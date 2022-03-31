20 человек, которые в совершенно банальных вещах разглядели нечто из ряда вон выходящее

Порой рутина так поглощает нас, что многое кажется унылым и скучным. В графике «работа — дом — работа» мы буквально перестаем замечать все вокруг себя. А между тем окружающий мир способен по-настоящему прокачать наше воображение.

Мы в AdMe.ru хотим познакомить вас с людьми, которые совершили потрясающие открытия, всего лишь оглянувшись по сторонам.

«Сегодня я узнал, что глаза одной собаки могут отражать свет по-разному»

Эволюция совы за 2 месяца

«Из обычных кедровых орешков у меня выросли 5 кедров»

«Среди яиц, которые снесли мои куры, нет одинаковых цветов»

«Здесь я показываю, какого размера светофоры на самом деле»

Оказывается, помидор тоже может прорасти

«Это нос моей собаки вблизи»

Такие гигантские шестигранные ключи используются в сталелитейной промышленности

После многочасовой езды на морозе на колесе автомобиля появились сосульки

«Решил сварить компот из малины и персиков — получился такой цвет»

«Купил перец, а он оказался „беременным“ тройней»

«Недавно мое внимание привлекли эти ярко-оранжевые грибы. А сегодня я узнал, что они еще и светятся в темноте»

«Нашел это перо у своей птицы»

«Мое растение выпустило идеальный двухцветный лист»

«Не знал, что для разного чая нужна разная температура воды»

«160 °F — требующий деликатного заваривания. 175 °F — зеленый. 185 °F — белый. 190 °F — улун. 200 °F — френч-пресс. Кипяток — черный».

Оказывается, белый батат может быть внутри фиолетовым, а фиолетовый батат — белым

«Набрала кучу шишек и оставила их на улице. Ночью шел дождь, и наутро я обнаружила, что все шишки закрылись»

Таким становится чай, если постоит в кружке пару дней

Так выглядят кристаллы из уранового стекла

«В них очень мало урана, так что они безопасны. Кстати, многие предметы излучают радиацию — например, бананы. Но дозы такие мизерные, что не могут ни на что повлиять».

По этому блину можно определить, в какой части плиты жар сильнее