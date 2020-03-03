20+ особенностей жизни с иностранцами, о которых их жены обычно молчат
Межнациональные браки в наше время стали делом привычным. Причем настолько, что даже социологи уже перестали их исследовать. Хотя еще совсем недавно они выяснили, что в таких парах оба стараются проявлять интерес к культуре супруга. Но детям намерены привить традиции именно своего народа. А это значит, что с какими-то нюансами мириться не готовы даже влюбленные друг в друга и совершенно счастливые люди.
Мы в AdMe.ru поспрашивали своих подруг и читательниц и объединили в одном материале особенности менталитетов, которые влияют на отношения с супругом-иностранцем.
Равенство в отношениях
- Замужем за итальянцем
Равноправие во всем. Поднятие тяжестей в магазине, в повседневной жизни. Когда мы шли за покупками, он накладывал в два пакета одинаковое количество продуктов, один отдавал мне и спокойно шел домой. Мне это казалось странным, и мы пришли к компромиссу. Я сказала Вильяму: «Если хочешь иметь детей, я тяжести таскать не буду».
- Замужем за американцем
Я решила в свое свободное время сделать перестановку дома. Джонатан сидит рядом и смотрит футбол по телевизору; даже услышав, что я двигаю мебель в одиночестве, он не пошевелит и пальцем, если я его не попрошу. А когда я выхожу из себя и возмущаюсь, он искренне не понимает, в чем проблема: «Хани, зачем двигать, ведь он тяжелый»... Ему как ребенку приходится объяснять, что мне нужно помогать с покупками или открывать дверь.
Права партнеров и семейный бюджет
- Замужем за французом
Общий семейный бюджет у нас отсутствует, как и у большинства моих знакомых франко-украинских пар. Я плачу, например, за няню дочери (что без преувеличения съедает половину моей зарплаты), в то время как мой муж платит ипотеку. Если вам больше нравится семейный устрой, в котором муж зарабатывает, а жена сидит дома с детьми, за француза замуж не выходите.
- Замужем за немцем
На жену они смотрят не как на личность со своими интересами, а как на «принеси-подай-убери» — и чтобы все это было красиво, со свежей причесочкой и улыбочкой на лице. Слова поперек не скажи. Немцы не терпят скандалов. И если попробуешь объяснить ему, что тебе что-то не нравится и ты хочешь что-то изменить, то он просто уходит в себя и отключается.
- Замужем за французом
Французы — большие индивидуалисты. Они до смерти боятся, что кто-то сядет им на шею. До встречи с мужем я довольно скептически относилась к ним. Первая мысль после общения: «До чего же мелочны». Когда приносили счет в ресторане, они начинали высчитывать, сколько бокалов я выпила, отмечали галочкой в чеке. Большая часть времени совместного ужина с друзьями проходила не в веселых разговорах и дегустации, а в подсчитывании и разделении счета. После щедрых русских мужчин чувствовалась колоссальная разница. Поначалу меня это выводило из себя, но сейчас я нахожу это забавным и считаю местным колоритом. Позже поняла, что настоящие французы другие — и они не всегда парижане.
Трудности перевода
- Замужем за французом
Французы не отличаются знанием иностранных языков, даже английского. Методика обучения иностранным языкам в школе у них весьма слабая. При том они убеждены, что русским изучение языка дается легко за счет природной предрасположенности. Не раз пыталась дать понять, что на самом деле это большой труд, но безрезультатно.
- Замужем за американцем
Мужу не нравится, что я разговариваю на своем языке в его присутствии. Ему порой кажется, что я его не замечаю или забываю, что он не понимает ни слова. Он при этом не против, чтобы я говорила с детьми и родителями на родном языке, но когда мы собираемся с друзьями за общим столом, а там есть люди из разных стран, то он требует, чтобы все говорили на английском. Я просто еще не все слова знаю, а он думает, что это неуважение.
Кулинарные вкусы
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Замужем за итальянцем
Еда. Даже не сама еда, а привычки. В Италии завтракают чашкой кофе с круассаном, потом обедают пастой с 12 до 15 часов и ужинают примерно в 22 часа. Я когда была голодная в 16 часов и хотела поесть, Вильям смотрел на меня как на пришельца. Ну или классика: капучино после 12 — это табу. Хотя в последнее время вижу и итальянцев за этим занятием после обеда. Еще одна проблема: тут все готовят на один раз — и все. Я поначалу готовила большой порцией, как дома, чтобы осталось еще и на завтра, и приходилось самой же и доедать.
