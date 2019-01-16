20+ ошибок конструкторов, на которые не взглянешь без смеха

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Все мы люди, всем нам свойственно ошибаться. И даже профессионалы порой допускают чрезвычайно глупые просчеты, которые заставляют нас задуматься. А иногда ошибки настолько очевидны, что удивляешься, как такое можно было проглядеть.

Мы в AdMe.ru решили сделать подборку таких случаев и показать вам самые нелепые ошибки конструкторов и архитекторов. Смотрите до конца — вас ждет бонус.

1. Кто додумался проложить тут рельсы?

2. Портал из книг о Гарри Поттере?

3. Меж двух миров

4. Ванна в моем отеле

5. Наверное, тут кроется какой-то непостижимый замысел

6. Немного не рассчитали

7. Тем временем где-то в Китае

8. Для закалки духа у детишек

9. В тесноте да не в обиде

10. Выйдем на балкон? Хотя подожди...

11. Для тех, кто умеет проходить сквозь стену

12. Техника безопасности на высшем уровне

13. Acer придумал что-то новенькое

14. Превосходная защита от грабителей

15. Проход заблудился

16. Как же теперь добраться до дома?

17. Не желаете освежиться?

18. Тут не уединишься

19. Что-то тут явно не на своем месте

20. Сиамские близнецы

21. Без права на ошибку

22. Мудреный кран

Бонус: супербезопасная лестница