20+ открытий, которые могли сделать только пользователи интернета

8 0

9

0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вы когда-нибудь задумывались о том, почему говорят «Кругом», хотя человек поворачивается полукругом? А о том, что мозг заставляет сознание игнорировать нос, который наши глаза видят постоянно? Или, может, о том, что актеры, игравшие в «Гарри Поттере», действительно учились в Хогвартсе? Такие, казалось бы, незначительные открытия иногда впечатляют больше, чем факты из учебников по биологии или энциклопедических статей.

Мы в AdMe.ru оценили наблюдательность людей, которые поделились с миром своими тонкими находками.

«Белоснежка в мультике „Ральф против интернета“ носит футболку с изображением вещи, которая чуть ее не убила»

50 оттенков времен года

«Если бы McDonald’s делал рекламу как Apple»

«Давайте признаем, что лучший концепт для хитового фильма — это взрослый мужик и внезапно свалившийся ему на голову ребенок, которого нужно защищать»

Когда в тебе сочетается несочетаемое

«Актeр Бен Хоуки, сыгрaвший Горячего Пирожка в „Игpе пpестолов“, открыл пекaрню»

На самом деле, каждый из нас — сам себе влогер

Даже у Роналдо есть вопросы

Интересно, кому-то приходило в голову выполнять эту команду дословно?

Друзья по окрасу

«Том Харди всегда выглядит так, будто заряжает свой телефон в другом конце комнаты и кто-то собирается к нему притронуться»

Создатель этой традиции — очень предусмотрительный человек

«А вы знали, что голуби умеют сидеть?»

История происхождения легенды о кентаврах становится все интереснее

«Когда Астерикс показывает Обеликсу, на каком они этаже, он показывает римскую 4, вместо того чтобы просто показать 4 пальца»

Осторожно! После этого твита мир переворачивается

Но это еще не все тайны нашего организма, о которых мы не задумываемся

«Этот парень из XVI века жил задолго до появления хипстеров, но уже имел потрясающую футболку с котиками. Он знал, что он будет в тренде через 5 столетий»

Можно смело утверждать, что ты не только снимался в Хогвартсе

«А вы замечали, что на упаковке с 10 наггетсами изображено 11 кусочков?»

«Если на Росса наложить фотографию Николаса Кейджа, то он станет еще больше походить на Росса»

«И для других ролей в „Друзьях“ он тоже неплохо подходит»