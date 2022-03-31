20 пар влюбленных, для которых разница в возрасте не проблема, а ключ к счастью

Некоторые исследователи полагают, что разница в возрасте может определить продолжительность ваших отношений. Согласно им, в идеале разница в возрасте между партнерами должна составлять всего лишь 1 год. А вот если один супруг старше другого более чем на 5 лет, то риск развода составляет 18 %. Однако многие пары готовы рассмеяться в лицо этим исследователям и опровергнуть научные данные собственным примером.

Мы в AdMe.ru искренне полагаем, что возраст — это просто цифра, а главное в отношениях — это любовь, взаимное доверие и уважение.

«Мне 32, ей 52, и мы абсолютно влюблены»

Вы, ребята, выглядите так мило, что трудно сказать, есть ли разница в возрасте. © tritron / Reddit

«Разница в возрасте — 17 лет»

«Мне 34, мужу 52. Наша разница в возрасте породила эту красоту»

«В 31 год вышла замуж за своего лучшего друга, которому 53»

«У нас разница в 17 лет. Мы недавно объявили о помолвке и наслаждаемся каждой секундой»

«Мне 49, ему 26. Он работал в магазине, где я делала покупки. Меня привлекали его энергия и улыбка»

«Мне 23, ему 44, и я просто обожаю его! Мы вместе 2,5 года, и наша любовь только крепнет»

«Мне 45, ему 25»

Вы оба выглядите такими счастливыми! © iLLevated / Reddit

«2 месяца назад мы поженились: мне 25, мужу 61. Невозможно быть счастливее!»

«Вторая годовщина свадьбы. Мне 43, мужу 25»

«35 и 61. Обожаю его»

«После 14 лет совместной жизни мы наконец-то дали свои клятвы друг другу. Мне 44, ему 60»

«Это мои лучшие отношения. Мне 31 год, моему невероятному партнеру 48 лет»

«У нас разница в возрасте 17 лет, и мы очень счастливы. Ему 24, мне 41»

«Мне 28 лет, а моей подруге 42. Безумно люблю эту женщину! Мне так повезло!»

«У нас недавно родился ребенок! Мужу 51, мне 28»

«51 год и 27 лет. Мы очень счастливы»

«Снимок с нашей с фотосессии для беременных. Мне 28, ему 46»

«Это мой второй брак. Мне 42 года, мужу 27. Сейчас мы стали именно теми, кем каждый из нас хотел быть»

«Мне 22, моему парню 35»