Заколки другого цвета были запрещены. Под запретом также были карандаш для глаз и даже бальзам для губ! Учителя нас стыдили: «Вы хотите привлечь внимание мальчиков». © Sakshi Sneha / Quora
- В 1-м классе на перемене меня укусила девочка. Я ей вообще ничего не сделала. Пошла к учительнице на перемене и пожаловалась. Угадайте, что сделал этот блестящий педагог? Она заставила меня сидеть на скамейке до конца переменки в наказание и извиниться перед «кусачей» девочкой. © Rose Frost / Quora
- Я была тихой и прилежной девочкой. Однажды к нам пришла учительница на замену. Идет урок, я чувствую, что мне нужно в туалет. Она мне: «Нет, ты плохо себя вела». Но эта проблема не могла ждать, и я пошла в уборную без разрешения. Так она меня к директору на ковер вызвала! © unknown author / Quora
- У нас, если ты почувствовал себя плохо и отпрашиваешься домой с урока, учителя требовали письменное заявление от родителей. Но откуда его взять? Логикой тут и не пахло. © Deepanshu Sharma / Quora
- В 5-м классе нам задали сочинение: «Вы вышли летом на балкон, что вы видите?» А я летом обычно на даче. Ну и написал, что по земле пропрыгала лягушка. А тут нас с пацанами за беготню завуч поймала. И с нескрываемой ненавистью сказала: «Вы только подумайте! Лягушка у него пропрыгала!» Получается, ей учительница по литература мое сочинение показала? Не понимаю, откуда у нее столько ненависти ко мне было. © VanyaDW / Pikabu
- Писали мы сочинение по картине: дом, внутри стоят зеркало и мольберт. Нас спросили, мол, что мог бы нарисовать художник? Мой ответ: он попробовал срисовать себя. Учительница сказала «Глупости!» и при всех высмеяла. Каково же было мое ликование, когда много лет спустя я узнала, что художники «Диснея» рисовали эмоции персонажей, смотря на свои собственные в зеркало. © drakonchik95 / Pikabu
- 10-й класс. Классная руководительница увидела, что родители не расписались в моем дневнике, и решила наказать весь класс. Всех подняла и заставила делать 20 приседаний. А меня еще и к директору вызвали. © Shreya Tiwari / Quora
- 7-й класс, контрольная. Один из наблюдателей делает мне выговор за непричесанные волосы и отправляет к директору. Директор звонит моему отцу. Папа стал рассказывать ему о моих достижениях в учебе, рисовании и спорте. Директор: «О, ваш сын обладает художественным складом ума!» Папа: «Ну да». Директор: «Раз так, я прощаю его неопрятный вид, потому что все художники немного сумасшедшие». © Deepak Saraf / Quora
- В средней школе к нам перевели новенького. Его семья 8 лет жила за границей, и все это время он ходил в школу с носителями языка. А у нас иняз вела почтенная тетушка лет 70. Она ставила ему слабую тройку, мотивируя тем, что «его произношение невозможно понять».
- У нас физкультурница была просто «рекордсменное» чудо. Требовала, чтобы мы 100 метров за 10 секунд пробегали. Никто не пробежал. Школу я в 2000 году окончила. И знатно офонарела, когда Усэйн Болт в 2009 году рекорд поставил в 9,58 секунды! По мнению той учительницы, наш класс должен был быть на уровне Усэйна. © Елена Нюсина / AdMe
- Когда я была в 5-м классе, учительница музыки прилюдно выгнала меня из хора за то, что я плохо открывала рот. Она остановила процесс пения и, указывая на меня пальцем, с криком «Ты! Вон!» показала на дверь. Так я заработала комплексы. Ни разу в жизни не пела в караоке, боюсь видеокамеры и сцены до ужаса, не могу читать перед аудиторией. © Подслушано / VK
- В нашей школе мальчикам нельзя было носить волосы длиннее 1,5 см. Учителя проверяли нас: если длина была больше, они брали машинку и выбривали волосы спереди — таким образом, что это было видно. Некоторые дети называли это «поставить клеймо». © Sayed Ali / Quora
- Я всегда побеждал в олимпиадах по математике, но осенью долго болел. Короче, по всем предметам за обе четверти мне выставили трояки! Мол, радуйся, что хоть так аттестовали. А тут олимпиады на носу, только я на них отказался ехать. Так ко мне домой заявилась делегация в лице учительницы по математике и завуча. Сначала они чморили меня, что больше тройки я не заслуживаю, а теперь требовали «защищать честь школы». Но мама меня поддержала, и я не поехал. © xolodny / Pikabu
А какие у вас были учителя, добрые или не особо?
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