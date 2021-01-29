20+ парней, которые вопреки стереотипам начали отращивать волосы и не прогадали

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Многие думают, что длинные волосы — это прерогатива женщин. Однако есть мужчины, которые, вопреки сложившимся стереотипам, решились отращивать длинные локоны. И некоторым представителям сильного пола эти изменения во внешности очень даже к лицу, хотя сами они об этом даже не подозревали.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо обаяния двух десятков парней с шевелюрой, которой позавидуют многие девушки.

1. До и после

2. «Пошел к парикмахеру, чтобы отрезать волосы, но он убедил меня этого не делать. Вот он — я»

3. Сегодня локоны особенно удались!

4. «Волосам на этом фото 3,5 года. Отращиваю после того, как отдал их на благотворительность»

5. «Не думал, что получится отрастить даже половину этого. Но вот результат 2 года спустя»

6. Ухаживать за кудрями очень сложно, но оно того стоит

7. 18 лет и 24 года

8. «Думаю, я превращаюсь в волшебника»

9. Они намного длиннее, чем кажутся на первый взгляд

10. Мужская версия пучка

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12. «Я не люблю стрижки, поэтому перестал их делать»

Ты самый горячий викинг, которого я когда-либо видела. © violetinchains / Reddit

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Ты выглядишь как Джо Джонас и Джейсон Момоа вместе взятые. © Austin-Q / Reddit

14. «С каждым днем я все больше становлюсь похожим на Тарзана»

15. «Отращиваю волосы уже 2,5 года. И у меня нет в планах останавливаться в ближайшее время»

16. «Моя любимая прическа — подсушенные на солнце после пляжа волосы»

17. «Не стригся 2 года и 8 месяцев»

18. «Из 20 в 30 лет. Сильно похудел, сделал много татуировок, отрастил бороду и крутую гриву»

19. Путешествие начинается

20. «Прошло 5 лет после моей последней стрижки. Оба моих деда к 25 годам облысели, так что я стараюсь не допустить этого»

21. «Выгляжу намного счастливее с шевелюрой»

22. «Отказался от краски и начал отращивать седые волосы»