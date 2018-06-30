Если у вас выдался плохой день, то просто посмотрите на 20+ парней, которых фортуна давно внесла в черный список
Иногда вам может показаться, что удача от вас отвернулась и в жизни все идет не по плану. Даже если вы вдруг ударились ногой о стол и при этом разбили камеру своего телефона или просто не заметили стеклянную дверь — не отчаивайтесь и знайте, что всегда может быть и хуже. И герои нашей подборки яркое тому подтверждение.
Мы в AdMe.ru сделали все возможное, чтобы доказать, что ваша жизнь на вкус далеко не кислый лимон, а скорее — персик.
«Попросил умного помощника напомнить покормить ребенка»
«Покорить ребенка. 1 напоминание».
Когда ты работаешь и вдруг замечаешь кучу дыма. Выходишь посмотреть, что там, и сильно расстраиваешься
Картина маслом, а точнее — краской
Ничто не предвещало беды, но стеклянная дверь была другого мнения
Страх детства № 98: эскалатор «съел» кроссовку
«В школе нам дали задание сделать стулья из картона. На фото — результаты первых тестов»
Чудеса, конечно, случаются, но не в этот раз
Когда просто хотел полетать на параплане, но обстоятельства против тебя
«Жена почти успела на распродажу игрушек в день рождения старшего сына»
Вот что бывает, если оставить в машине на жаре баллончик с монтажной пеной
Когда задний план гораздо интереснее
Даже надувной лебедь против алкоголя
«Ударился ногой об угол стола. Вот телефон, который лежал в кармане»
Подуть на кости — не всегда хорошая примета
В принципе, пешком тоже полезно ходить
Когда у тебя 2 одинаковые пары обуви. Почти одинаковые
То самое чувство, когда вся твоя жизнь уходит на дно вместе с телефоном
Тут явно что-то пошло не так
Похоже на финальную сцену какого-то эпичного фильма
У хозяина этой машины выдалось странное утро
Самоуверенность сыграла с ним «грязную» шутку
Когда рулон «убегает» от тебя в самый неподходящий момент
Когда пытались украсть колесо, но тут пришел хозяин
Когда ты очень любишь «двойную порцию сыра», иногда случается такое
Этот красноречивый взгляд
А с какими курьезами в жизни сталкивались вы или ваши знакомые?
Фото на превью Gambion / reddit