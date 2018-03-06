20 фото, которые доказывают, что у гугла отличное чувство юмора
Гугл обрабатывает порядка 70 тыс. поисковых запросов в секунду. Иногда его ответы не соответствуют тому, что мы ищем, а порой заставляют забыть, что мы вообще изначально хотели. Вот 20 примеров того, что у поисковика есть отличное чувство юмора, граничащее с гениальностью.
AdMe.ru собрали 20 примеров забавных ответов гугла на разные пользовательские запросы.
1. «Горячие цыпочки-байкерши»
2. «Скала в бассейне»
3. «Лучший холодильник всех времен»
4. «Лебедь»
5. «Мускулистый парень»
6. «Когда отвалился Wi-Fi»
7. «Вакуумный пылесос USB»
8. «Самый милый котенок в мире»
9. «Куда деваются деньги мира?»
10. «Самая плохая идея всех времен»
11. «Неведомая фигня»
12. «Самое важное фото в интернете»
13. «Самый сложный кубик Рубика»
14. «Когда твоя жена сердится»
15. «Никогда не делайте это бесплатно»
«Поспорю с кем угодно и о чем угодно. Бесплатно!»
16. «Я совершил большую ошибку»
«Не покупайте Kia».
17. «Самые простые костюмы на Хеллоуин»
18. «Китайская клавиатура»
19. «Бойся меня»
20. «Как понять, что твои питомцы организовали религиозный культ?»
Бонус: «типичные канадцы в феврале»
А какие забавные ответы выдавал вам поисковик?
Фото на превью mcgetbizzy / Twitter, mcgetbizzy / Twitter