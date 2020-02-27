20+ ошеломляющих признаний поваров и официантов о том, что надежно скрыто от наших глаз

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Приходя в ресторан, кафе или бар, мы планируем отлично провести время в компании, вкусно поесть, расслабиться. Мало кто задумывается о том, что наше хорошее настроение является результатом тяжелой и слаженной работы многих людей — от шеф-повара до посудомойщицы. Именно они делают это место таким, каким мы его видим.

Нам в AdMe.ru всегда было интересно, что происходит за дверями кухни, какие секреты хранит официант и почему не стоит сливать горячую воду из кофемашины. И мы узнали.

Отношения с посетителями

Разновидность гостей, которую все ненавидят, — это человек «Я закажу блюдо, которое готовится минимум 40 минут, но буду требовать сделать его за 20, потому что я жутко тороплюсь, но другое не стану выбирать из принципа». © LordOfMops / Twitter

Помню, как на меня орала пара вегетарианцев: «Из-за вас мы впервые за 15 лет съели мясо!» Ребята, вы заказали гороховый суп с панчеттой (итальянским беконом). Если вы не знаете, что это за ингредиент, то спросите. Ну или хотя бы предупредите, что вы вегетарианцы... © unknown / Reddit

Если вы намеренно бесите своего официанта, не сомневайтесь, что все сотрудники ресторана будут об этом знать. Более того, весь персонал сходит посмотреть на этого придурка за 5-м столиком. С другой стороны, если вы хороший человек, мы будем искренне заботиться о вас. © Refinnej808 / Reddit

Есть очень узнаваемый тип посетительниц, которых мы называем «Я хочу поговорить с менеджером». У них характерная прическа. Они всегда требуют, чтобы соус к салату подали отдельно. Пытаются расплатиться просроченными купонами на скидку, а когда им на это указываешь, выглядят смущенными. В среднем они тратят на заказ меньше 1 000 рублей, но при этом требуют к себе максимально уважительного отношения. Каждая из них успела написать несколько тысяч 3-звездочных отзывов с расплывчатыми жалобами на обслуживание. Они закатывают глаза, когда выясняется, что их заказ придется немного подождать. © Maxwell Arnold / Quora

Секреты, которыми мы не спешим делиться

Как-то в ресторан при отеле поступил заказ на ризотто с белыми грибами. Мы сделали все идеально: оливковое масло, рис арборио, белое вино, свежие грибы. И финальный штрих — половина бульонного кубика с грибным вкусом.

Однажды я уволился через 45 минут после прихода на новую работу. В первый рабочий день я сначала убрал невероятно грязное рабочее место, а потом получил задание разложить порции куриных грудок по использованным пакетам. Я спросил: «Вы серьезно кладете куриное мясо в грязные порционные пакеты, как минимум сутки пролежавшие при комнатной температуре?» Начальник ответил, что они делают так не больше 1–2 раз с каждым пакетом. После этого я ушел. Я не хочу принимать участие в массовом отравлении людей. © VindictiveDM / Reddit

На моей первой работе было принято замораживать оставшийся после воскресного шведского стола омлет, чтобы на следующей неделе разморозить его на водяной бане, перемешать с овощами и подать снова. Овощи были нужны, чтобы гости не заметили, что яйца стали серо-зелеными... Владелица того же заведения предлагала заморозить яйца пашот, а потом подать их как яйца бенедикт. Жадная стерва. © kaetamend / Reddit

В моем баре под угрозой увольнения запрещено зачерпывать лед бокалом. Дело в том, что стекло хрупкое, особенно когда вы берете теплый после мойки бокал и засовываете его в лед. Осколки стекла — это мина замедленного действия, ждущая своего часа в ящике со льдом. Если я прихожу в бар и слышу этот характерный звук, с которым лед зачерпывают стаканом, у меня тут же сводит зубы. Думаю, что правила безопасности соблюдает 1 заведение из 20, не больше. © Earnest Farr / Quora

