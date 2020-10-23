20+ отцов, которые решили не тратить деньги попусту, а сделать все самостоятельно (Получилось потрясающе)

Отцы — мастера на все руки, особенно для своих детей. Ради сына или дочки они готовы стряхнуть пыль с молотка и стамески, запастись фанерой и краской и создать нечто совершенно особенное. Любое папино творение выйдет в 100 раз круче самых дорогих магазинных шедевров, потому что папа не только приложит к работе руку, но и вложит в нее свое сердце.

Мы в AdMe.ru помним каждую поделку, которую наши папы создавали для нас. 27 человек из нашей подборки, думаем, тоже никогда не забудут творения своих отцов. А бонус еще раз докажет, что о детях заботятся не только родители.

«Мой отец сделал мне туалетный столик, и я просто в восторге»

«Папа только что достроил это. Не могу дождаться момента, когда смогу туда приехать»

«Моя дочь мечтает профессионально танцевать, а моя работа как отца — претворять ее мечты в жизнь. Поэтому я и мои парни построили для нее сцену на 9-летие»

«Я собрал дочери двухъярусную кровать в виде замка. Пришлось потратить пару месяцев, зато ей понравилось»

«Мой папа построил домик для своего питомца. Мне кажется, он больше моей квартиры»

«Пост благодарности моему отцу, который успешно собрал мне велосипед»

«Этот рабочий стол отец сделал мне, когда я был на 1-м курсе. Разница в 5 лет»

«У меня очень крутой папа: он сделал мне тумбочку из переработанной древесины»

«Отец моего партнера с нуля сделал все эти светящиеся штучки снаружи дома»

«Папа вместе с моим мужем собрали мне вот такой книжный стеллаж»

«Мой отец сделал мне световой меч на 23-й день рождения! Он потратил на сборку 90 часов в течение 3 месяцев. Сделано из алюминия, нержавеющей стали, латуни и дерева»

«На прошлой неделе папа смастерил скворечник. Кажется, птицы одобряют»

«Отец только что собрал мне этажерку для растений»

«Мой отец сам сделал эту гитару для друга. Другу она настолько понравилась, что он попросил сделать подходящий корпус для старого усилителя. Вот результат»

«Мой папа собрал полку, чтобы создать мне эргономичное рабочее место на заднем сиденье машины»

«Мой отец оборудовал швейную комнату для мачехи»

«Сегодня папа сделал мне вешалку для браслетов»

«Мой отец попросил рассказать вам о новой тумбе под телевизор, которую он сделал в гостиной. Он доволен тем, какой вес она может выдержать»

«Моя мама скончалась от рака в прошлом месяце. Когда мы с папой делали этот стеллаж для обуви, это очень подбодрило меня и еще больше нас сблизило»

«Горка, которую мой отец сделал для школы. Когда школа закрылась, я забрала ее себе. Кажется, ее роняли, судя по тому, как она помялась»

«Я прибралась в комнате, и папа сделал мне классный стеллаж-лесенку»

«Отец построил маме гардеробную на чердаке»

«Мои родители приехали в гости, и папа помог мне собрать новый стол. Я очень доволен дизайном»

«Младший брат сломал свой скейтборд, и папа соорудил ему новый»

«Папа сделал этого монстра для кошек, которых он никогда не хотел»

«Жена беременна нашим первенцем, и мой отец смастерил этот гардероб в детскую. Мигалка наверху работает»

«Мой папа построил вот такую беседку для моей кошки»

Бонус: «Когда вы сказали, что вам нужна новая кровать, и ваш 82-летний дедушка решает ее смастерить»