Остывший ужин итальянец вообще не станет есть, ну или макароны разогретые, ему надо каждый раз готовить что-то новое, а не как у нас — один борщ на 3 дня.
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Замужем за бельгийцем
У мужа проблемы с поджелудочной, и я первое время пыталась перевести его на здоровое (для меня) питание. По утрам — каши, на обед — супчик. Не хотел есть, несмотря на мои аргументы, что это полезно. Даже к врачу пошли, чтобы проконсультироваться именно по этому вопросу. Врач посмотрел на меня с вытаращенными глазами. Сказал, что одного бутерброда будет достаточно на утро.
Различия темпераментов
- Замужем за французом
Мужчины очень экономны, но не жмоты. Любят флиртовать, любят себя очень, порой даже, наблюдая за манерами и разговором, думаешь, что это женщина внутри. Они эгоисты, женщине категорически запрещено показывать им свои слабые стороны. Здесь, во Франции, жена должна быть сильнее мужа, не физически, конечно. Короче, «мать и сын» — самое распространенное лекало отношений в семье.
- Замужем за итальянцем
Мы не боимся спорить до победного конца, когда правы, а итальянцы предпочитают недосказанность. Так что я, конечно, сначала пыталась все выяснить до конца. Но потом подуспокоились. На мой субъективный взгляд, все решается при помощи компромиссов. Ну, и главное — любовь, а остальное приложится само.
- Замужем за турком
Турки склонны к меланхолии и депрессии. Моя подруга, прожившая здесь 5 лет, твердила о турецкой депрессии как о аксиоме. Я отмахивалась, но прошел год, и я пришла к мысли, что она права. Это подтверждает и сухая статистика. Например, с 2005-го по 2010 годы употребление антидепрессантов выросло на 65 %.
- Замужем за киприотом
Поначалу было сложно привыкнуть к их медлительности и нерасторопности. А это их «сига-сига» («потихоньку») настолько часто используется в разговоре, что иногда кажется, что они вообще не хотят ничего делать.
Поводы для ревности
- Замужем за турком
Мой муж считает, что я его ни во что не ставлю, потому что не разговариваю с ним. Разговор для него — это чтобы я ему подробно рассказывала, как мой день прошел. Если, например, днем я купила кастрюли, обижается: почему не поделилась, что планируешь купить кастрюли? Видимо, я должна была в подробностях рассказать, почему нам нужны кастрюли! Разбила цветник на даче, а он: почему не посоветовалась? А зачем советоваться, если он все равно в этом участвовать не будет? Просто он хочет, чтобы я ему докладывала, как визирь падишаху, обо всех своих мыслях и планах. Это, в его понимании, уважение жены к мужу.
- Замужем за турком
Отдельно стоит сказать о ревности, которая свойственна всем туркам, особенно молодым. В их культуре заложено доминирование над женщиной и полное обладание ею. Поэтому ревность и стремление знать о каждом шаге своей избранницы вызваны скорее собственническими чувствами, чем боязнью конкуренции и серьезными подозрениями в измене.
- Замужем за итальянцем
В Италии девушки более независимы по характеру. Если что-то не так, они с итальянским темпераментом отвечают. Мы, русские, как мне кажется, более терпимы в отношениях, прощаем больше. Я, например, с легкостью отпускаю Вильяма поиграть в футбол или выпить с друзьями, даже сходить в клуб потанцевать. Так как, на мой взгляд, отношения строятся на доверии, а не на ревности. Вильям сначала относился к моей позиции с недоверием, думал, что я притворяюсь. Говорил, его бывшая никуда его не отпускала и если они шли куда-то, то только вместе.
Отношение к безопасности
- Замужем за итальянцем
Итальянцы очень гордятся своим умением обхитрить другого человека. Хитрость для них — признак ума. Есть даже такое выражение в итальянском: «менять костюм в каждой ситуации», что значит вести себя в соответствии с моментом. Поэтому итальянский муж может быть в семье самым настоящим тираном, а в суде — со слезами на глазах жаловаться, как его обманула «иностранная хищница».
- Замужем за японцем
Когда мы с мужем в первый раз гуляли в парке в Токио, присели на лавочку отдохнуть, положили вещи. Муж предложил прогуляться вокруг, встал и, не подбирая вещи, пошел вперед. А там телефоны, ноутбук, дорогущая камера. Я догнала, сказала, что украдут ведь, надо забрать. А он посмотрел на меня как на дурочку. Еще долго не могла привыкнуть к тому, что они вообще не парятся из-за этого.
