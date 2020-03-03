20+ особенностей жизни с иностранцами, о которых их жены обычно молчат

Замужем за итальянцем

Еда. Даже не сама еда, а привычки. В Италии завтракают чашкой кофе с круассаном, потом обедают пастой с 12 до 15 часов и ужинают примерно в 22 часа. Я когда была голодная в 16 часов и хотела поесть, Вильям смотрел на меня как на пришельца. Ну или классика: капучино после 12 — это табу. Хотя в последнее время вижу и итальянцев за этим занятием после обеда. Еще одна проблема: тут все готовят на один раз — и все. Я поначалу готовила большой порцией, как дома, чтобы осталось еще и на завтра, и приходилось самой же и доедать.

Остывший ужин итальянец вообще не станет есть, ну или макароны разогретые, ему надо каждый раз готовить что-то новое, а не как у нас — один борщ на 3 дня.