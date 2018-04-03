20 остроумных комментариев, которые достойны сотен лайков

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Оставить остроумный комментарий — это целое искусство, которым обладают лишь люди с искрометным чувством юмора. Благодаря их виртуальным комедиантам мы и составляем такие подборки, которые могут привнести даже в заурядный день капельку хорошего настроения.

Мы в AdMe.ru подготовили для вас пост, который доказывает, что в любой момент что-то может пойти не так, особенно когда за дело берется профессиональный комментатор.

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Какой из этих комментариев, по вашему мнению, оказался лучшим?