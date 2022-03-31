20 человек, которые в совершенно банальных вещах разглядели нечто из ряда вон выходящее
Порой рутина так поглощает нас, что многое кажется унылым и скучным. В графике «работа — дом — работа» мы буквально перестаем замечать все вокруг себя. А между тем окружающий мир способен по-настоящему прокачать наше воображение.
Мы в AdMe.ru хотим познакомить вас с людьми, которые совершили потрясающие открытия, всего лишь оглянувшись по сторонам.
«Сегодня я узнал, что глаза одной собаки могут отражать свет по-разному»
Эволюция совы за 2 месяца
«Из обычных кедровых орешков у меня выросли 5 кедров»
«Среди яиц, которые снесли мои куры, нет одинаковых цветов»
«Здесь я показываю, какого размера светофоры на самом деле»
Оказывается, помидор тоже может прорасти
«Это нос моей собаки вблизи»
Такие гигантские шестигранные ключи используются в сталелитейной промышленности
После многочасовой езды на морозе на колесе автомобиля появились сосульки
«Решил сварить компот из малины и персиков — получился такой цвет»
«Купил перец, а он оказался „беременным“ тройней»
«Недавно мое внимание привлекли эти ярко-оранжевые грибы. А сегодня я узнал, что они еще и светятся в темноте»
«Нашел это перо у своей птицы»
«Мое растение выпустило идеальный двухцветный лист»
«Не знал, что для разного чая нужна разная температура воды»
«160 °F — требующий деликатного заваривания. 175 °F — зеленый. 185 °F — белый. 190 °F — улун. 200 °F — френч-пресс. Кипяток — черный».
Оказывается, белый батат может быть внутри фиолетовым, а фиолетовый батат — белым
«Набрала кучу шишек и оставила их на улице. Ночью шел дождь, и наутро я обнаружила, что все шишки закрылись»
Таким становится чай, если постоит в кружке пару дней
Так выглядят кристаллы из уранового стекла
«В них очень мало урана, так что они безопасны. Кстати, многие предметы излучают радиацию — например, бананы. Но дозы такие мизерные, что не могут ни на что повлиять».
По этому блину можно определить, в какой части плиты жар сильнее
А что необычного вы замечали в последнее время?
Фото на превью ksavyena / Pikabu
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые в совершенно банальных вещах разглядели нечто из ряда вон выходящее
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