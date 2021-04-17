20+ пар близнецов, на которых смотришь и думаешь: «Найдите 10 отличий»
Появиться на свет вместе с лучшим другом? Легко, если речь идет о двойняшках или близнецах. Один день рождения на двоих, совместные игры, общие родственники и неповторимая эмоциональная связь — это то, что объединяет таких счастливчиков на протяжении всей жизни.
Мы в AdMe.ru с удовольствием рассмотрели фотографии близнецов, которые похожи друг на друга как две капли воды и при этом поразительно разные. А вы замечаете эти отличия?
«Это мы с сестрой-двойняшкой 13 лет спустя»
«Мы с братом-близнецом отправились в путешествие по Испании вместе с нашими подругами-тройняшками»
«И мы с братом, и наши собаки — близнецы»
«Мне и моему двойнику сегодня исполнилось 19!»
«Около 1,5 лет назад я полюбила свои естественные кудряшки, а моя сестра-близнец пока нет»
«Мы с братом снова пришли на работу в одинаковой одежде»
«Сегодня моей бабушке и ее сестре-близняшке исполнилось 100 лет!»
«Честно говоря, мы не планировали встретиться в таких нарядах. Просто с двойняшками случаются странные моменты»
«Мы с братом-близнецом решили похудеть. 2 года спустя»
«Это мы с сестрой, кажется, весной 2001 года. Я примерно на 75% уверена в том, что я в розовом»
«Мы с братом поменялись нашими фото в выпускном альбоме»
«25 лет вместе. Иногда она немного раздражает, но сестра все еще мой лучший друг, и я люблю ее»
«Вчера мы с моим братом-близнецом пошли на двойное свидание с парой сестер-близняшек»
«Сегодня нам 18 лет!»
«Мой брат-близнец, которого я не видел полгода, приехал в гости в таком виде»
«15 лет спустя мы с сестрой-близнецом все еще очень близки»
«А это мы с братом»
«Нам не нужно зеркало»
«Это мы с сестрой и старшие братья-близнецы в детстве и 19 лет спустя»
«Брат-близнец — мой лучший друг. Я справа»
«Я и мой близнец / вторая половина / соучастница в проделках / лучшая подруга»
«Две пары однояйцевых близнецов»
«Это мы с сестренкой. Я на 5 минут старше»
«Мы с братом-близнецом выглядим так, будто у нас была деревенская свадьба, а не причастие»
«Я не могу представить свою жизнь без брата-близнеца. Чем старше мы становимся, тем сильнее наша связь. Я так благодарен за то, что мне подарили лучшего друга еще при рождении»
А вам когда-нибудь хотелось иметь брата-близнеца или сестру-двойняшку? Или они у вас уже есть?
Фото на превью ninanolets / Reddit
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