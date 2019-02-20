20+ отличных подарков для мужчин по мнению самих мужчин (Мы специально провели опрос)

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В преддверии праздников мы каждый раз думаем, чем еще удивить своего партнера, брата, отца или коллегу. Чтобы не ломать голову над тем, что подарить близким мужчинам, мы решили пойти прямым путем и спросить об этом у них самих. Некоторые ответы были довольно предсказуемы, а какие-то варианты нас удивили.

AdMe.ru делится результатами опроса. Надеемся, вы тоже найдете здесь подходящую идею подарка, чтобы порадовать близких.

Подарки-впечатления

Экстремальные развлечения выбрали 85 % опрошенных. Абсолютные лидеры — поездка на квадроцикле и полет в аэротрубе. Чуть менее популярны прыжок с парашютом, квесты и роупджампинг. Многим также понравилась идея авиасимуляторов и спортивных симуляторов горных лыж. А вот к набирающему популярность в мире зорбингу (катанию в огромном шаре по склону или игре в нем в футбол) люди пока относятся более настороженно, но зато это отличный способ удивить.

Уход за собой

Современные мужчины знают толк в уходе за собой. Поэтому многие выбирали триммер-стайлер для бороды и усов. Также больше половины мужчин не отказались бы от качественного парфюма.

Комфорт на природе и в офисе

Более 60 % опрошенных хотят оставаться в тонусе, даже сидя за работой, и выбирают для себя эргономичный стул. Примерно столько же мужчин любит отдыхать на природе, поэтому не прочь обзавестись компактной надувной подушкой-диваном, которую можно взять с собой в поход или на пикник.

Гаджеты

Из всевозможных гаджетов лидер оказался довольно предсказуем — это квадрокоптер. А мужчины, которые увлекаются велоспортом, не отказались бы от велокомпьютера.

Полезные аксессуары

Полезные подарки всегда пользуются популярностью. В топе — сенсорные перчатки для смартфона и рюкзак с отделением под ноутбук (особенно востребованы рюкзаки с молнией «антивор»).

Безопасность

С развитием системы бесконтактных платежей, не требующей ввода пин-кода, многие стали задумываться о безопасности своих банковских карт. Поэтому такой подарок актуален как никогда.

Спорт и здоровье

Отличный способ держать себя в форме для тех, кому не хватает спортзала или у кого нет на него времени.

Оригинальные товары для дома

Если и выбирать товары для дома в подарок мужчине, очевидно, это должно быть или что-то визуально необычное, или функциональное. Всего 41 % мужчин выбрал для себя прикроватный светильник в виде планет, а 46 % — будильник-коврик, на который необходимо встать, чтобы он перестал звонить.



Кстати, исследования говорят о том, что лучше не использовать в качестве будильника свой телефон. Это ухудшает качество сна и повышает вероятность развития цифровой зависимости. Поэтому будильник в подарок нельзя назвать устаревшим вариантом.

Одежда

Удивительно, но носки надоели не всем: целых 34 % опрошенных не против получить очередную порцию. Главное, если решились на носки, то дарите сразу много и качественные.

Более половины мужчин по-прежнему не отказались бы от футболки с принтом их любимой группы, персонажа или названием спортивной команды.

Игры и компьютерные аксессуары

Стильные беспроводные или механические клавиатуры, беспроводные мыши, колонки и прочие компьютерные аксессуары предложило в качестве подарка более 40 % мужчин. Кроме того, популярны не только компьютерные игры, но и настольные: от простого футбола до «Манчкина».

Антирейтинг

По результатам опроса легко проследить, какие подарки привлекают мужчин меньше всего. Большинство не выбирает для себя малофункциональные безделушки. Например, всего 8 % захотели в подарок кубик-антистресс и лего-календарь, только 5 % хотят банный халат. Также в аутсайдерах такие идеи, как подсветка для спиц велосипеда, USB-холодильник, ланчбоксы и устройство «Антисон» для водителей.