20+ отечественных мультфильмов, от которых взрослые получат больше удовольствия, чем дети (Часть 2-я)

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Шикарных отечественных мультфильмов никогда не бывает много. И немалая часть из них подходит не только для того, чтобы занять ребенка. Веселая рок-опера про пиратов, гениальная украинская сказка про внезапную дружбу Пса и Волка или эксцентричный детектив про Братьев Колобков — выбирайте то, что по душе, и чудесный расслабляющий просмотр без разочарований вам обеспечен.

При горячей поддержке своих читателей AdMe.ru подготовил новую порцию шедевров отечественной анимации, которой хватит не на один приятный вечер.

1. Жил-был пес

«Шо, опять?!»

Всю жизнь верно служил Пес сторожем на хуторе, но постарел, и хозяева его выгнали. И ничего бы ему не оставалось, кроме как свести счеты с жизнью, если бы не пришла неожиданная помощь от старого врага. Ну а дальше — долг платежом красен.

«Щас спою!»

Зачем пересматривать: крылатые фразы, произнесенные с неповторимыми интонациями, чудесный украинский колорит, детали которого — костюмы, хаты, телеги, предметы быта — режиссер Эдуард Назаров трепетно собирал по деревням Украины. А Волк с его «Щас спою!» настолько завоевал сердца зрителей, что ему даже поставили несколько памятников.

2. Ежик в тумане

«Вот любопытно, — размышлял Ежик, — вдруг Лошадка захочет прикорнуть, тогда она утонет в тумане?»

Обычно Ежик ходил в гости к своему другу Медвежонку, пока однажды не заблудился в тумане и не упал в реку. Кто же его спасет и причем здесь белая лошадь?

«Если тебя нет, то и меня нет. Понял?»

Зачем пересматривать: пронзительный, философский и глубокий мультфильм о том, что мы познаем мир, только став взрослее: об одиночестве, метаниях в поисках смысла жизни и о том, как важно иметь рядом кого-то близкого. Интересно, что в 2003 году на фестивале в Токио по результатам голосования 140 критиков из разных стран он был назван лучшим мультфильмом всех времен (на 2-м месте оказалась «Сказка сказок» от того же Юрия Норштейна).

3. Крылья, ноги и хвосты

«Эй, ты, птичка, летим со мной, там столько вкусного!»

В пустыне один очень самоуверенный гриф решает научить страуса летать. Впрочем, в процессе выясняется, что это ему нужно кое-чему научиться. Зачем пересматривать: это ироничная, местами даже сатирическая притча, нарисованная в необычном карикатурном стиле. Для детей, впрочем, здесь тоже есть мораль на поверхности: у каждого свои способности. Но истинный смысл этого мультфильма все же гораздо глубже.

4. Приключения капитана Врунгеля

«Как вы яхту назовете, так она и поплывет».

Увлекательная повесть о приключениях капитана Врунгеля и его неизменных помощников Лома и Фукса в кругосветном путешествии на яхте « По Беда». Мафия, секретные агенты, ограбления и погони прилагаются.

«Я тут и там, куда пошлют. А посылают часто».

Зачем пересматривать: запутанный, но интересный сюжет превращает этот мультсериал в самый настоящий приключенческий детектив, а абсурдный и местами сюрреалистичный юмор усиливает желание посмотреть все до конца за один раз. Это один из редких случаев, когда экранизация получилась сильнее и ярче книги.

5. Тайна третьей планеты

«Птица Говорун отличается умом и сообразительностью».

Думаете, поиски новых животных для зоопарка — это скучно? Как бы не так, когда речь идет о космической экспедиции, а под ногами постоянно болтаются пираты.

«Планета Шелезяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами».

Зачем пересматривать: яркая космическая фантастика по сюжету Кира Булычева, фразы из которой вы еще долго будете использовать в повседневной жизни. Например, знаменитые «Населена роботами» или «А хотите, я его стукну? Он станет... фиолетовым... в крапинку!».

6. Остров сокровищ

«Где карта, Билли? Нам нужна карта...»

Шхуна «Испаньола» с крайне специфическим экипажем на борту плывет на поиски клада, зарытого знаменитым капитаном Флинтом.

«Я буду драться за двоих! Нет, за четверых! За двенадцать! За три... з-з-за... Разрешите идти, сэр, выполнять долг?! Есть, сэр!»

