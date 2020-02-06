20+ особенностей неприлично богатой жизни, о которых мы понятия не имеем

У меня был клиент — миллионер, и он чувствовал себя чрезвычайно одиноким. Они с женой ненавидели друг друга, но разводиться обоим было невыгодно. Дочь воровала у него деньги, но он даже не разговаривал с ней об этом. Внучка общалась с ним только ради денег, друзья постоянно просили в долг. Он считал меня самым близким человеком. © ImAjustin / reddit

Они легко принимают вещи, которые им неприятны, вместо того чтобы фокусироваться только на приятном. Например, общаются с разными людьми независимо от их вероисповедания, принципов или чего-нибудь другого, даже если им это чуждо. © Taufiq Husain / quora

Бедные всегда пытаются выглядеть или умными, или богатыми. Тратят уйму времени, доказывая всем свой статус. А по-настоящему богатым все равно, что кто-то умнее и имеет больше денег. Они хотят подружиться с такими и выгодно вести с ними дела. © Israel Peck / quora