20 фото, которые доказывают, что у гугла отличное чувство юмора

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Гугл обрабатывает порядка 70 тыс. поисковых запросов в секунду. Иногда его ответы не соответствуют тому, что мы ищем, а порой заставляют забыть, что мы вообще изначально хотели. Вот 20 примеров того, что у поисковика есть отличное чувство юмора, граничащее с гениальностью.