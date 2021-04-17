20+ пар близнецов, на которых смотришь и думаешь: «Найдите 10 отличий»

Появиться на свет вместе с лучшим другом? Легко, если речь идет о двойняшках или близнецах. Один день рождения на двоих, совместные игры, общие родственники и неповторимая эмоциональная связь — это то, что объединяет таких счастливчиков на протяжении всей жизни.

Мы в AdMe.ru с удовольствием рассмотрели фотографии близнецов, которые похожи друг на друга как две капли воды и при этом поразительно разные. А вы замечаете эти отличия?

«Это мы с сестрой-двойняшкой 13 лет спустя»

«Мы с братом-близнецом отправились в путешествие по Испании вместе с нашими подругами-тройняшками»

«И мы с братом, и наши собаки — близнецы»

«Мне и моему двойнику сегодня исполнилось 19!»

«Около 1,5 лет назад я полюбила свои естественные кудряшки, а моя сестра-близнец пока нет»

«Мы с братом снова пришли на работу в одинаковой одежде»

«Сегодня моей бабушке и ее сестре-близняшке исполнилось 100 лет!»

«Честно говоря, мы не планировали встретиться в таких нарядах. Просто с двойняшками случаются странные моменты»

«Мы с братом-близнецом решили похудеть. 2 года спустя»

«Это мы с сестрой, кажется, весной 2001 года. Я примерно на 75% уверена в том, что я в розовом»

«Мы с братом поменялись нашими фото в выпускном альбоме»

«25 лет вместе. Иногда она немного раздражает, но сестра все еще мой лучший друг, и я люблю ее»

«Вчера мы с моим братом-близнецом пошли на двойное свидание с парой сестер-близняшек»

«Сегодня нам 18 лет!»

«Мой брат-близнец, которого я не видел полгода, приехал в гости в таком виде»

«15 лет спустя мы с сестрой-близнецом все еще очень близки»

«А это мы с братом»

«Нам не нужно зеркало»

«Это мы с сестрой и старшие братья-близнецы в детстве и 19 лет спустя»

«Брат-близнец — мой лучший друг. Я справа»

«Я и мой близнец / вторая половина / соучастница в проделках / лучшая подруга»

«Две пары однояйцевых близнецов»

«Это мы с сестренкой. Я на 5 минут старше»

«Мы с братом-близнецом выглядим так, будто у нас была деревенская свадьба, а не причастие»

«Я не могу представить свою жизнь без брата-близнеца. Чем старше мы становимся, тем сильнее наша связь. Я так благодарен за то, что мне подарили лучшего друга еще при рождении»