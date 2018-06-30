Если у вас выдался плохой день, то просто посмотрите на 20+ парней, которых фортуна давно внесла в черный список

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Иногда вам может показаться, что удача от вас отвернулась и в жизни все идет не по плану. Даже если вы вдруг ударились ногой о стол и при этом разбили камеру своего телефона или просто не заметили стеклянную дверь — не отчаивайтесь и знайте, что всегда может быть и хуже. И герои нашей подборки яркое тому подтверждение.

Мы в AdMe.ru сделали все возможное, чтобы доказать, что ваша жизнь на вкус далеко не кислый лимон, а скорее — персик.

«Попросил умного помощника напомнить покормить ребенка»

«Покорить ребенка. 1 напоминание».

Когда ты работаешь и вдруг замечаешь кучу дыма. Выходишь посмотреть, что там, и сильно расстраиваешься

Картина маслом, а точнее — краской

Ничто не предвещало беды, но стеклянная дверь была другого мнения

Страх детства № 98: эскалатор «съел» кроссовку

«В школе нам дали задание сделать стулья из картона. На фото — результаты первых тестов»

Чудеса, конечно, случаются, но не в этот раз

Когда просто хотел полетать на параплане, но обстоятельства против тебя

«Жена почти успела на распродажу игрушек в день рождения старшего сына»

Вот что бывает, если оставить в машине на жаре баллончик с монтажной пеной

Когда задний план гораздо интереснее

Даже надувной лебедь против алкоголя

«Ударился ногой об угол стола. Вот телефон, который лежал в кармане»

Подуть на кости — не всегда хорошая примета

В принципе, пешком тоже полезно ходить

Когда у тебя 2 одинаковые пары обуви. Почти одинаковые

То самое чувство, когда вся твоя жизнь уходит на дно вместе с телефоном

Тут явно что-то пошло не так

Похоже на финальную сцену какого-то эпичного фильма

У хозяина этой машины выдалось странное утро

Самоуверенность сыграла с ним «грязную» шутку

Когда рулон «убегает» от тебя в самый неподходящий момент

Когда пытались украсть колесо, но тут пришел хозяин

Когда ты очень любишь «двойную порцию сыра», иногда случается такое

Этот красноречивый взгляд

А с какими курьезами в жизни сталкивались вы или ваши знакомые?