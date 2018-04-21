20 остроумных комментариев от тех, кто за словом в карман не лезет

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Есть люди, которых просто распирает настрочить уйму комментариев в интернете, потому что их остроумие требует немедленного выхода. Высказывания этих людей становятся гораздо популярнее исходного поста. Да что уж там — кажется, это можно уже считать отдельным жанром.