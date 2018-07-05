20 особенных моментов из жизни обычных людей, за которых радуешься как за себя

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С каждым из нас иногда происходят события, одно воспоминание о которых вызывает приятный трепет. Предложение руки и сердца, долгожданное пополнение семьи или незабываемое путешествие. Герои этой подборки рассказали о самых радостных и уникальных моментах, которые точно запомнятся надолго. И правильно сделали, ведь хорошее настроение как раз создано для того, чтобы делиться им с окружающими.

Мы в AdMe.ru решили собрать их вместе и показать вам, потому что каждая из этих историй содержит как минимум суточную дозу позитива.

«Мой ежик Генри отмечает свой первый день рождения»

«Спустя 590 дней мы наконец-то удочерили нашу девочку»

Мужчина нашел своего кота

«Джинджер нашлась! Спасибо всем за то, что жили с этими плакатами в течение последнего месяца. Один из них сработал!»

Женщина держит свое старое сердце после успешной трансплантации

«Нашел тренажер, который сделал для меня мой дедушка 20 лет назад»

«Бабушка переживала, поладят ли ее новые питомцы. А потом прислала мне это фото»

«Моя подруга — начинающая модель. А это ее первый постер на Бродвее»

«Более 10 лет я хотел завести собаку. Около 2 лет мы пытались зачать ребенка. Теперь я счастлив»

«Мне 63 года, и я наконец добрался до Исландии!»

«Адам Сэндлер зафотобомбил свадебный снимок моих друзей»

«Моя 102-летняя бабушка с ее 4-летним правнуком в день ее рождения»

«Мне 48, и недавно я узнал, что у меня есть 32-летний сын. Сегодня мы наконец-то встретились»

«Знакомьтесь, это Суши. Мой парень нашел ее на улице, когда гулял с нашим щенком»

«Вообще-то я не умею шить, но моя дочка так гордилась своим рисунком, что я решила сделать это для нее»

«Я только что окончил магистратуру. Вот все мои конспекты, тесты и заметки за весь период обучения»

«Сделал предложение своей девушке на вершине горы»

«Потратил 60 долларов, чтобы добраться из Стамбула в Каппадокию и увидеть это»

«Недавно купили новый дом и теперь знакомимся с соседями»

«Родители воссоздали одну из своих свадебных фотографий на свою 25-ю годовщину»

«Сегодня мой 3-летний сын и его 89-летняя прабабушка совместными усилиями словили свою первую рыбу»

Давайте устроим флешмоб и поделимся своими самыми радостными событиями с окружающими. Начать можно с комментариев.