20 остроумных комментариев, которые достойны сотен лайков

Оставить остроумный комментарий — это целое искусство, которым обладают лишь люди с искрометным чувством юмора. Благодаря их виртуальным комедиантам мы и составляем такие подборки, которые могут привнести даже в заурядный день капельку хорошего настроения.

Мы в AdMe.ru подготовили для вас пост, который доказывает, что в любой момент что-то может пойти не так, особенно когда за дело берется профессиональный комментатор.

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Бонус

Какой из этих комментариев, по вашему мнению, оказался лучшим?

Фото на превью Vurdolag / pikabu

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8 Комментарии

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