20+ ошибок в текстах известных песен, прочитав которые весь интернет икал от смеха
Иногда хорошо знакомые песни могут получить новый смысл. Когда слова звучат нечетко, мозг заменяет фразы похожими по звучанию и имеющими привычное значение. Можно годами напевать популярную композицию по-своему, пока не откроется истина.
Благодаря комментариям читателей к нашему посту мы в AdMe.ru узнали, какие еще знакомые с детства песни обрели второе значение. В бонусе мы собрали истории людей, которые насмешили окружающих ошибками в передачах и крылатых выражениях.
- Как-то лет 20 с лишним назад муж спросил меня, как переводится песня «Сенчу пен го» (я училась в инязе, если что). Говорю: «Не знаю, может, название центра какого-то». Пошел в музыкальный киоск, попросил «Сенчу пен го», ему дали, а на обложке было написано название: «Since you’ve been gone». Хоть убейте, до сих пор слышу в этой песне «сенчу пен го». © Татьяна Алымова / Facebook
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Мой брат в детстве пел: «Не сыпь мне соль на раму». Думал, песня про велосипед. © Julia LaBrake / Facebook
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Я долго была уверена, что песня про девушку: «Что тебе снится, Хреся Хаврора?» Еще удивлялась, какое странное имя. Однажды меня просветили, что песня про крейсер «Аврору». © Наташа Титаренко / Facebook
- «Конечно, Вася, Вася с телегой (стиляга) из Москвы». © Татьяна Макшанова / Facebook
- Когда моему сыну было 3 года, он пел: «То березка, то рябина, пуск ракеты над рекой». © Ольга Бардакова / Facebook
- Я маленькому сыну на ночь пела все подряд, все, что знала. И в основном это был репертуар дворовый, все, что можно под гитару спеть. Он как-то просит: «Мама, спой, как мотылек так на свечку орал». Долго я ржала («Гражданская оборона» «Отряд не заметил потери бойца»: «Глупый мотылек догорал на свечке»). © Виктория / AdMe
- Племянница пела: «И снится нам не Рома с космодрома». © Гузаль Газиева / Facebook
- Муж-турок как-то напевал: «Виновата ли я, виновата ли я...», а потом спросил: «В чем вообще этот Алия виноват?» © Polina Zimarina / Facebook
- «Надежда — мой конь подземной». Вместо «Надежда — мой компас земной». © Irina Mikhailova / Facebook
- В свое время была такая песня Леонтьева «Кружатся диски», и ее почему-то часто включали после «тихого часа» в пионерлагере, куда я ездил. Но в припеве вместо «Кружатся диски» мне почему-то все время слышалось «Рубят сосиски». © Dmitry Malyshev / Facebook
- Приятельнице слышалось не «Одинокий голубь на карнизе за окном смотрит на меня, стучится в дом», а «Одинокий голый на карнизе за окном...». © Delfina Deimarmi / Facebook
- А я очень долго совершенно на полном серьезе пела: «Любимый город — синий дым Китая» («Любимый город в синей дымке тает»). © Марина Сафронова / Facebook
- Я думала, что алыхросы — это цветы, что-то сродни хризантемам. И все мечтала увидеть, что ж за цветы такие. Пока мне не открыли страшную тайну, что алыхрос не существует, а в песне Пугачева поет про алые розы. © Юлия Цервиль / Facebook
- Песенка короля из «Бременских музыкантов»: «Скушай, доченька, яйцо металлическое» (в оригинале — «яйцо диетическое»). © Лідія Васільєва / Facebook
- Мой 2-летний сын в пятницу вечером пришел из садика и требовал спеть с ним песню «Семка, семка». Какие варианты мы ему ни предлагали — все не то! Рыдает и просит: «Семка, семка». Приходим в понедельник утром в садик, спрашиваю у воспитательницы, что за песню они разучивали. Ответ убил: «Мы учили песню про кузнечика» («Совсем как огуречик»). © Yefanova Asia Yefanova Asia / Facebook
- Я отчетливо слышал у «Иванушек» в «...Да и на небе тучи» — «Тайно невезучий». © Максим Фролов / Facebook
- Дочь как-то спросила: «Что такое былыжня?» (из «Простоквашино» песенка: «...Не петляла бы лыжня»). © Лариса Скляренко / Facebook
- А я раз доколупалась до диджея, чтобы он мне песню «А-Студио» поставил «Эй, Женёк!» Тот в полуобморочном уже состоянии, говорит, нет у них такой песни! Где-то через месяц я поняла, что там поется «Фешен гёрл». © Светлана Сапрунова / Facebook
- В садике на выпускном пела: «Заразовым морем, за синим побережьем кораблик таился, зеленый паренек». © aarbyzikk / Twitter
