20+ пар, которые наплевали на разницу в возрасте и зажили себе припеваючи

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Треть браков — почти 34 % — заключается между ровесниками, плюс-минус 1 год. Чем больше разница в возрасте, тем меньше процент свадеб. Но ведь это не значит, что таких пар практически нет. На самом деле их много, и они так же счастливы, как и супруги-сверстники.

Нам в AdMe.ru импонируют люди, которые разрушают устоявшиеся стереотипы, вот как эти парочки.

«Мне 41, мужу 26. Да, у меня морщины вокруг глаз и я закрашиваю седину. Но он окружает меня любовью и заботой»

«Мне 23, ему 61. Мы вместе уже 3 года, но я до сих пор боюсь осуждения»

«Мне 29, а ему 52. Мы уже через многое прошли вместе и по-прежнему любим друг друга»

«Мне 29, ей 61. Мы 7 лет скрывали наши отношения и решили наконец открыться»

«Вчера моему мужчине исполнилось 38. Мне 24, и я счастлива с ним!»

«Мне 40, а мужу 30. Я тщательно ухаживаю за кожей, ведь я должна держать себя в форме ради моего мужчины»

Черт возьми, почему вы оба выглядите так, как будто вам слегка за 20? © TANUKIMASTA / Reddit

«38 лет и 64 года. Родители были против, потому что мой мужчина всего на год младше папы. Но потом они увидели, как он ко мне относится, и приняли наше решение»

«Мне 32, ему 56. Мы поженились и уже воспитываем двух дочерей»

«Моему мужчине 64, а мне 29. И мы счастливы!»

«Мне 29, моей девушке 41. Но это не имеет значения. Она мой лучший друг и любовь всей моей жизни»

«Мы оба не любим фотографироваться, но обожаем друг друга. Мне 21, ему 35»

«Мне 30, мужу 54. В этом году мы отметили нашу 10-ю годовщину»

«Ему 26, мне 39. Вместе 6 лет, и с каждым днем любим друг друга все сильнее»

«Мне 24, ему 41. Несмотря на его недовольное лицо, я знаю, что он действительно счастлив»

«Я и моя любовь. Мне 26, ему 40»

«Мы поженились! Мне 30, ему 48»

«Закрутил роман с хозяйкой квартиры. Мне 28, ей 61. Мы счастливы вместе уже год»

«Мне 36, ей 22»

«Только что отметили нашу первую годовщину. Мне 34, а моему парню 23»

«Мне 19, ему 59. Решили поделиться своими свадебными снимками»

«Моему мужчине 47. Мне 25, и я чувствую себя самой счастливой, когда нахожусь с ним рядом»

«Мне 46, мужу 35»

Ого! Ты выглядишь намного моложе! © alymelni / Reddit