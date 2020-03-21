20 мотивирующих фото пар, которые решили худеть вместе

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Худеть в одиночку — инициатива, конечно, похвальная, но чертовски сложная в реализации. Другое дело, когда на каждом этапе твоей борьбы с лишними килограммами рядом находится человек, который проходит через то же самое. Любовь, поддержка и взаимопонимание помогают преодолеть многие, если не все, трудности на пути к фигуре мечты. И герои этой подборки — тому подтверждение.

AdMe.ru не смог проигнорировать 20 фото пар, которые с доблестью вынесли испытание совместным похудением. Друг без друга эти люди не достигли бы таких потрясающих результатов.

1. «Около года тренировок для меня и моей жены позади. Как же здорово проходить через это вместе!»

2. «Потеряла больше половины своего веса и теперь работаю над поддержанием формы, муженек старается не отставать!»

3. «Фото с помолвки vs. Фото со свадьбы. Мы бы не смогли сделать это друг без друга»

4. «Фото слева было сделано около года назад. Когда я только сел на диету, я весил 95 кг, теперь — 66. Моя девушка скинула 18 кг»

5. «На четвертую годовщину брака мы решили воссоздать наши свадебные фотографии. Я похудела на 49 кг, а муж — на 58»

6. «За 6 месяцев мне удалось избавиться от 40 кг, а жене — от 24»

7. «Рождество 2018 года vs. Рождество 2019-го. На двоих скинули 36 кг»

8. «Мы с женой потеряли на пару тонну лишних килограммов. Это не только сблизило нас, но и сделало намного счастливее»

9. «Первое фото было сделано в ноябре 2018 года, второе — в августе 2019-го. Я потеряла 18 кг, а он — 59»

10. «Мы с женой являемся друг для друга мотивацией и вдохновением. Такого результата нам удалось добиться почти за 2 года»

11. «Решили соблюдать диету после того, как помолвились. Год спустя я потеряла 18 кг, мой муж — 13. Нам еще есть куда худеть, но мы так гордимся собой!»

12. «Когда за дело берутся муж с женой! За год мне удалось скинуть 28 кг, ему — 37»

13. «Разница между снимками — 1 год и 5 месяцев. Я просто обязана сказать, как же я горжусь моим парнем и проделанной нами работой. Лучшее еще впереди»

14. «Она занималась весонаблюдением, я постился. В совокупности мы потеряли 43 кг»

15. «У нас скоро свадьба, поэтому мы усердно трудимся, чтобы привести себя в форму. Уже сбросили по 14 кг»

16. «Мы с мужем начали питаться как взрослые ответственные люди и внесли в нашу жизнь немного физической активности. Чувствуем себя намного лучше, он скинул 46 кг, я — 15»

17. «Мы до сих пор усердно трудимся, но уже гордимся нашим прогрессом. Потеряли почти по 20 кг»

18. «Мы с женой решили набрать форму вместе. Разница между фотографиями — полгода»

19. «От толстых друзей до подтянутых жениха и невесты. Я похудела на 33 кг, он — на 18»

20. «Пара, которая приводит себя в форму вместе, остается вместе»

Был ли у вас опыт совместного похудения? Если бы возникла такая необходимость, вы бы смогли уговорить свою вторую половинку на это?