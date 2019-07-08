20 остроумных твитов от тех, кто умеет подмечать детали
Взрывная смесь из наблюдательности, сарказма и несдержанности на язык — гарантия того, что в интернете вас заметят, полюбят, расшарят и залайкают. Только шутите изо всех сил про что угодно: про владельцев машин и людей в туалетных кабинках, пьяных комаров и внутренних жаб. И себя не забывайте, конечно.
Мы в AdMe.ru не стесняясь завидуем остроумию пользователей твиттера и всей редакцией ржем над их шедеврами. Вот самые отборные. Приготовьтесь качать пресс смехом!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Кто из авторов этих твитов заслуживает главного приза за остроумие?
Фото на превью Nikushechka / Pikabu