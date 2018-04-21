20 остроумных комментариев от тех, кто за словом в карман не лезет
Есть люди, которых просто распирает настрочить уйму комментариев в интернете, потому что их остроумие требует немедленного выхода. Высказывания этих людей становятся гораздо популярнее исходного поста. Да что уж там — кажется, это можно уже считать отдельным жанром.
AdMe.ru собрал для вас коллекцию перлов, которые оставили к постам в интернете настоящие острословы.
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А вы пишете веселые комментарии в интернете?
Фото на превью SIUR/pikabu