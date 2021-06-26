20 парней, которые отстригли волосы и внезапно стали горячее Джонни Деппа в его лучшие годы

Существует множество способов сменить образ: например, можно купить новые ботинки в тон брюкам и сделать пирсинг или татуировку. Но один из самых простых и в то же время эффективных — отважиться на новую стрижку или непривычную укладку. И это касается не только женщин, ведь и с мужчинами в парикмахерской происходят самые невероятные преображения.

Герои нашей сегодняшней подборки решились сделать стрижку и действительно круто изменились. Мы в AdMe.ru завидуем их смелости и радуемся их ярким результатам.

«Носил длинные волосы 4 года, и вот. Чувствую себя круто!»

«Первая стрижка за полтора года»

«У меня была целая куча идей для стрижки. Вроде справился?»

«Один в один Джон Малкович»

«Обрезал наконец свою копну и теперь запредельно счастлив и доволен результатом»

«Теперь шансы на романтическое знакомство резко возросли»

«Несколько дней назад мне захотелось кардинально измениться»

«Сделал решительный шаг и подстригся»

«Сходил наконец к парикмахеру после долгого перерыва»

«Все сомневался насчет длины волос. Но рискнул и понял, что не прогадал»

«18 месяцев отращивал, а сейчас решил обрезать»

Теперь ты красивее, чем 90 % из нас. © tomyownrhythm / Reddit

«Стал как Post Malone, только без татуировок на лице»

«Определенно, короткая стрижка выглядит круче. Верное решение!»

«Со мной произошла большая перемена»

«Это просто фантастика! Оба стиля хороши, но короткие явно лучше»

«Ничего себе! Разница просто сумасшедшая!»

«Опасался делать стрижку, но реакция окружающих была потрясающей»

Ты выглядишь как какой-то золотоволосый бог. © Off_tune / Reddit

«Одной стрижкой был совершен прыжок из 1975 в 1994 год»

«Внезапно распрощался со своими волосами»

Крутая перемена! У тебя красивая линия челюсти, а длинные волосы отвлекали внимание от нее. © Sevuhrow / Reddit

«Новая стрижка, новый я»