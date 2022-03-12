20+ педагогов, которые словно специально учились на каких-то курсах для злодеев

Говорят, что школа — вторая семья, а учительница, получается, — вторая мама. Многие с теплотой в сердце хранят память об учебе, особенно о начальной школе. Но, увы, есть педагоги, чье имя вызывает лишь дрожь негодования у их бывших учеников.