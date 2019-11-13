20+ пар вещей, которые случайно подошли друг другу, как две половинки одного целого

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Необязательно быть перфекционистом, чтобы испытывать необъяснимое удовольствие при виде вещей, которые идеально дополняют друг друга. Чаще всего такие совпадения происходят и замечаются нами совершенно случайно. К примеру, кто бы мог подумать, что смартфон и подголовник в машине составят идеальный тандем, а использовать их вместе окажется гораздо удобнее?

Мы в AdMe.Ru обожаем доставлять читателям эстетическое удовольствие, поэтому разыскали для вас фото случайных вещей, которые неожиданно подошли друг другу, как 2 частички одного пазла.

Прожилки на листочке совпали с линиями на ладони

Отражение образовало идеальный круг

Смотрите, как сыр подошел кусочкам хлеба

Батарейки идеально поместились в контейнер

Трость повторила изгиб каминной полки

Пуговица и нож

Окно в туалете и лондонское колесо обозрения

Похоже, эти картофельные палочки складывал чемпион мира по тетрису

Швабра и закуток

Побег из «Мяушенка»

Когда тень тоже перфекционист

«Скрепка идеально очертила букву О на моем документе»

Прицельное попадание

Телефон и подголовник в машине будто созданы друг для друга

Шнур от телевизора прекрасно дополнил провод микрофона на экране

Отверстие в лопатке словно под эти макарошки делали

Тень безупречно легла на плитку

Когда бумажник и обивка сидений в машине сделаны из одной и той же ткани

«Моя жена надела правильную куртку в правильное время»

Скраб для тела оказался такого же цвета, что и плитка в ванной

«Футболка с ананасами идеально дополнила мою татуировку»

Бонус: обратная сторона идеальных совпадений

А вы сталкивались в повседневной жизни с вещами, которые, казалось бы, не имеют ничего общего, но дополнили друг друга безупречно?