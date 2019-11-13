20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого
Необязательно быть перфекционистом, чтобы испытывать необъяснимое удовольствие при виде вещей, которые идеально дополняют друг друга. Чаще всего такие совпадения происходят и замечаются нами совершенно случайно. К примеру, кто бы мог подумать, что смартфон и подголовник в машине составят идеальный тандем, а использовать их вместе окажется гораздо удобнее?
Мы в AdMe.Ru обожаем доставлять читателям эстетическое удовольствие, поэтому разыскали для вас фото случайных вещей, которые неожиданно подошли друг другу, как 2 частички одного пазла.
Прожилки на листочке совпали с линиями на ладони
Отражение образовало идеальный круг
Смотрите, как сыр подошел кусочкам хлеба
Батарейки идеально поместились в контейнер
Трость повторила изгиб каминной полки
Пуговица и нож
Окно в туалете и лондонское колесо обозрения
Похоже, эти картофельные палочки складывал чемпион мира по тетрису
Швабра и закуток
Побег из «Мяушенка»
Когда тень тоже перфекционист
«Скрепка идеально очертила букву О на моем документе»
Прицельное попадание
Телефон и подголовник в машине будто созданы друг для друга
Шнур от телевизора прекрасно дополнил провод микрофона на экране
Отверстие в лопатке словно под эти макарошки делали
Тень безупречно легла на плитку
Когда бумажник и обивка сидений в машине сделаны из одной и той же ткани
«Моя жена надела правильную куртку в правильное время»
Скраб для тела оказался такого же цвета, что и плитка в ванной
«Футболка с ананасами идеально дополнила мою татуировку»
Бонус: обратная сторона идеальных совпадений
А вы сталкивались в повседневной жизни с вещами, которые, казалось бы, не имеют ничего общего, но дополнили друг друга безупречно?
Фото на превью hartlok / Imgur