Ни на одной нормальной кухне никто не работает в перчатках, за исключением случаев, когда на руках есть порезы или ожоги. На открытых кухнях люди надевают перчатки, только чтобы вам было спокойнее. К тому же использование перчаток не означает абсолютную стерильность, скорее наоборот: за пару минут повар может переключиться между сырым мясом, овощами, хлебом, курицей — вы надеетесь, что он каждый раз будет менять перчатки? Лучше довериться парню, который часто моет руки. © FuzzySimonFace / Reddit

Когда-то я работал в одной сети, специализирующейся на хрустящей жареной курице. И я до сих пор просыпаюсь в холодном поту, вспоминая одно блюдо — картофельное пюре с подливкой. Каждый день мы чистили фритюрницы: масло сливали, а то, что осталось на дне, складывали на поднос и замораживали. Именно из этих остатков со дна фритюрницы и делалась подливка для растворимого пюре. © John Saad / Quora

Что происходит за дверями кухни

Конфликты между поварами и официантами — отнюдь не редкое явление. На кухне к официантам относятся с презрением и завистью, потому что их работа проще, занимает меньше времени, по сути не требует квалификации и при этом оплачивается лучше. Нет ничего более раздражающего, чем после 12-часовой смены в горячем цехе смотреть, как официанты у тебя на глазах пересчитывают чаевые. © Mikka Luster / Quora

Мы взяли одного парня на заготовки. Объем работ был довольно большим, но ничего сверхъестественного. В первый день новичок немного тормозил, но это нормально, ведь скорость приходит со временем. Однако когда он пришел на следующий день и увидел список того, что ему нужно сделать, он устроил скандал. Парень решил, что мы над ним издеваемся, ведь он уже сделал все это вчера. Он никак не мог поверить, что это заготовки на каждый день, а не на неделю вперед. © Sharcbait / Reddit

Я видел, как 40-летний мужчина сломался и плакал после своей первой смены на кухне, выпавшей на вечер пятницы. Он уволился на следующий же день. © dasfonzie / Reddit

Работал в сети кафешек, расположенных в пешей доступности друг от друга. Гоняли стажеров за искрой для мангала, за физалисовым соусом, соусом барбацуцу, за медицинским лавашем, отправляли с раскаленными углями для кальяна на самую дальнюю точку (чувак ехал в маршрутке с кадилом)... Эх, были времена. © noix / Pikabu

Попросил новенькую официантку слить горячую воду из кофемашины. Это не было бы так смешно, если бы та не была подключена к водопроводу. Через полчаса я признался, а новенькая сказала: «Мне показалось, что вода заканчивается». © AzimuthCoordinator / Reddit

Неочевидные советы посетителям

Про чаевые. «Оставлять 50 рублей стыдно, не оставлю ничего» — в корне ошибочная мысль. Мы, официанты, знаем, как за 15 часов из мелких купюр и монет складываются приличные суммы. Оставляйте хоть копейки, если хотите что-то оставить. Мы все их очень ценим. © LordOfMops / Twitter

Если вам не дают сделать выбор, а крайне настойчиво рекомендуют одно-единственное блюдо — ахтунг! Скорее всего, у него подходит к концу срок, в который его можно подавать, и его срочно надо продать, чтобы не списывать в убыток ресторану. Короче говоря, оно, вероятнее всего, несвежее. © LordOfMops / Twitter

Благородный порыв угостить повсеместен. Почему у наших людей оставить на чай — неловко, а купить то, что хочешь выпить / покушать, — нет, я никогда не могла понять. Вот вам правда: хотите — дайте денег, не хотите — поблагодарите и идите домой. Кормить и поить не надо. Более того, заказанное и оплаченное вами продадут еще раз и заберут себе деньги. Мы все так делаем; нет, нам не стыдно. © MargoApache91 / Twitter

Тарелки бывают довольно горячими, поэтому, чтобы не обжечься, официанты находят самую холодную часть и держат тарелку именно за нее. Если вы попытаетесь помочь официанту разгрузить блюда с подноса, то можете обжечься. А еще ваша инициатива может привести к тому, что центр тяжести на подносе сместится и все окажется на полу. Лучше дайте официанту возможность самостоятельно выставить блюда на ваш стол. © Kalani Tom / Quora