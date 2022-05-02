20 пап, которые, как в песенке, могут все что угодно. А что не могут, тому по ходу песни учатся

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Папы — это, конечно, не мамы, у них нет природой заложенного инстинкта материнства, и они не умеют интуитивно считывать потребности малыша. Зато они мигом схватывают, охотно учатся и буквально на лету придумывают всякие крутые лайфхаки.

Мы в AdMe.ru собрали доказательства того, что смекалка у пап работает на все сто процентов. А в бонусе покажем, на что они направляют весь свой неизрасходованный потенциал.

«Я сделал ночник для своего малыша из старого фотоаппарата»

«Мы сделали это»

Получился отличный шкаф для игрушек! © BanditInspired / Reddit

«Спроектировал и напечатал на 3D-принтере эту штуку для своего малыша, чтобы не покупать новый»

Похоже, накормить малыша под силу только динозаврам

«Папин лайфхак. Малыш ест только половинку банана? Возьмите и срежьте кожуру и сохраните вторую половину. Работает отлично!»

«Только что изобрел новый способ накормить моего 12-месячного ребенка мандарином. Чувствую себя гением»

«Учусь кататься на этой штуке в свои 34 года, чтобы научить этому потом моего 5-летнего сына. Пожелайте мне удачи»

«Вчера я впервые заплел косу достаточно хорошо, чтобы отправить ее в школу!»

«Нужно привязывать баночку с мыльными пузырями. Поняли это после того, как 3 баночки пролились в гостиной»

«Операторская работа для канала моего сына с 8 подписчиками!»

Лайфхак для того, чтобы построить снежную крепость

«Папы, покупайте своим мальчишкам и девчонкам детскую кухню: это лучшая игрушка. Я теперь постоянно прошу мне что-нибудь приготовить»

«Научился стричь свою девочку. Несколько видео в интернете, и я чувствую себя экспертом!»

«Я нашел способ заставить своих детей есть яйца — яичная пицца!»

«Мой мальчик любит Человека-паука. Так что я сделал ему вот такой торт ко дню рождения»

«Это единственный способ заставить его позволить мне заниматься»

«Если надеть на пачку салфеток резинку для волос, они не будут собираться комками. Таким образом, вы можете вытаcкивать по одной!»

«Малышке нужно принять лекарство, но при виде шприца она все выплевывает. Поэтому я придумал небольшой лайфхак с соломинкой»

Бонус: когда понял, что кресле можно возить не только малыша

«Вот и неожиданная выгода от рождения ребенка!»

А я в своем вожу новый шар для боулинга. © 99th_inf_sep_descend / Reddit

