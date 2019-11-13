20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого

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Необязательно быть перфекционистом, чтобы испытывать необъяснимое удовольствие при виде вещей, которые идеально дополняют друг друга. Чаще всего такие совпадения происходят и замечаются нами совершенно случайно. К примеру, кто бы мог подумать, что смартфон и подголовник в машине составят идеальный тандем, а использовать их вместе окажется гораздо удобнее?

Мы в AdMe.Ru обожаем доставлять читателям эстетическое удовольствие, поэтому разыскали для вас фото случайных вещей, которые неожиданно подошли друг другу, как 2 частички одного пазла.

Прожилки на листочке совпали с линиями на ладони

© admiralwan / Reddit  

20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого

Отражение образовало идеальный круг

© Robintussin / Reddit  

20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого

Смотрите, как сыр подошел кусочкам хлеба

© Unknown author / Imgur  

20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого

Батарейки идеально поместились в контейнер

© Unknown author / Imgur  

20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого

Трость повторила изгиб каминной полки

© Unknown author / Imgur  

20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого

Пуговица и нож

© betterwatchnow / Reddit  

20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого

Окно в туалете и лондонское колесо обозрения

© Jezep / Reddit  

20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого

Похоже, эти картофельные палочки складывал чемпион мира по тетрису

© Unknown author / Reddit  

20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого

Швабра и закуток

© Unknown author / Imgur  

20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого

Побег из «Мяушенка»

© Unknown author / Reddit  

20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого

Когда тень тоже перфекционист

© flying_jaffas / Reddit  

20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого

«Скрепка идеально очертила букву О на моем документе»

© kespri / Reddit  

20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого

Прицельное попадание

© Mayyonnaisse / Reddit  

20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого

Телефон и подголовник в машине будто созданы друг для друга

© rikkerton / Reddit  

20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого

Шнур от телевизора прекрасно дополнил провод микрофона на экране

© waltzingcatfish / Reddit  

20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого

Отверстие в лопатке словно под эти макарошки делали

© XxBarnyardManxX / Reddit  

20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого

Тень безупречно легла на плитку

© Nyllril / Reddit  

20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого

Когда бумажник и обивка сидений в машине сделаны из одной и той же ткани

© catsnstuffz / Reddit  

20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого

«Моя жена надела правильную куртку в правильное время»

© Purp_Skurp_349 / Reddit  

20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого

Скраб для тела оказался такого же цвета, что и плитка в ванной

© redditusernametry3 / Reddit  

20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого

«Футболка с ананасами идеально дополнила мою татуировку»

© hartlok / Imgur  

20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого

Бонус: обратная сторона идеальных совпадений

© Unknown author / Imgur  

20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого

А вы сталкивались в повседневной жизни с вещами, которые, казалось бы, не имеют ничего общего, но дополнили друг друга безупречно?

Фото на превью hartlok / Imgur

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