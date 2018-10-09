20+ отчаянных романтиков, которые точно знают, как покорить женское сердце

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Многим из нас приходилось терпеть неудачи на любовном фронте. Мы отступали, зализывали сердечные раны и вновь шли на штурм. Но есть в этом мире и те, кто, кажется, от таких трудностей избавлен напрочь. Очаровать девушку с первого взгляда, приготовить сюрприз для парня, удивить жену, с которой прожил 20 лет, — отчаянные романтики и гуру флирта в наши дни еще не перевелись. И вот 24 тому доказательства.

AdMe.ru подобрал для вас фотографии, герои которых могут уложить свою возлюбленную или возлюбленного стрелой Амура на обе лопатки с одного выстрела.

Папа писал маме поэмы на каждый День святого Валентина в течение 20 лет. В этом году он взял по строчке из каждой, начиная с 1997 года

Все утро ждал, когда она выйдет из дома, чтобы подарить цветы

Когда знаешь нужные слова, чтобы произвести впечатление на девушку

«Он сказал: „Давай на секунду забежим в Walmart, мне нужно кое-что для тебя забрать“»

Когда романтике даже деловые отношения не помеха

Пожалуй, идеальное решение для позднего романтического ужина

Есть доспех — есть успех

Сальто на песочек, говорите? Вот вам знакомство истинного профи

Осталось только дождаться, чтобы девушка прошла мимо этой стены

Когда уверен в себе на все 110 %

Шотландский фермер попросил свою рогатую подругу помочь ему сделать предложение невесте

«Ты выйдешь за меня?»

Путь к сердцу девушки тоже может лежать через желудок

Когда даже не пытаешься скрыть своих намерений

«Она заснула, когда мы разговаривали по FaceTime, так что я просто рисовал ее портрет до тех пор, пока она не проснулась. Ей нужен был сон, а мне — вдохновение»

«Как насчет выпить чашечку кофе сегодня вечером?»

«Наткнулись с мамой в магазине на папу, который пытался тайно купить ей цветы»

«Сделал специальную коробку в виде Тардис, чтобы сделать предложение девушке, фанатеющей от „Доктора Кто“»

Даже котам и тем не чужда романтика: этот мохнатый ловелас каждый день приносил розы к порогу соседской девушки

«Ко Дню святого Валентина нарисовал для подруги, которая любит Disney, тематические открытки»

Пожалуй, на такой вопрос сложно ответить «нет»

«Ты станешь моей девушкой?»

Чтобы доказать свою любовь, выбрала из пакета все хлопья, которые он не любит

Романтический завтрак на скорую руку. Мелочь, а приятно

Специально для парня устроила мужскую версию романтического ужина при свечах

Таким букетом точно можно удивить пресыщенных городских красавиц