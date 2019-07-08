20 остроумных твитов от тех, кто умеет подмечать детали

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Взрывная смесь из наблюдательности, сарказма и несдержанности на язык — гарантия того, что в интернете вас заметят, полюбят, расшарят и залайкают. Только шутите изо всех сил про что угодно: про владельцев машин и людей в туалетных кабинках, пьяных комаров и внутренних жаб. И себя не забывайте, конечно.