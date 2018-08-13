20 парней, которые могут выкрутиться даже из самой тупиковой ситуации

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Мужчин отличает не только сила, храбрость и надежность, но и непревзойденный талант в любой ситуации оставаться на коне. И неважно, какая задача стоит перед ними: произвести впечатление на противоположный пол или ловко расправиться со страшным пауком, — у сильной половины человечества для любой проблемы найдется самое нестандартное решение.

AdMe.ru восхищается мужским умением мыслить масштабно даже в бытовых ситуациях и предлагает еще раз вместе в этом убедиться.

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Согласитесь, мужская смекалка порой шокирует и восхищает одновременно. А у вас есть забавные истории на эту тему?