Семейные традиции
- Замужем за итальянцем
У него другое отношение к родителям. Мы как-то более независимы, но привязаны к родителям. У них же своя семья приходит на место старой родительской. Я уже молчу про бабушек и дедушек. Даже дня не ночевал у бабушки. Для меня это нонсенс.
- Замужем за немцем
В июле у нас родился сын Александр. У нас новорожденного в течение месяца никому не показывают, кроме близких, даже на фото. В Германии уже в день родов родня мужа толпилась в роддоме. Я лежала обессиленная с ребенком, а они бесцеремонно заходили в палату и фотографировали нас, делали селфи на нашем фоне. После выписки все продолжилось. Меня просто трясло! Я срывалась на муже, но он искренне не понимал меня и обижался. Единственное, что удалось сделать, — приучить их мыть руки, перед тем как они возьмут малыша.
- Замужем за испанцем
Местные разрешают своим детям все, никогда и ни за что их не ругают, с самого рождения водят их по гостям, в кино, магазины и рестораны, курят рядом с коляской, чем, конечно, вызывают мое негодование. Я все говорю своему, что мы так вырастим жуткого баловня, переживаю. А он только пальцем крутит у виска, мол, перестань ерунду всякую нести.
Бытовые различия
- Замужем за немцем
Мой супруг долго перечислял мои достоинства, когда знакомил со своими родителями, а в конце добавил: «Но вот в доме убирается она плохо!»
- Замужем за итальянцем
Даже обычной плитки готовить не было... Да и зачем, когда под боком квартира маменьки и можно сильно не напрягаться. Эту идею он мне и пытался провернуть, типа готовить с его мамой — это райское наслаждение, и никак иначе! «Ну уж нет!» — подумала я и сказала, что я хочу обычную плитку.
Залезла в инет и нашла сайт, в каком магазине это продают. После серии итальянских страстей и эмоционального накала плитка водрузилась у меня на полу в кухне, и я стала почти наполовину счастлива.
- Замужем за американцем
Слова моего мужа: «У тебя есть привычка собирать пустые стеклянные баночки и подарочные коробки. Банок накопилось коробок 5, а когда я спрашиваю, зачем они, ты отвечаешь, что пригодятся в хозяйстве. Но пока ни одна не понадобилась. Теща рассказывала, что в детстве ты помогала ей консервировать на зиму продукты, — может, в этом дело?»
Культура и обычаи
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Замужем за индийцем
Начнем со свадьбы, наверное. Она была у нас в стране. По индийским традициям, маленькая свадьба — это 500 человек. Потому что он считал нужным пригласить всех знакомых, соседей, людей, с которыми он занимался в зале. Он не понимал, почему все немного удивляются и почему я не звоню всем своим одногруппникам, чтобы их пригласить.
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Замужем за англичанином
Франсуа очень нервничает, когда я в ресторане фотографирую еду. А мне так и хочется выложить в соцсеть, если я вижу какое-нибудь диковинное блюдо! Муж говорит, что это «отвратительная привычка, и за это могут вывести из ресторана». Он считает, что фотографировать блюда можно только в целях кулинарного шпионажа! Вообще, очень много замечаний связано с тем, как я кушаю. Даже дома нельзя есть, положив свободную руку на колени под столом. Нельзя за едой громко разговаривать, доставать телефон и выходить из-за стола, пока все не поели. Как в детском саду, в общем.
- Замужем за японцем
Так получилось, что мы с мужем друг друга голыми при ярком свете до свадьбы так и не увидели. Уже когда поженились, пошли на пляж, я влезла в купальник, и тут он меня как схватит за руку и давай быстро-быстро тащить в ближайшую кабинку уборной. Они тут, кстати, на каждом углу. Уже внутри скандал устроил, правда, очень тихо. У меня на пояснице и левой ягодице татуировки в восточном стиле. Я ж Японию обожаю. Не подумала даже рассказать, привыкла. А у них это, оказывается, чуть ли не табу. Слава богу, до развода не дошло, но потом еще долго у меня всякие мелочи выспрашивал и уточнял, думал, скрываю от него еще что-то. А на пляже, кстати, тогда так и не повалялись.
А какие особенности иностранцев мешают ужиться с ними вам? Или же вы, быть может, наоборот, считаете какие-то из их черт жутко милыми?