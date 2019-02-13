20+ остроумных комментариев читателей AdMe, которые заслуживают тысячи лайков

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Вы любите читать наши статьи, а мы — ваши комментарии. Вы обновляете сайт, чтобы проверить, не появился ли новый материал, а мы — чтобы узнать, чем закончится обсуждение и кто кого перешутит. Вы разбираете наши статьи на цитаты, а мы конспектируем ваши остроумные реплики. Если вы ругаете нас в комментариях, мы действительно сидим всей редакцией перед монитором, плачем и заедаем горе авокадо. А если хвалите — пересылаем ваши добрые слова друг другу.

AdMe.ru наслаждается невероятным чувством юмора своих читателей и приглашает посмеяться над самыми остроумными комментариями вместе.

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Ну и в конце, как положено, призыв: дорогие комментаторы, пишите еще! Давайте вместе начнем собирать материал для следующей статьи с самыми смешными комментариями.

Фото на превью AdMe

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  • 32.5k

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