- Друг из Австралии, учившийся на Украине в молодости, сказал, что ему очень нравится песня «Земля элюминатов». Я долго не могла понять, о чем он, пока он не напел: «Земля элюминатов, земля элюминатов видна». © Галина Крапивина / Facebook
- В возрасте 3 лет требовала у родителей незамедлительно спеть мне песню про Яру. Папа, обладатель прекрасных вокальных данных, перепел мне в поисках Яры весь цыганский, оперный и эстрадный репертуар, который был мною гневно отвергнут. Несколько месяцев спустя при просмотре фильма «Гусарская баллада» я радостно закричала: «Вот же песня про Яру!» Выяснилось: «Иной усищи крутит яро. Бутылкам всем. Бутылкам всем глядится в дно. Но сам лишь копия гусара...» © Алла Чиханченко / Facebook
- А я в далеком детстве, пела: «Я буду нов, как наш велосипед» вместо «Я буду долго гнать велосипед» Александра Барыкина. © Liya Leiderman / Facebook
- Сын очень любил колыбельные, ему сейчас 10, и вот разобралась, что поет он: «Придет серенький волчок и укусит кабачок». © Olga Sinkevic / Facebook
- Дочь пела песню про крота и мышь: «У крота и мышь ночи длинные нелюбимые с нелюбимыми» («Коротаем мы ночи длинные нелюбимые с нелюбимыми» — «Золотое кольцо», «Широка река»). © Анастасия Рыжкова / Facebook
- «Вы прекрасны, дорогая, я вам тоже наморгаю» («...я восторженно моргаю»). © Елена Подосинова-Савина / Facebook
- Парень, который пригласил меня на медленный танец, спел на ухо мне вместо «Загадка глаз, как у Марины Влади» — «Загадка глаз, как у Марины в платье». Стоит ли говорить, что танец до конца мы так и не дотанцевали. Я плакала от смеха. © Екатерина Федорчук / Facebook
- Слышал в песне: «От улыбки солнечный озноб». Сегодня понял, что ошибался, внезапно осознав, что слова там другие. © epislon / Twitter
- Мы с мужем едем по городу на машине, я подпеваю Антонову: «Я не жалею ни о чем...» — и далее по тексту. Муж практически бросает руль, спрашивает, что я пою. Оказывается, он до этого лет 25 слышал: «Я не жалею ни о чем, асепудамент крепок дом». Я открыла ему глаза: «Я не жалею ни о чем, осел фундамент — крепок дом». © Елена Пугач / Facebook
- Подруга рассказывала, что ее мама в песне Scorpions «Send me an angel», когда пели «Here I am», слышала «Ибрагим». Получалось «Ибрагим, Will you send me an angel». © Анна Некрашевич / AdMe
- У меня были «Хлебушек, и Лов, и Володя Шарапов». Была абсолютно уверена, что это клички каких-то оперов. © Анна Скорохватова / AdMe
- У дочери была песня про «хлебсерабробу» — «Что тебе снится, хлебсераброба, в час, когда утро встает над Невой?» © Петр Иванов / Facebook
- А одноклассник дочери все время спрашивал: «А вы не знаете, как это Орбакайте поет: „Ты стоял в вагоне, а я — в вагоне“? Что там происходило?» Ему объясняли, что он не прав, надо петь: «Ты стоял в агонии, а я в вагоне», но он шел, слушал и не соглашался. © Masha Nemasha / Facebook
- В детстве я слушала пластинку, где пели дуэтом Боярский и Фрейндлих. Я много раз прослушала песню со словами «Это крики мои, это я из него». А потом пошла к маме с вопросом: «Из кого — из него?» Мама объяснила, что это на самом деле «я изнемог». © Екатерина Старшова / Facebook
Бонус
- В трансляции спортивных соревнований мне периодически слышалось, что говорят про некую Розу Грышекупко из России, но ее почему-то никогда не показывали. Так я и не узнала, кто она, таинственная Роза Грышекупко из России. © Julia Gninenko / Facebook
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В детстве изводила родителей:
— Когда будет передача про Клубку?
— Про какого Клубку?
— Ну который путешествует!
— ???
Это я имела в виду передачу «Клуб кинопутешествий». Я думала, что это мальчика так зовут — Клубка. И «Клубкино путешествие». © Светлана Косицина / Facebook
- В детстве мне тренер всегда говорила: «Терпи, казак, атаманом будешь!» А мне слышалось «коза». Взгляд становился задумчивым, потому что в голове никак не укладывалось, как коза может в атамана превратиться. © Ирина Разина / Facebook
Писать статьи по комментариям наших читателей стало доброй традицией. Напишем следующую? Ждем ваших историй про неправильно услышанные песни!