20 остроумных комментариев от тех, кто за словом в карман не лезет

Есть люди, которых просто распирает настрочить уйму комментариев в интернете, потому что их остроумие требует немедленного выхода. Высказывания этих людей становятся гораздо популярнее исходного поста. Да что уж там — кажется, это можно уже считать отдельным жанром.

AdMe.ru собрал для вас коллекцию перлов, которые оставили к постам в интернете настоящие острословы.

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А вы пишете веселые комментарии в интернете?

Фото на превью SIUR/pikabu

17 На склад!
1 Комментарии
  • 21 апреля 2018
  • 1
  • 14236

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