Зачем пересматривать: тут вам и приключения, и юмор, и рок-опера с запоминающимися песнями. А персонажи радуют одним своим появлением: гипероптимистичный доктор Ливси, отважный и яростно плюющийся капитан Смоллет, опасный Джон Сильвер, сквайр Трелони («Характер отсутствует») и многие другие.

7. Следствие ведут Колобки

«Нич-чего не понимаю!»

Братья-сыщики Колобки, Шеф и Коллега, расследуют преступление века — похищение полосатого слона, который, судя по всему, улетел из зоопарка города Н-ск. А что, слоны уже летают? Нич-чего не понимаю!

«Или что-то случилось, или... одно из двух!»

Зачем пересматривать: много отличного абсурдного юмора, прекрасное озвучивание и тонна отсылок и пасхалок. Например, помимо очевидной аллюзии на Шерлока Холмса в серии дважды появляется капитан Врунгель (режиссер Александр Татарский как раз участвовал в создании этого мультфильма), а в зоопарке можно увидеть страуса из «Крылья, ноги, хвосты».

8. Жихарка

Украла однажды злая Лиса девочку Жихарку себе на обед. Но не тут-то было — такую попробуй еще съешь.

Зачем пересматривать: пусть вас не пугает угловатая графика — «Жихарка» при этом очень живой, веселый и простой мультфильм, за просмотром которого приятно отдохнуть душой от всех забот. И если вам понравилось, стоит обратить внимание на всю анимационную серию «Гора самоцветов».

9. Шкатулка с секретом

Сломалась шкатулка — фигурки не танцуют при заводе. Придется главному герою уменьшиться, попасть внутрь и разгадать секрет. Зачем пересматривать: чистая психоделия в стиле «Желтой субмарины» от The Beatles с буйством красок, образов и электронной музыкой. Еще интереснее становится, если знать, что в оригинале в сказке Одоевского под шкатулкой с размеренным механизмом подразумевалась аллюзия на «идеальное государство» Платона. Предоставим вам самим найти новые смыслы в мультфильме в этом случае.

10. Про Сидорова Вову

«А это вот мама моя. Мы будем служить вместе с нею. Я один ничего не умею».

Тяжела служба в армии: никто тебе ничего не подаст, пирожков не напечет, и нужно все делать самому. Хорошо, когда есть семья, которая своего ребенка не бросит и пойдет служить вместе с ним. И что это командиру не понравилось?

Зачем пересматривать: это сатирическое произведение про то, какой пагубной может оказаться всепоглощающая любовь, и сегодня не потеряло своей актуальности. Кстати, автор сценария Эдуард Успенский (он же придумал «Чебурашку» и «Простоквашино») говорил, что этот мультфильм — его любимая экранизация.

11. На краю земли

На вершине Кавказа стоит странная пограничная застава, и в ней день-деньской кипит жизнь. И чем-то эта жизнь так неуловимо напоминает нашу собственную. Зачем пересматривать: в 7 с небольшим минут уместилась уморительная комедия положений, пусть и с асбурдным и черным юмором.

12. Шпионские страсти

Шеф одной иностранной разведки, Штампф, мучимый зубной болью, хочет украсть новейшую разработку СССР — зубоврачебный аппарат. Для нейтрализации шпионов генерал Сидорцев вызывает полковника Сидорова, который подключает к делу капитана Сидорина и лейтенанта Сидоркина.

«Все ясно: тетя — бяка!»

Зачем пересматривать: остросюжетный шпионский мультфильм, который одновременно стал сатирой на советскую действительность и пародией на многочисленные шпионские боевики. Юмор в нем точно не предназначен для детей (чего стоит один журнал Striptease, появляющийся в кадре).

13. Василиса Микулишна

«Дома она сидит, по пирам не шастает. А нужно будет — всех вас, больших бояр, и тебя, князь, вокруг пальца обведет!»

Ай да Василиса — прекрасная жена князю Черниговскому досталась. Когда муж ее по глупости в темницу угодил, не растерялась, а надела мужское платье и поехала его хитростью вызволять.

— А где же твои косы русые?

— А косами русыми, любимый мой, я тебя из погреба вытащила.

Зачем пересматривать: незаслуженнно подзабытая замечательная сказка о сильной русской женщине, которая ради мужа горы свернет, и с волосами расстанется, и придумает, как недруга вокруг пальца обвести.

14. Обратная сторона Луны

Все, что вы хотели знать о кавказском гостеприимстве, за 10 минут. Зачем пересматривать: вам нравится «Падал прошлогодний снег»? Тогда не стоит пропускать и этот небольшой, но душевный мультфильм, выполненный в похожем стиле.

