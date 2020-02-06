20+ особенностей неприлично богатой жизни, о которых мы понятия не имеем
Примерно 10 % людей владеет около 77 % всех богатств планеты, а остальные делят между собой оставшиеся 23 %. Очевидно, что образ жизни и мышление представителей разных социальных слоев значительно отличаются в силу такого колоссального неравенства.
На основе отзывов богачей и близких им людей AdMe.ru составил список неожиданных фактов, которые докажут, что пропасть между этими 10 и 90 % действительно велика.
Отношения
- Богатые редко уделяют время шоу, кино и прочим развлечениям и не имеют знакомых, с которыми можно обсуждать только это. Почти все, с кем они общаются, — люди, нужные для ведения бизнеса. © anonymous / quora
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У меня был клиент — миллионер, и он чувствовал себя чрезвычайно одиноким. Они с женой ненавидели друг друга, но разводиться обоим было невыгодно. Дочь воровала у него деньги, но он даже не разговаривал с ней об этом. Внучка общалась с ним только ради денег, друзья постоянно просили в долг. Он считал меня самым близким человеком. © ImAjustin / reddit
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Они легко принимают вещи, которые им неприятны, вместо того чтобы фокусироваться только на приятном. Например, общаются с разными людьми независимо от их вероисповедания, принципов или чего-нибудь другого, даже если им это чуждо. © Taufiq Husain / quora
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Бедные всегда пытаются выглядеть или умными, или богатыми. Тратят уйму времени, доказывая всем свой статус. А по-настоящему богатым все равно, что кто-то умнее и имеет больше денег. Они хотят подружиться с такими и выгодно вести с ними дела. © Israel Peck / quora
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Внешне они редко отличаются от обычных людей. Мой богатый друг жил в общаге со всеми. Он выглядел как все, так что никто и не догадывался, что он из состоятельной семьи. Его выдала одна вещь. Однажды он случайно упомянул, что отец собирался доставить его в кампус на их вертолете. © Bz3rk / reddit
Принятие решений
- У меня есть друг, который родился в богатой семье. Хуже всего в этом то, что у него нет необходимости работать и развиваться. Для многих это путь к деградации. © cisco45 / reddit
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Дайте человеку среднего класса и богатому одну и ту же задачу, в решении которой они оба некомпетентны. Средний класс часами будет искать информацию, просить советов, чтобы диагностировать проблему и справиться с ней. Богатый просто сделает 1–3 звонка, и специалист решит ее за небольшую плату. Он отдал немного денег, но не потерял время, а продолжил их зарабатывать. Представитель среднего класса за это время мог заработать больше, чем сэкономил. Разница в мышлении. © Ben Peters / quora
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Богатые люди часто носят дорогую одежду, но она, как правило, ничем не выделяется. В приоритете неизвестные бренды и трудно определяемая ценность. А выставляют все на показ обычно медийные личности и на взаимовыгодных условиях. © Majesticfacepalm / reddit
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Люди с небольшим достатком быстро принимают решения. Брак, покупка машины, квартиры и так далее. Богатый может тянуть годами, пока выбор не станет очевиден. © Israel Peck / quora
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Они иначе решают проблемы. На машину моего богатого друга вечно нападал его павлин. Птица видела свое отражение и дралась с ним. И каждый раз друг просто перекрашивал автомобиль. © unsafecrab / reddit
- Они не спрашивают: «Могу ли я себе это позволить? Действительно ли мне это нужно?» Если такие вопросы возникают, то это лишняя трата денег. © anonymous / quora
Привилегии
- Они могут позволить себе никогда не расставаться с любимым питомцем. Это стоит огромных денег ($ 25–50 тыс.), но у них есть возможность клонировать животное. © kazhena / reddit
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Существует приложение для устройств Apple, которое стоит $ 999. С его помощью можно получить VIP-обслуживание, эксклюзивные предложения, приглашения на закрытые вечеринки, возможность заказа частных самолетов и яхт, доступ к консьержам элитных отелей напрямую и многое другое. Но чтобы им пользоваться, нужно доказать, что в ваших активах более $ 1 млн. © Automaton_B / reddit
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Я работаю со сказочно богатым китайским предпринимателем. Он курит черные русские сигареты с фильтрами, обернутыми 24-каратным золотом. Чистая роскошь. © vflaneur / reddit
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Помимо обычных нянь у богатых есть ночные. Миллионеры нанимают человека, который всю ночь будет сидеть с ребенком и оберегать сон родителей. Правда, если грудной младенец захочет есть, то маму придется разбудить. © Haribogoldbear / reddit
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Видели в фильмах о будущем системы типа «умный дом»? Я работаю со знаменитостями, и у них уже есть такие штуки. Они контролируют все: музыку, температуру, сигнализацию, свет, даже шторки на окнах. Управляются с помощью телефона или голосом. © Haribogoldbear / reddit
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В тот же день, когда фильм выходит в кинотеатрах, он становится доступным и на специальном сайте для домашнего просмотра. Аккаунт там стоит $ 35 тыс., а за каждую картину нужно отдать еще $ 500. © faded_again / reddit
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Есть компании, которые будут летать за любой едой в любое место. Хочется знаменитых пончиков из Портленда? Доставят запросто. Однажды я встретил в самолете парня, везущего рыбку, которая водится только в Иране. © punkwalrus / reddit
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Существуют карты AAirpass, которые стоили $ 600 тыс. (более $ 1 млн в сегодняшних реалиях) и давали возможность неограниченных путешествий 1-м классом куда и когда угодно на всю жизнь. Сегодня их уже невозможно приобрести, потому что некоторые клиенты принесли компании серьезные убытки. Например, финансист Ротштейн, купив такую карту, пролетел расстояние, которое обошлось фирме в $ 21 млн. © unknown / reddit
Другое
- Когда я был бедным ребенком, я радовался каждой новой игрушке. Теперь я богат, но все еще люблю компьютерные игры. Постоянно их покупаю. Все они почти сразу надоедают, а некоторые даже забываю установить. Теперь я мечтаю испытать тот же детский восторг. И все бы ничего, но представьте, что со всеми остальными вещами в жизни такая же ситуация. © nerfviking / reddit
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Миллиардеры, прошедшие путь со дна, — это почти миф. Они существуют, но их количество ничтожно по сравнению с теми, кто изначально получил привилегии. © anonymous / quora
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Некоторые богачи даже не осознают своего положения. Я пытался доказать подруге, что она богата, потому что у каждого в ее семье есть горничная и водитель. Она сказала: «У всех они есть!» И тогда я спросил: «Как думаешь, у ваших горничных и водителей тоже есть горничные и водители?» Похоже, тогда что-то все-таки щелкнуло в ее голове. © Inquilinus / reddit
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Нельзя купить счастье. Сейчас я зарабатываю $ 30 тыс. в год и стала гораздо счастливее, чем когда получала $ 120 тыс. Почему? Потому что я делаю то, что мне действительно нравится. Я поставила счастье на 1-е место и нашла занятие, которое мне его дарит. Моя работа связана с путешествиями и это восхитительно. © Nora Dunn / quora
Как вы думаете, насколько сильно зависит ощущение счастья от количества средств на банковском счете?