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20+ отцов, которые решили не тратить деньги попусту, а сделать все самостоятельно (Получилось потрясающе)

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Отцы — мастера на все руки, особенно для своих детей. Ради сына или дочки они готовы стряхнуть пыль с молотка и стамески, запастись фанерой и краской и создать нечто совершенно особенное. Любое папино творение выйдет в 100 раз круче самых дорогих магазинных шедевров, потому что папа не только приложит к работе руку, но и вложит в нее свое сердце.

Мы в AdMe.ru помним каждую поделку, которую наши папы создавали для нас. 27 человек из нашей подборки, думаем, тоже никогда не забудут творения своих отцов. А бонус еще раз докажет, что о детях заботятся не только родители.

«Мой отец сделал мне туалетный столик, и я просто в восторге»

© jaamieelyn / Twitter

«Папа только что достроил это. Не могу дождаться момента, когда смогу туда приехать»

© BradyAllenRiley / Twitter

«Моя дочь мечтает профессионально танцевать, а моя работа как отца — претворять ее мечты в жизнь. Поэтому я и мои парни построили для нее сцену на 9-летие»

© DatGuyBdub / Twitter

«Я собрал дочери двухъярусную кровать в виде замка. Пришлось потратить пару месяцев, зато ей понравилось»

© hallo_its_me / Reddit, © nreuter / Imgur

«Мой папа построил домик для своего питомца. Мне кажется, он больше моей квартиры»

© wanderlustlaura / Twitter

«Пост благодарности моему отцу, который успешно собрал мне велосипед»

© yuhitsbianda / Twitter

«Этот рабочий стол отец сделал мне, когда я был на 1-м курсе. Разница в 5 лет»

© jfcmontano / Twitter

«У меня очень крутой папа: он сделал мне тумбочку из переработанной древесины»

© leafeonerika / Twitter

«Отец моего партнера с нуля сделал все эти светящиеся штучки снаружи дома»

© radstrudel_343 / Twitter

«Папа вместе с моим мужем собрали мне вот такой книжный стеллаж»

© Tufted_ears / Twitter

«Мой отец сделал мне световой меч на 23-й день рождения! Он потратил на сборку 90 часов в течение 3 месяцев. Сделано из алюминия, нержавеющей стали, латуни и дерева»

© giantpimp111 / Reddit

«На прошлой неделе папа смастерил скворечник. Кажется, птицы одобряют»

© jrrtrashcan / Twitter

«Отец только что собрал мне этажерку для растений»

© preslei777 / Twitter

«Мой отец сам сделал эту гитару для друга. Другу она настолько понравилась, что он попросил сделать подходящий корпус для старого усилителя. Вот результат»

© MilfAndCereal / Reddit

«Мой папа собрал полку, чтобы создать мне эргономичное рабочее место на заднем сиденье машины»

© AndriaKPIX / Twitter

«Мой отец оборудовал швейную комнату для мачехи»

© BlooGray2204 / Reddit

«Сегодня папа сделал мне вешалку для браслетов»

© aye_leeloooo / Twitter

«Мой отец попросил рассказать вам о новой тумбе под телевизор, которую он сделал в гостиной. Он доволен тем, какой вес она может выдержать»

© BestDanielNA / Twitter

«Моя мама скончалась от рака в прошлом месяце. Когда мы с папой делали этот стеллаж для обуви, это очень подбодрило меня и еще больше нас сблизило»

© bangbangitsmee / Reddit

«Горка, которую мой отец сделал для школы. Когда школа закрылась, я забрала ее себе. Кажется, ее роняли, судя по тому, как она помялась»

© RareCamellia / Twitter

«Я прибралась в комнате, и папа сделал мне классный стеллаж-лесенку»

© alarabofficial / Twitter

«Отец построил маме гардеробную на чердаке»

© yagirljoss / Twitter

«Мои родители приехали в гости, и папа помог мне собрать новый стол. Я очень доволен дизайном»

© OskSta / Twitter

«Младший брат сломал свой скейтборд, и папа соорудил ему новый»

© chiina_sa / Twitter

«Папа сделал этого монстра для кошек, которых он никогда не хотел»

© nattel / Reddit

«Жена беременна нашим первенцем, и мой отец смастерил этот гардероб в детскую. Мигалка наверху работает»

© AversaS / Reddit

«Мой папа построил вот такую беседку для моей кошки»

Бонус: «Когда вы сказали, что вам нужна новая кровать, и ваш 82-летний дедушка решает ее смастерить»

© JooniesMegan / Twitter

А какие вещи ваши отцы мастерили для вас своими руками?

Фото на превью jaamieelyn / Twitter
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