15. Гагарин

Маленькая гусеница всегда мечтала о полете. И когда подвернулся шанс, не преминула им воспользоваться. Правда, реальность оказалась несколько сложнее ожиданий. Зачем пересматривать: забавный мультфильм из 90-х, которым делились с друзьями, получил, между прочим, «Золотую пальмовую ветвь» и номинацию на «Оскар». А «провокационное» название ему придумал автор мультиков «Жил-был Пес», «Мартынко» и еще десятков шедевров Эдуард Назаров.

16. Брак

Два куска веревки познакомились, влюбились и поженились. Все как у людей. Продолжение этих отношений получилось далеко не сказочным. Зачем пересматривать: Гарри Бардин — один из тех режиссеров, которые могут вдохнуть жизнь даже в куски веревки так, что им будешь сопереживать. «Брак» — это мультфильм два в одном: с одной стороны авангардный эксперимент по форме, с другой — душераздирающая драма о семейных отношениях по содержанию.

17. Как грибы с Горохом воевали

«Я его своим интеллектом победю... побежу... Забью мозгами, короче говоря».

Решил царь Боровик свою дочку Белянку замуж выдать за какой-нибудь знатный гриб, да не тут-то было. Появился посол с письмом: или отдаст он дочь за воинственного и хитрого Гороха, или всему его царству конец.

«Полцарства мы приобретем дипломатическим путем!»

Зачем пересматривать: от многих других мультфильмов по русским народным сказкам этот отличает оригинальный выбор сюжета, харизматичные, пусть и карикатурные герои и множество забавных шуток и каламбуров, которые запоминаются надолго.

18. В синем море, в белой пене...

«Ну, если хочешь, оставайся рыбой, плыви к своему деду. Он рыбу любит, хе-хе, жареную».

Мальчик и дедушка рыбачили вместе и выловили случайно кувшин с Морским царем. Тот вместо благодарности забрал мальчика к себе на дно: очень уж нужен был ему помощник и наследник.

«Оставайся, мальчик, с нами — будешь нашим королем».

Зачем пересматривать: неповторимый колорит «Арменфильма», цепляющая музыка и легкая атмосфера безумия, отличающая большинство работ Роберта Саакянца. И как они в далеком 1984-м сумели так точно предугадать тренды пластической хирургии XXI века?

19. Вовка в Тридевятом царстве

«Хочешь — пирожного, хочешь — мороженого! А он — заборы красит!»

Обаятельный тунеядец и ленивец Вовка попадает в сказки. И, казалось бы, сбылась мечта — вот они чудеса. Но все не так просто.

«И так сойдет!»

Зачем пересматривать: вроде бы детский мультик, который и не пытается «казаться» взрослым. Но с возрастом понимаешь, что эти самые Вовки, мечтающие ничего не делать, но многое получать, повсюду. И от этого мультик становится только смешнее. Пародия на русские народные сказки и цепкие цитаты прилагаются.

20. Ишь ты, Масленица!

— На носу что?

— Бородавка?!

— Но-но! На носу — Масленица.

Если ты жадный богач, пытающийся нажиться буквально на всем подряд (а как вам налог на снег?) — будь готов: рано или поздно найдется хитрец, который тебя одурачит и выставит на посмешище.

Пока твой конь четырьмя ногами: раз, два, три, четыре — мальчишка на двух ногах: раз-два, раз-два.

Зачем пересматривать: в том, чтобы из простого народного сюжета сделать феерично смешной театр абсурда, пожалуй, Роберту Саакянцу не было равных. Для детей здесь забавный сюжет и поучительные нотки на тему жадности. Для взрослых — море каламбуров, шуток и до боли знакомый богач с его «налогами».

21. Mister Пронька

Богатый американец Сэм предлагает простому русскому парню Проньке пари: не мыться, не бриться 15 лет, а взамен он поможет ему бизнес организовать. А там и до женитьбы на царской дочке недалеко.

«Вы мне справку представьте, в каких он капиталах, кака недвижимость и каки проценты с бумаг!»

Зачем пересматривать: это безумная смесь русской народной сказки и сатиры (мультфильм вышел в начале 1990-х). А неповторимый стиль и озвучивание от Евгения Леонова вызовут легкое чувство дежавю у тех, кто уже успел пересмотреть с нашей подачи «Волшебное кольцо» и «Страх и горе у Бела моря».

А какие еще отличные отечественные мультфильмы мы забыли?