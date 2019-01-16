20+ ошибок конструкторов, на которые не взглянешь без смеха
Все мы люди, всем нам свойственно ошибаться. И даже профессионалы порой допускают чрезвычайно глупые просчеты, которые заставляют нас задуматься. А иногда ошибки настолько очевидны, что удивляешься, как такое можно было проглядеть.
Мы в AdMe.ru решили сделать подборку таких случаев и показать вам самые нелепые ошибки конструкторов и архитекторов. Смотрите до конца — вас ждет бонус.
1. Кто додумался проложить тут рельсы?
2. Портал из книг о Гарри Поттере?
3. Меж двух миров
4. Ванна в моем отеле
5. Наверное, тут кроется какой-то непостижимый замысел
6. Немного не рассчитали
7. Тем временем где-то в Китае
8. Для закалки духа у детишек
9. В тесноте да не в обиде
10. Выйдем на балкон? Хотя подожди...
11. Для тех, кто умеет проходить сквозь стену
12. Техника безопасности на высшем уровне
13. Acer придумал что-то новенькое
14. Превосходная защита от грабителей
15. Проход заблудился
16. Как же теперь добраться до дома?
17. Не желаете освежиться?
18. Тут не уединишься
19. Что-то тут явно не на своем месте
20. Сиамские близнецы
21. Без права на ошибку
22. Мудреный кран
Бонус: супербезопасная лестница
Какой пункт понравился вам больше всего? Сталкивались ли вы с подобными ошибками и просчетами в реальной жизни?
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