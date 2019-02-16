20+ открытий, которые могли сделать только пользователи интернета
Вы когда-нибудь задумывались о том, почему говорят «Кругом», хотя человек поворачивается полукругом? А о том, что мозг заставляет сознание игнорировать нос, который наши глаза видят постоянно? Или, может, о том, что актеры, игравшие в «Гарри Поттере», действительно учились в Хогвартсе? Такие, казалось бы, незначительные открытия иногда впечатляют больше, чем факты из учебников по биологии или энциклопедических статей.
Мы в AdMe.ru оценили наблюдательность людей, которые поделились с миром своими тонкими находками.
«Белоснежка в мультике „Ральф против интернета“ носит футболку с изображением вещи, которая чуть ее не убила»
50 оттенков времен года
«Если бы McDonald’s делал рекламу как Apple»
«Давайте признаем, что лучший концепт для хитового фильма — это взрослый мужик и внезапно свалившийся ему на голову ребенок, которого нужно защищать»
© Léon: The Professional / Gaumont © buckysobaki / Twitter © Avengers: Infinity War / Marvel © Logan / 20th Century Fox
Когда в тебе сочетается несочетаемое
«Актeр Бен Хоуки, сыгрaвший Горячего Пирожка в „Игpе пpестолов“, открыл пекaрню»
На самом деле, каждый из нас — сам себе влогер
Даже у Роналдо есть вопросы
Интересно, кому-то приходило в голову выполнять эту команду дословно?
Друзья по окрасу
«Том Харди всегда выглядит так, будто заряжает свой телефон в другом конце комнаты и кто-то собирается к нему притронуться»
Создатель этой традиции — очень предусмотрительный человек
«А вы знали, что голуби умеют сидеть?»
История происхождения легенды о кентаврах становится все интереснее
«Когда Астерикс показывает Обеликсу, на каком они этаже, он показывает римскую 4, вместо того чтобы просто показать 4 пальца»
Осторожно! После этого твита мир переворачивается
Но это еще не все тайны нашего организма, о которых мы не задумываемся
«Этот парень из XVI века жил задолго до появления хипстеров, но уже имел потрясающую футболку с котиками. Он знал, что он будет в тренде через 5 столетий»
Можно смело утверждать, что ты не только снимался в Хогвартсе
«А вы замечали, что на упаковке с 10 наггетсами изображено 11 кусочков?»
«Если на Росса наложить фотографию Николаса Кейджа, то он станет еще больше походить на Росса»
«И для других ролей в „Друзьях“ он тоже неплохо подходит»
А вам удавалось когда-нибудь подметить факты, на которые никто вокруг не обращал внимания?
Фото на превью spaghetticondom911 / Reddit, Friends / Warner Bros. Television