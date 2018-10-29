20+ отзывов туристов, которые всегда найдут, к чему можно придраться
Есть такая категория туристов, которые и в самом райском уголке на Земле найдут, к чему придраться. Наверное, самое лучшее место на свете для них — это родной дом, а путешествия приносят лишь разочарования. Но, помимо спорных отрицательных отзывов, в сети можно встретить очень и очень странные и смешные отзывы, которые оставлют больше вопросов, чем ответов.
AdMe.ru собрал для вас коллекцию сердитых, нелепых и самых неординарных отзывов об отелях, ресторанах и прочих заведениях. А в конце вас ждет бонус: вы узнаете, что классный отзыв способен придать изюминку даже самым малоприятным местам.
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В данном случае имеет место игра слов: зебра — животное и зебра — пешеходный переход.
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Бонус: куда бы вы ни отправились, в сети можно найти честные отзывы о любых заведениях... Или даже о нашем мире в целом
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